Как странен этот мир

Скептик 2012 Просмотров: 338 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 08:39 by

С неделю назад к нам на работу устроилась новая сотрудница, Таня. При разговоре с ней выяснилось, что она не только моя тезка по имени и отчеству, в фамилиях у нас три первые буквы одинаковые, но еще и судьбы схожи. Про личные отношения и семьи рассказывать не стану, а вот пару малозначительных примеров приведу. И даты рождения отличаются совсем немного, я старше её на 6 дней. Схожи вкусы в кино и музыке. Обе сейчас едим то, что в детстве терпеть не могли (например, томатный сок или капусту). А лук и сейчас не перевариваем. Кроме того, когда она была маленькая, у её родителей был москвич белого цвета, потом его продали и приобрели УАЗ, а у моих родителей был белый жигуль, а потом тоже УАЗ. У её родителей была дача, когда Таня была маленькая, потом продали, да еще и не далеко от нашей дачи, которую мы тоже давно продали. У неё в детстве было две собаки: пинчер и немец, а у меня пудель (или что-то подобное, т.к. собаку подобрали с улицы и за породу не ручаюсь) и колли (знающие люди в курсе, что это тоже овчарка).Кроме того - кошки. У неё всегда были кошки, то одна, то две. А лет 5 назад (когда уже было 2 котэ), она притащила с улицы белого разноглазого трусишку, который очень быстро перевоспитался в Бандита. При таком коте на столе ничего нельзя оставить, только отвернешься - и всё пропало/исчезло. Не съест, так понадкусывает. Или просто поваляет по полу. А может и утащить за угловой диван. Причем, ему все равно: колбаса, селедка или просто кусок хлеба, не убрали вовремя - ищите. Умудрился у мужа фрикадельку из супа спереть, пока тот отвернулся за кружкой (кружки в шкафу над раковиной стоят).У меня схожая ситуация, у нас всегда были кошки, одна-две, а 4 года назад их стало три, тоже подобрали с улицы, и тоже белого. И вот когда я рассказала, почему сейчас у меня всего один кот остался (я эту историю уже писала на сайте), Таня поделилась своей историей (у неё тоже один котэ остался и тоже самый старый). Дальше рассказ пойдет от её лица.Пару месяцев назад это случилось. Моя Кош перестала есть. Я схватила и повезла её к ветеринару. Диагноз не утешительный. Врач сказал - опухоль, злокачественная, что-то делать поздно, лучше усыпить, чтоб не мучилась. Но я не смогла, решила пусть живет, сколько сможет. Через пару дней прихожу с работы, а Кош мертвая, ну к этому я уже была готова, хотя надеялась, что не так скоро. А вот к чему готова не была, это к поведению Бандита. Кот лежал около трупика подруги. Хотя нет, друзьями-то они не были, просто терпели присутствие друг друга в одной комнате. Никогда даже на один диван/кровать не ложились. Если кот запрыгивал на кровать, а на ней уже лежала кошка, кот спрыгивал и уходил в другое место, а то и другую комнату. И сама Кош поступала так же. Так вот, Бандит лежал около кошки и как-бы обнимал её лапами, или пытался согреть, или может помочь. Говорят, кошки иногда могут забрать боль, может это и был как раз такой момент.Таня забрала кошку и унесла на балкон, так как был уже вечер, а завтра выходной, значит, завтра решим, куда её девать. Еще с вечера начались звуки, будто кто скребется в балконную дверь. Она сидела за столом, в комнате напротив балкона, доделывала взятую на дом работу. Услышала звук, исходящий со стороны балконной двери. Бандит тоже среагировал на звук и уставился на дверь. В Таниной голове мелькнула мысль :«Может, Кош еще жива». Она подошла к балкону, посмотрела. Кош была мертва, лежала в той же позе, как и раньше. (Забыла уточнить, когда Таня обнаружила кошку, та уже окоченела). Поэтому выходить на балкон не было необходимости.В течение ночи несколько раз Таня отгоняла Бандита от балконной двери, думая, что это он скребется. В какой-то момент схватила его и закрыла на кухне. Но звуки не прекратились. Только утром, проснувшись ни свет ни заря, она вдруг поняла, что это Старый – третий котэ (изначально он был Васькой, но потом кличку стали использовать редко, чаще просто называли "старый"). Испугавшись, что тот мог замерзнуть заживо, Таня кинулась на балкон. Но на её балконе, как у многих, склад вещей, которые выкинуть жалко, а вдруг пригодится. И, конечно, на утреннем морозе Таня не стала копаться в этом хламе. Пошла в кухню. Где благополучно дремали и Бандит и Старый.Значит, в балконную дверь скребся кто-то другой. Но кто?Дальше - больше. Через пару дней, во вторник, вернувшись с работы, Таня увидела Бандита. Он лежал на том же месте, где Таней был обнаружен трупик кошки. И Бандит не шевелился и не отзывался. Таня прикоснулась к коту. Он уже окоченел. И всё же чтоб выяснить, что случилось, вдруг какая-нибудь инфекция, а у неё еще кот дома, может, уже пара и его спасать, на следующий день хозяйка повезла тельце питомца на вскрытие. Ветеринар сказал - остановка сердца.Могут ли кошки любить? Сомневаюсь. А забрать себе часть боли? Тоже верится с трудом. Возможно, просто совпадение. Но Таня верит, что это Кош забрала Бандита с собой, видимо одной скучно было там.

Ключевые слова: Кошки призрак странные звуки авторская история

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