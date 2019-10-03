Ночная смена

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

vikki z Просмотров: 165 Комментарии: 3 -1 Сегодня, 10:19 by

Как то я решила подработать оператором в такси. Офис находился на одну улицу от моего дома, поэтому ночные смены меня ничуть не смущали. Это было, наверное, лет 10 назад, в Петербурге. Я прошла собеседование, и меня отправили на стажировку. Я должна была быть на месте ровно в 23:00. Я подошла к зданию, оно было очень старое. Никаких особо вывесок или реклам. Внизу меня встретил пожилой мужчина, который, видимо, отвечал за охрану этого старого здания. И больше внизу никого не было. Я спросила, как мне найти такой-то кабинет. Он вежливо проводил меня к лифту. А потом любезно согласился проводить меня и в самом лифте. Я сначала не особо поняла к чему такая любезность. А когда услышала страшные скрежеты и рев этого лифта поняла, что, наверное, не особо безопасно на нем подниматься. Я вышла.Наверху картина была гораздо лучше, светлые стены, чисто, уютно много офисов. Вскоре я нашла и свой офис. Там были две женщины и один мужчина. После небольшого знакомства остались только я и женщина, которая должна была меня всему обучать. Женщина была лет 50, судя по её рассказам, она работала на 2 работах одновременно, пила очень много кофе и периодически ругалась матом. Ещё она рассказывала про аварию, в которую недавно попала из-за того, что не высыпается. Настало время работы, стали активно звонить клиенты. Надо было быстро сориентироваться, найти место на карте, где находится человек, потом рассчитать в программе маршрут и его стоимость. И так же позвонить на базу и посмотреть, сколько свободных водителей. Не знаю, какая система у операторов сейчас, ну тогда надо было очень быстро включиться в работу, а самое сложное - найти свободных водителей в нужном районе. Фирма та была не особо популярная, поэтому водителей было мало.Мне сначала показалось, что я быстро справлюсь. И вот та женщина дала мне возможность принять заказ, и я поняла, что теряюсь и от волнения туплю. Мой заказчик был пьян и он уже начал мне хамить, а моя коллега, так сказать, уснула, я разбудила её, она быстро вырулила ситуацию, все остались "живы". Она, имея такой опыт, мне кажется, могла с закрытыми глазами рассчитать маршрут и найти водителя. Так оно и было, потому, что периодически она засыпала. Был четверг, время уже было около 3 ночи. Она сказала, может поучить маршруты улицы, чтоб легче было, и интернет был в свободном доступе. Мне захотелось в туалет. Я вышла, и знаете, то самое ощущение, что ты один "во всем мире" поглотило меня. Я понимала, что во всем здании, кроме меня и женщины, никого не было. Охранник приходил только в 6 утра. Слышимость была настолько хорошая, что слышна была даже каждая капля воды, которая периодически капала в раковину. Это было такое странное ощущение. Я думала о том, что ни за что не согласилась остаться в этом здании одна.Это действительно неприятно, особенно когда знаешь, что ты закрыт. Я вернулась в кабинет. Была тишина, ни одного звонка. После изучения районов, я решила написать подруге в соцсети. Она как раз не спала. Мы обсудили мою стажировку. Женщина спала мирным сном, звонков не было. И хоть я перед сменой поспала днем, это не помешало мне начать засыпать. Через какое-то время я проснулась от сильного скрежета лифта. Ну я подумала, может, работник какой то. Я только первый день и толком не знала, какие правила, какие люди заходят. Лифт с грохотом остановился на нашем этаже. Я отчётливо услышала шаги. Они были чёткие, громкие и неспешные. Я сосредоточилась на картах, подумала, может, какой-нибудь начальник проверяет. Тут же я решила разбудить свою соседку по цеху, мало ли её увидят спящей, и ей достанется. Она проснулась, тут же раздался звонок. После заказа я ей рассказала, что лифт поднялся, и кто-то шёл в нашу сторону, но так и никого я не увидела. Она позвонила 2 водителям, спросила у них, не они ли это были.Она удивленно на меня посмотрела. Мол, точно ли мне не послышалось? Я её убедила в том, что такой скрежет невозможно было не услышать. Потом она рассказала, что обычно опытные операторы остаются в ночные смены одни. Но такое бывает редко, потому что много студентов, желающих подработать. Иногда бывают водители, но до определённого времени. И сам охранник уходит до 6 утра. То есть, если что-то случается, на операторе вся ответственность. Это тогда мне показалось дико странным. Такое здание огромное пусть и не богатое, но без охраны. В общем, не знаю, кто доехал до нас на лифте, но было не очень приятно. Я все-таки поняла, что ночные смены не для моей нервной системы, будь то совпадение или мистика.

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