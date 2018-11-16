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Истории из жизни

Шахта лифта

После прочтения истории 25 километр, вспомнилась история, произошедшая, когда я работал монтажником.

Примерно 15 лет назад это было.
Ставили оборудование в одном, только что построенном, торгово-развлекательном комплексе.
Куча разных подрядчиков вместе с нами работают, действия не скоординированы. Полный хаос и неразбериха.
Придут маляры, покрасят стены. Потом придем мы - проштробим стены, проложим провода. Заделаем стены.
Снова придут маляры, покрасят стены. Придут электрики - проштробят стены, проложат провода.
Придут маляры, покрасят стены. Мы обнаружим, что электрики нашу проводку повредили, и снова разломаем стены, чтобы провода заменить.
Потом снова приходят маляры...

И вот, в один теплый летний день, когда светило солнышко, пели птички, детишки купались в лужах, а мрачные маляры хотели кого-нибудь убить, из строительного магазина приехал наш бригадир и привез всякую мелочевку для работы, которую ему заказывали.
Почему-то проще и быстрее не заказывать через склад всякие сверла, крепеж и шуруповерты, а купить в магазине и предоставить чеки бухгалтеру, а потом выслушать от нее много новых матерных слов.

Ну вот, привез бригадир сверла, биты для шуруповерта, крепеж и, главное, отвертки!
Отвертки имели странную особенность пропадать. Монтажники их либо ломали, либо теряли. Либо они сами по себе пропадали (отвертки, а не монтажники. Хотя монтажники тоже пропадали, но это другая история).
Вот раздали монтажникам инструмент, дали им фронт работ. Монтажники разбежались, а нам с бригадиром осталось ровно две отвертки. По этому поводу бригадир достал две банки пива, и мы выпили за то, чтобы отвертки служили нам долго и верно.
Выпив пива, бригадира потянуло на философствование:
- Монтажники делятся на три категории: Гейши, Проститутки и Мерзкие карлики.
- Мерзкие карлики это вон, - бригадир махнул рукой в сторону студента, которого навязали нам для прохождения практики. - Им надо пальцем ткнуть, где просверлить, где прикрутить, где подсоединить. И все равно они сверло сломают, прикрутят вверх ногами, а провод оборвут в трех местах.
- Проститутки - им один раз покажешь как надо, и они так и делают, точно по шаблону. Никакой инженерной мысли и фантазии.
- А Гейши - это мы с тобой. Продвинутые монтажники.

Мне надоело это философствование, и я робко предложил:
- Может, немного поработаем? А то на нас уже Мерзкие карлики недобро смотрят. Еще побьют перфораторами
- Тогда я их уволю!
- Тогда они тебе дыр в голове наделают.
- Тогда не буду увольнять. Бери отвертку, иди к лифтовой шахте камеру ставить, и датчик движения. А я тут пожарными датчиками займусь.
Дошел я с инструментом до лифтовой шахты, приставил к стене лестницу и полез крепить камеру.
А шахта - это три стены и проем. Ну а внутри - шахта. Вертикально через все здание. Лифты еще даже не начали монтировать, внутри ничего нет, кроме кабель-канала с технологическими отверстиями на каждом этаже.
Проем в шахту преграждает защитный барьер высотой по колено. Он нужен для того, чтобы если кто-то упадет в шахту, по сбитому барьеру можно было вычислить, с какого этажа он упал.

И вот лезу я по лестнице, и вдруг выпадает у меня отвертка и скатывается прямиком в шахту. Я по рации вызываю бригадира:
- Тебе отвертка не нужна? Одолжи на пятнадцать минут.
- А твоя где?
- Я ее в шахту уронил.
Бригадир примчался через 10 секунд и поднял крик.
Если убрать из его речи неприличные слова, то звучала она так:
- Я тут отверток всем купил, а ты свою уронил в шахту. Теперь я знаю, куда они пропадают!

И дальше стал посылать меня в магазин за новой отверткой, мотивируя это тем, что он уже сегодня ездил в магазин, теперь моя очередь.
Я в ответ тоже стал его посылать и мАтивировать различными словами, в итоге бригадир швырнул в меня отверткой со словами:
- На, подавись, но чтобы завтра свою принес.
Я попытался поймать отвертку, но неловко взмахнул рукой и, наоборот, отбил ее в сторону. Отвертка улетела прямиком в шахту лифта.
По глазам бригадира я понял, что сейчас отправлюсь вслед за отвертками, и помчался вниз по лестнице, чтобы исправить ситуацию, а именно - подобрать отвертки.

