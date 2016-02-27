Свадебное приглашение

Фея леса Просмотров: 226 Комментарии: 3 0 Сегодня, 09:47 by

Эту историю рассказала мне моя бабушка. Произошла она в далеком прошлом с ее подругой. После такого рассказа всерьез начинаешь задумываться о существовании магов и колдунов. Света и Женя (ее будущий муж) готовились к свадьбе. Счастливые и влюбленные, они и подумать не могли, что бывшая его девушка начнет мстить за болезненный разрыв отношений. Поскольку обидчица начала встречаться с лучшим другом, то их были вынуждены пригласить на свадьбу как пару.Молодой человек знал, что его бывшая пассия увлекалась магией и часто обращалась за помощью к одной ведунье: то на картах на судьбу погадать, то талисман на удачу получить, то по фотографии болезнь вылечить. Бабка ей исправно помогала. А когда Лена почувствовала, что Женя от нее отдаляется, решила приворожить его. Колдунья отказалась, но девушка мысленно пообещала себе отомстить юноше за разбитое сердце и поруганную честь.Где-то прочитала она, что соперницу можно устранить через любую вещь, к которой она прикасалась. Свадебные приглашения казались наиболее подходящим предметом. Найдя колдунью, не гнушавшуюся портить человеческие жизни, Лена принесла ей приглашение на свадьбу. Бабка что-то пошептала, побрызгала на него каким-то отваром и сказала сжечь, а пепел подсыпать в еду или напиток сопернице. После того как та отведает заговоренной пищи, мужчина ее через некоторое время бросит и вернется назад.Лена решила исполнить обряд прямо на свадьбе. Завернув в платок остатки свадебного приглашения, девушка выбрала подходящий момент и растворила черный порошок в бокале невесты. Моя бабушка, будучи дружкой на свадьбе, случайно заметила, как Лена, нервно озираясь по сторонам, крутилась около столика молодоженов. Через некоторое время она вернулась на свое место, что-то спрятав в сумочку.Выждав несколько минут, бабуля подошла к столу, взяла бокал и попросила обслуживающий персонал поменять посуду молодоженам, включая тарелки и вилки. Увидев, что ее план не сработал, Лена подскочила со стула и стремительным шагом удалилась из ресторана. В тот вечер Женя и Света так и не узнали, что моя бабушка в прямом смысле спасла их семью от проклятия. А обиженную Лену с тех пор больше никто не видел.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Ревность свадьба порча приглашение

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