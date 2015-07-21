Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Наши встречи с Домовым

Наши встречи с Домовым


Мы выросли на советских сказках, мультфильмах, одним из которых был о Домовёнке Кузе, в детстве мы думали, что это выдумки, но всё оказалось совершенно не так.

Вы когда-нибудь замечали, как ваша кошка или собака смотрит в одну точку, где по сути пустота, шипит, рычит, скулит? Или ночью вы слышите непонятный шум из кухни, кто-то переставляется тарелки, двигает чашки, шуршит пакетами. Если да, то можно с уверенностью сказать, что в вашем доме есть Домовой

Мне было лет 5-6, я стояла в кухне на табуретке, капризничала, пока папа насыпал нам кушать. И вот моя тарелка на столе, я беру ложку, опускаю в тарелку, но...она от меня отъезжает! Я, ничего не понимая, повторяю, опять отъезжает! Зову папу посмотреть, а она, как назло, неподвижно стоит на столе. Когда я поела, опять встала на табуретку и рассказываю что-то папе, тут мой взгляд цепляют две красные светящиеся точки в отверстии для вытяжки (газ мы тогда проводили), я испугалась, рассказала папе, но он мне не поверил.

Вторая наша тесная встреча случилась, когда я уже была в сознательном возрасте, лет 16. Ночь, мы с мамой спим в одной комнате на разных кроватях. Я сквозь сон чувствую, что по мне кто-то медленно идёт от ног к голове, сначала я не придала этому значения, так как в доме жили кошки и часто оставались на ночь в доме, подумала, что одна из них. Но я обычно встаю и тяну под одеяло эту кошку.

Я попыталась встать...безуспешно, я даже пошевелиться не могла, ничего абсолютно! Попыталась сказать - тишина гробовая. Здесь я поняла, что что-то не так.
Начала мысленно кричать, что есть мочи, брыкаться и, не знаю как, но мама проснулась и спугнула его, а я потом уснула у неё в объятиях.

Мама мне тоже рассказывала, как у неё происходили встречи с Домовым. В нашей квартире до нас никто не жил, так как она была новая. А мама с папой въехали уже с ребеночком. Так вот Домовой чуть ли не с первого дня начал ложиться между мамой и папой, может ему понравилась сама и он всячески предотвращал контакт.

Мама рассказывала, что даже как-то залез на неё, но она почувствовала это, схватила его и бросила на пол, он убежал и больше не появлялся.
Домового мама видела с детства. Они тогда жили в стареньком доме: мамина мама и 4 ребёнка, без отца.

Так вот ночью Домовой мыл посуду, подметал, пыль вытирал, помогал бабушке, потому что она на работе очень уставала, а детки были ещё маленькие.


Автор - неизвестен.
Источник.

Вчера, 22:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 318Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Сказки мультфильмы домовой квартира контакт помощник по дому

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: gascha
Вчера, 22:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
Ну про то что домашние животные что то видят,то чего не видим мы,это правда..Мой кот тоже бывает уставиться в одну точку в комнате и смотрит не отрываясь минут надцать..и даже ершиться как будто пугает его что то..Звуков и шуршаний постронних при этом я не слышу..никто посуду не моет и дом не метёт.. кроме меня.. хотя было бы не плохо..))
Зарегистрирован: 21.07.2015
#2 написал: Barbelo
Вчера, 23:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 53
Чего-то слишком много историй про домовых( Перебор прям.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#3 написал: Ягсе
Вчера, 23:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 170
Цитата: Barbelo
Чего-то слишком много историй про домовых( Перебор прям.

Согласен. Как-будто друг у дрга списывают.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#4 написал: Eulalia
Сегодня, 00:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 439
Как в анекдоте)))

Мне говорили: заведи кота, чтобы списывать на него все непонятные шумы. Когда в соседней комнате что-то упало, мы с котом переглянулись..
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#5 написал: Марго Ограм
Сегодня, 00:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Так вот ночью Домовой мыл посуду, подметал, пыль вытирал

Круто!
Тоже хочу такого домового.
Зарегистрирован: 19.01.2020
#6 написал: LudaM
Сегодня, 01:00
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (85|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 785
Так вот ночью Домовой мыл посуду, подметал, пыль вытирал


Где ты, хозяин!
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 04:03
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 226
У детей лабильная психика а кора мозга ещё не затерта конкретикой.
Как-то в детстве, при очередном вызове пиковой дамы, эту даму лицезрели мы все четверо. Само собой, драпанули по домам.
Случай этот для нас был из разряда "само собой разумеющегося", поэтому после его даже не обсуждали, просто вызывали уже других.
Зарегистрирован: 5.10.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.