Первый этаж. Нахожу шахту лифта, заглядываю вниз - лежат на несколько этажей ниже. Спускаюсь на этаж ниже. Это полуподвал, он же нулевой этаж. Там технические помещения, а еще, вроде, боулинг и тир в проекте. Опять нахожу шахту. Отвертки на месте и уже ближе. Но все равно не дотянуться.
Еще один этаж вниз. Минус первый. Подземная парковка. Нахожу шахту, заглядываю - вот они, этажом ниже лежат.
Минус второй этаж. Подземная парковка. Ищу шахту. Шахты нет!!! На том месте, где она должна быть - в потолке отверстие. И все. Никаких отверток.
Поднимаюсь на минус первый. Смотрю в шахту. Да, внизу еще один ярус шахты, и там лежат мои отвертки! Да что такое?! Может, не там искал.

Поднимаюсь обратно на второй этаж, откуда я отвертки уронил. Разматываю бухту провода, с одного конца утяжеляю десятком гаек, и просовываю в кабель-канал шахты.
Бегу вниз. Этаж -2. Шахты нет, но из отверстия в потолке свисает мой провод. А может, не мой? По рации прошу бригадира подергать провод с его стороны. Дергает. Все же мой провод.
Вверх. Этаж -1. Шахта лифта заканчивается этажом ниже, внизу отвертки. Просовываю руку в техотверстие кабельканала, нащупываю свой провод (а он там единственный), дергаю его. Бригадир сверху орет в шахту, что да, это тот самый провод.
Бегу вверх, беру лестницу и снова на этаж -1. Только вот лестница 2 метра высотой, и до пола никак не достает. Прошу бригадира принести мне еще одну секцию лестницы, на что он мне сообщает, что все секции растащили Мерзкие карлики, и где их сейчас искать, он понятия не имеет.

В итоге решили с ним на следующий день приехать пораньше, пока из помещения, отведенного нам под склад, не утащили все лестницы, и спуститься в ту шахту на минус втором, подобрать отвертки и заодно посмотреть, куда она выходит.

На следующий день я, как всегда, проспал, а бригадир долго стоял в очереди за новыми отвертками. В итоге оба опоздали и, когда, взяв аж четыре секции лестницы, спустились на этаж -1, обнаружили, что начался монтаж лифта. Теперь проем перекрывала дверь, и проникнуть туда не было никакой возможности.

В итоге так и осталось неизвестным, куда вел тот ярус шахты? Такое впечатление, что между этажами был еще один этаж, не отмеченный в проекте. Засекреченный. Но вот только тогда лестничный пролет между этажами должен был отличаться от других. Но нет, они все одинаковые!

Пять лет спустя, я приехал в этот комплекс. Решил найти тот лифт. Нашел - он идет почему-то только до минус первого этажа.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:42 by ArhipПросмотров: 1 601Комментарии: 27
+31

Ключевые слова: Лифт отвертка этаж авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 12:10
+2
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Репутация: (55|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 484
Вероятно, какое то искривление пространства. Думаю, до своих отверток вы вряд ли быстро добрались бы! Если добрались вообще.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:14
+1
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Комментариев: 5 678
Горячо прониклась жизнью монтажников, полной мАтиваций.
Но мистики как-то не вижу
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Мать_Драконов
Вчера, 12:41
+1
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Комментариев: 506
Так значит, что минус второго этажа не было?
Кто-то видимо ошибся...
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#4 написал: Tigger power
Вчера, 13:10
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Комментариев: 5 037
Ну и хорошо, что лестницы лишней не нашлось, а если бы спустился и что страшное или лишнее увидел? И вообще мог не вернуться, вот так же и искал бы выход fearful "ау, где все?", а все, больше никого нет, видишь как тебе подфартило)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#5 написал: Kinigos
Вчера, 13:50
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Комментариев: 191
Цитата: Tigger power
И вообще мог не вернуться, вот так же и искал бы выход

Зато при отвертках бы был
Зарегистрирован: 5.10.2019
#6 написал: Tigger power
Вчера, 14:02
+1
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Комментариев: 5 037
Цитата: Kinigos
Цитата: Tigger power
И вообще мог не вернуться, вот так же и искал бы выход

