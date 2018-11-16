Шахта лифта

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 1 601 Комментарии: 27 +31 Вчера, 11:42 by

После прочтения истории 25 километр, вспомнилась история, произошедшая, когда я работал монтажником.Примерно 15 лет назад это было.Ставили оборудование в одном, только что построенном, торгово-развлекательном комплексе.Куча разных подрядчиков вместе с нами работают, действия не скоординированы. Полный хаос и неразбериха.Придут маляры, покрасят стены. Потом придем мы - проштробим стены, проложим провода. Заделаем стены.Снова придут маляры, покрасят стены. Придут электрики - проштробят стены, проложат провода.Придут маляры, покрасят стены. Мы обнаружим, что электрики нашу проводку повредили, и снова разломаем стены, чтобы провода заменить.Потом снова приходят маляры...И вот, в один теплый летний день, когда светило солнышко, пели птички, детишки купались в лужах, а мрачные маляры хотели кого-нибудь убить, из строительного магазина приехал наш бригадир и привез всякую мелочевку для работы, которую ему заказывали.Почему-то проще и быстрее не заказывать через склад всякие сверла, крепеж и шуруповерты, а купить в магазине и предоставить чеки бухгалтеру, а потом выслушать от нее много новых матерных слов.Ну вот, привез бригадир сверла, биты для шуруповерта, крепеж и, главное, отвертки!Отвертки имели странную особенность пропадать. Монтажники их либо ломали, либо теряли. Либо они сами по себе пропадали (отвертки, а не монтажники. Хотя монтажники тоже пропадали, но это другая история).Вот раздали монтажникам инструмент, дали им фронт работ. Монтажники разбежались, а нам с бригадиром осталось ровно две отвертки. По этому поводу бригадир достал две банки пива, и мы выпили за то, чтобы отвертки служили нам долго и верно.Выпив пива, бригадира потянуло на философствование:- Монтажники делятся на три категории: Гейши, Проститутки и Мерзкие карлики.- Мерзкие карлики это вон, - бригадир махнул рукой в сторону студента, которого навязали нам для прохождения практики. - Им надо пальцем ткнуть, где просверлить, где прикрутить, где подсоединить. И все равно они сверло сломают, прикрутят вверх ногами, а провод оборвут в трех местах.- Проститутки - им один раз покажешь как надо, и они так и делают, точно по шаблону. Никакой инженерной мысли и фантазии.- А Гейши - это мы с тобой. Продвинутые монтажники.Мне надоело это философствование, и я робко предложил:- Может, немного поработаем? А то на нас уже Мерзкие карлики недобро смотрят. Еще побьют перфораторами- Тогда я их уволю!- Тогда они тебе дыр в голове наделают.- Тогда не буду увольнять. Бери отвертку, иди к лифтовой шахте камеру ставить, и датчик движения. А я тут пожарными датчиками займусь.Дошел я с инструментом до лифтовой шахты, приставил к стене лестницу и полез крепить камеру.А шахта - это три стены и проем. Ну а внутри - шахта. Вертикально через все здание. Лифты еще даже не начали монтировать, внутри ничего нет, кроме кабель-канала с технологическими отверстиями на каждом этаже.Проем в шахту преграждает защитный барьер высотой по колено. Он нужен для того, чтобы если кто-то упадет в шахту, по сбитому барьеру можно было вычислить, с какого этажа он упал.И вот лезу я по лестнице, и вдруг выпадает у меня отвертка и скатывается прямиком в шахту. Я по рации вызываю бригадира:- Тебе отвертка не нужна? Одолжи на пятнадцать минут.- А твоя где?- Я ее в шахту уронил.Бригадир примчался через 10 секунд и поднял крик.Если убрать из его речи неприличные слова, то звучала она так:- Я тут отверток всем купил, а ты свою уронил в шахту. Теперь я знаю, куда они пропадают!И дальше стал посылать меня в магазин за новой отверткой, мотивируя это тем, что он уже сегодня ездил в магазин, теперь моя очередь.Я в ответ тоже стал его посылать и мАтивировать различными словами, в итоге бригадир швырнул в меня отверткой со словами:- На, подавись, но чтобы завтра свою принес.Я попытался поймать отвертку, но неловко взмахнул рукой и, наоборот, отбил ее в сторону. Отвертка улетела прямиком в шахту лифта.По глазам бригадира я понял, что сейчас отправлюсь вслед за отвертками, и помчался вниз по лестнице, чтобы исправить ситуацию, а именно - подобрать отвертки.Первый этаж. Нахожу шахту лифта, заглядываю вниз - лежат на несколько этажей ниже. Спускаюсь на этаж ниже. Это полуподвал, он же нулевой этаж. Там технические помещения, а еще, вроде, боулинг и тир в проекте. Опять нахожу шахту. Отвертки на месте и уже ближе. Но все равно не дотянуться.Еще один этаж вниз. Минус первый. Подземная парковка. Нахожу шахту, заглядываю - вот они, этажом ниже лежат.Минус второй этаж. Подземная парковка. Ищу шахту. Шахты нет!!! На том месте, где она должна быть - в потолке отверстие. И все. Никаких отверток.Поднимаюсь на минус первый. Смотрю в шахту. Да, внизу еще один ярус шахты, и там лежат мои отвертки! Да что такое?! Может, не там искал.Поднимаюсь обратно на второй этаж, откуда я отвертки уронил. Разматываю бухту провода, с одного конца утяжеляю десятком гаек, и просовываю в кабель-канал шахты.Бегу вниз. Этаж -2. Шахты нет, но из отверстия в потолке свисает мой провод. А может, не мой? По рации прошу бригадира подергать провод с его стороны. Дергает. Все же мой провод.Вверх. Этаж -1. Шахта лифта заканчивается этажом ниже, внизу отвертки. Просовываю руку в техотверстие кабельканала, нащупываю свой провод (а он там единственный), дергаю его. