Наши встречи с Домовым

Сделано_в_СССР Просмотров: 318 Комментарии: 7 +5 Вчера, 22:24 by

Мы выросли на советских сказках, мультфильмах, одним из которых был о Домовёнке Кузе, в детстве мы думали, что это выдумки, но всё оказалось совершенно не так.Вы когда-нибудь замечали, как ваша кошка или собака смотрит в одну точку, где по сути пустота, шипит, рычит, скулит? Или ночью вы слышите непонятный шум из кухни, кто-то переставляется тарелки, двигает чашки, шуршит пакетами. Если да, то можно с уверенностью сказать, что в вашем доме есть ДомовойМне было лет 5-6, я стояла в кухне на табуретке, капризничала, пока папа насыпал нам кушать. И вот моя тарелка на столе, я беру ложку, опускаю в тарелку, но...она от меня отъезжает! Я, ничего не понимая, повторяю, опять отъезжает! Зову папу посмотреть, а она, как назло, неподвижно стоит на столе. Когда я поела, опять встала на табуретку и рассказываю что-то папе, тут мой взгляд цепляют две красные светящиеся точки в отверстии для вытяжки (газ мы тогда проводили), я испугалась, рассказала папе, но он мне не поверил.Вторая наша тесная встреча случилась, когда я уже была в сознательном возрасте, лет 16. Ночь, мы с мамой спим в одной комнате на разных кроватях. Я сквозь сон чувствую, что по мне кто-то медленно идёт от ног к голове, сначала я не придала этому значения, так как в доме жили кошки и часто оставались на ночь в доме, подумала, что одна из них. Но я обычно встаю и тяну под одеяло эту кошку.Я попыталась встать...безуспешно, я даже пошевелиться не могла, ничего абсолютно! Попыталась сказать - тишина гробовая. Здесь я поняла, что что-то не так.Начала мысленно кричать, что есть мочи, брыкаться и, не знаю как, но мама проснулась и спугнула его, а я потом уснула у неё в объятиях.Мама мне тоже рассказывала, как у неё происходили встречи с Домовым. В нашей квартире до нас никто не жил, так как она была новая. А мама с папой въехали уже с ребеночком. Так вот Домовой чуть ли не с первого дня начал ложиться между мамой и папой, может ему понравилась сама и он всячески предотвращал контакт.Мама рассказывала, что даже как-то залез на неё, но она почувствовала это, схватила его и бросила на пол, он убежал и больше не появлялся.Домового мама видела с детства. Они тогда жили в стареньком доме: мамина мама и 4 ребёнка, без отца.Так вот ночью Домовой мыл посуду, подметал, пыль вытирал, помогал бабушке, потому что она на работе очень уставала, а детки были ещё маленькие.Автор - неизвестен.

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