Зато при отвертках бы был

Так то да smile при двух цельных
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#7 написал: Lotus
Вчера, 15:45
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Комментариев: 54
Барабашка ТЦ любит отвертки))
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#8 написал: t.eir
Вчера, 16:06
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Комментариев: 349
Всего делов-то вообще не ронять отвёртки.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#9 написал: Pmariam
Вчера, 16:27
+1
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Комментариев: 3 582
странный случай.... 487
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Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#10 написал: VENDETTA
Вчера, 16:43
0
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Публикаций: 9
Комментариев: 5 948
Интересно, но не в тему сайта все равно)
Сколько действий, ради отверток, которые в итоге так и не достали lol
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#11 написал: Kinigos
Вчера, 16:59
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Публикаций: 0
Комментариев: 191


Цитата: VENDETTA
Интересно, но не в тему сайта все равно)
Сколько действий, ради отверток, которые в итоге так и не достали lol

Вы в этой истории ничего кроме отверток не увидели?
Зарегистрирован: 5.10.2019
#12 написал: Kinigos
Вчера, 17:17
+1
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Комментариев: 191
Двойное дно какое-то... как в фокусе
Зарегистрирован: 5.10.2019
#13 написал: Маленькая Хельга
Вчера, 17:19
+6
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Публикаций: 3
Комментариев: 78
Вах! Шикарная история! yaaah С нашим богатым русским колоритом! "Проем в шахту преграждает защитный барьер высотой по колено. Он нужен для того, чтобы если кто-то упадет в шахту, по сбитому барьеру можно было вычислить, с какого этажа он упал." smeh
Зарегистрирован: 17.02.2019
#14 написал: Kinigos
Вчера, 17:41
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Комментариев: 191
Ещё раз прочитала... автор, поясните, пожалуйста- "где она должна быть - в потолке отверстие"- отверстие по всему периметру или всё-таки дыра? Если дыра- рядом с ней лежали, если по периметру- о каком дополнительном этаже может идти речь?
Зарегистрирован: 5.10.2019
#15 написал: wraith
Вчера, 17:53
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Комментариев: 1
Хм... Забавно. Я вот как-то в детстве случайно уронил ключи от квартиры в шахту лифта...
Бегу к другу в соседний подъезд, веревка, магнит, 7 минут попыток на 1 этаже своего подъезда - и ключи снова у меня в руках! К чему я? Жаль, что автору такой способ выудить упавшие отвертки в голову не пришел. А было бы занятно посмотреть на процесс "ловли отверток на магнит" с этажей "2" и "-2".
Зарегистрирован: 20.01.2020
#16 написал: Kinigos
Вчера, 18:18
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Комментариев: 191
Цитата: VENDETTA
Сколько действий, ради отверток

В данном случае отвертка- орудие производства. Истинный монтажник всегда должен носить отвертку!

Цитата: wraith
Жаль, что автору такой способ выудить упавшие отвертки в голову не пришел

От чего же не пришёл? Да откуда у монтажников магниты, у них отвертки да пассатижи всякие
Зарегистрирован: 5.10.2019
#17 написал: svv43
Вчера, 18:40
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 8
Монтажник монтажника всегда поймет. Что нельзя было договориться двери открыть, только что поставленные? Да они больше открытыми стоять будут при монтаже, чем закрытыми. И странно как-то, сегодня шахта голая, а завтра уже двери...
Творчество
Минус
Зарегистрирован: 1.02.2016
#18 написал: Talisha
Вчера, 18:43
+3
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Репутация: (1621|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 4 077
Загадочная шахта...Жаль, спуститься сверху в шахте не было возможности. авось были бы ещё более интересные подробности:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#19 написал: t.eir
Вчера, 20:12
+1
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Комментариев: 349
Очень сложно, вообще.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#20 написал: Langolier91
Вчера, 20:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 68
>>Почему-то проще и быстрее не заказывать через склад всякие сверла, крепеж и шуруповерты, а купить в магазине и предоставить чеки бухгалтеру

Это истинная правда, и всё весьма нехитро: на закупку нужно заключать с поставщиком договор (это в лучшем случае. А в худшем - сначала надо разыгрывать тендер, что длится месяцами), к которому прилагается куча бумаг типа "форма акта приёмки", "акт приёмки", "накладная" и т.п.; всё это должно быть подписано обеими сторонами. Одни разъезды к контрагенту займут не меньше 1-2 недель + поставщик не отпустит товар, пока не получит сумму по договору, а это ещё 1 неделя минимум. А по чекам идёт возмещение средств, и подписи нужны только руководства и сотрудников организации (той, которая приобретает).

Кстати, истории плюс.)) Я тоже как-то хотел выложить стори про кое-что засекреченное, но модераторы почему-то не пропустили worried noknow belay
Зарегистрирован: 27.02.2014
#21 написал: Прохожий
Вчера, 20:35
+5
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 94
Комментариев: 1 037
Сейчас расскажу!
Когда я получил квартиру в панельной пятиэтажке, то сразу нанял ребят для ремонта, так как жильё сдавалось владельцам без отделки.
Тут необходимо пояснить. На каждой площадке были аппендиксы слева и справа: в них находились квартирные двери. А стены в центре, к которым спускались и поднимались лестничные пролеты, были глухими. Все, кроме первого этажа: там имелась дверь, за которой, как я полагал, скрывалась подсобка. Ходили упорные слухи, что дом строился по проекту высотки, но в процессе его «усекли»: кончились не то деньги, не то материалы. Косвенным доказательством служил мусоропровод: его смонтировали, но заглушили: ни на одном этаже не было люков-приемников, а внизу вместо входа в камеру с контейнером установили панель, тоже глухую.
Моя квартира была вверху. Черт его знает, как, но я уверился, что за глухими стенами площадок скрывается не используемая лифтовая шахта. Скорее всего, меня навела на это дверь подсобки: она явно располагалась на месте лифтовой. Свои мысли я изложил работягам. Те воодушевились: я доплачиваю и даю добро, а они разбирают стену моей комнаты и за счёт шахты увеличивают мне помещение. Я почти согласился, но меня смутил провал под ногами. Работяги радостно заверили: раз плюнуть, они вмонтируют в стены балки, уложат настил, сделают стяжку...
Меня остановила не цена вопроса, а хлопоты и сомнение - не получу ли я закут с вечно холодным полом над не отапливаемой шахтой. В конце концов, от затеи я отказался.
А много позже я побывал в гостях у новых соседей. Тут меня ждал сюрприз: я полагал, что квартиры расположены с обеих сторон симметрично, ан нет - у соседей оказалось на комнату больше. Зеркальным было лишь жильё на первом этаже; все, что выше, имело однобокий перевес за счёт площадей, расположенных над подсобкой. «Лифт» оказался легендой. До сих пор думаю, что было бы, не побойся я строительной суеты. Возможно, мои строители возникли бы перед соседями в клубах пыли и грохоте, как освобождённые из скалы титаны. Стало бы это началом большой войны? К счастью, история не знает сослагательного наклонения.
Зарегистрирован: 19.01.2011
     
#22 написал: FromSiberia
Вчера, 20:51
+1
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Загадочно... Плюс.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#23 написал: Arhip
Вчера, 20:51
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Комментариев: 1 144
.
Цитата: Мать_Драконов
Так значит, что минус второго этажа не было?

Был

Цитата: Kinigos
Ещё раз прочитала... автор, поясните, пожалуйста- "где она должна быть - в потолке отверстие"- отверстие по всему периметру или всё-таки дыра? Если дыра- рядом с ней лежали, если по периметру- о каком дополнительном этаже может идти речь?

Отверстие. Сантиметров 10 в диаметре.

Цитата: svv43
Монтажник монтажника всегда поймет. Что нельзя было договориться двери открыть, только что поставленные? Да они больше открытыми стоять будут при монтаже, чем закрытыми. И странно как-то, сегодня шахта голая, а завтра уже двери...

На тот момент проблемы с отвертками уже не было. Просто хотелось достать, что бы свое добро не пропадало. Спуститься по лестнице - минутное дело, а искать лифтеров по всему зданию, потом уговаривать дверь открыть - времени может занять намного больше. И не факт что откроют - скажут приходите через час/через 2/Завтра. Так что смысла не было время терять. Да и не факт что их еще не прибрали, раз там движуха началась.

Магнитом кстати пробовал. Не вышло. Писать об этом не стал
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#24 написал: FromSiberia
Вчера, 20:53
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Цитата: t.eir
Всего делов-то вообще не ронять отвёртки.


Никто же ничего нарочно не роняет)) оно само)))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#25 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:55
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И какое ж тонкое кокетство))) Гейши они продвинутые joy . Или просто двинутые? crazy
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#26 написал: Ягсе
Вчера, 23:29
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Мистики нет, страшного нет. ..Но порадовал черный юмор! Плюсанул.
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#27 написал: conjure one
Сегодня, 00:08
0
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Мне история понравилась, особенно классификацией монтажников. Довольно не тривиально. +++++
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