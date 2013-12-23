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Истории из жизни

Два эпизода

На сороковой день после смерти бабушки собрались ее помянуть. А планировка дома такова: жилая часть с залом, кухней, коридором и еще двумя комнатами. Коридор оканчивается дверью, за которой - веранда и летняя кухня. Из летней кухни - дверь в ограду, из ограды - ход в чулан и сарай, тут же - место для угля, дров и лестница на чердак... (Вы извините, что увлекся расположением... Даже ностальгия началась - прямо сейчас сижу и вспоминаю дом, поселок, природу вокруг него и, конечно, свое детство, юность и окружавших мня тогда людей)... И вот, значит, поминают бабушку. За закуской да под небольшую выпивку в какой-то момент разговорились на отвлеченные темы, даже посмеялись над чем-то немного, как вдруг - в дверь между домом и верандой стук. Такой отчетливый: кто-то решительно твердой рукой постучал. Все слышали, абсолютно все, кто был за столом. А на веранде и в летней кухне быть некому, все здесь, в зале, да и вообще зима, веранда не использовалась и не отапливалась. Все разом замолчали. Пошли проверить - никого, вплоть до самой ограды и выхода на улицу. Собравшимся стало не по себе, и вновь тихо заговорили о бабушке.

Вроде и пустяковый случай, а все равно тревожит, и хочется задуматься, а есть ли что-то там, после смерти.

Этот случай я знаю со слов дедушки, дяди и тети. А другое пережил сам. В нашей квартире в тени одной из полок зальной стенки стояла бабушкина фотография, и я любил на нее смотреть: бабушка глядела с нее такой красивой и мудрой, ее взгляд успокаивал и вызывал приятные воспоминания. Помню как сейчас: мне четырнадцать лет, я сижу в зале на полу, отвлекся от книжки, засмотрелся на фотографию... На диване у противоположной стены будто кто-то сидит... Перевожу взгляд - бабушка, точь в точь такая, как на фото, и смотрит на меня. Я даже не успел ничего почувствовать, как видение исчезло. Зато каким оно было отчетливым!.. Страх, между прочим, тогда меня так и не настиг, на улице был день, светило солнце, а мама с папой находились в соседней комнате.

Сегодня, 15:57 by ebegen31Просмотров: 101Комментарии: 1
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Ключевые слова: Бабушка поминки стук фотография авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:05
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Комментариев: 5 758
Второй случай просто пригрезилось. Сетчатка или же мозг, запомнили картинку, которую лицезрели долго и пристально. И оно нарисовалось в пространстве.
Насчёт первого… Бывает такое. Похоже, души прилетают навещать.
Или даже до сорокового дня в доме остаются
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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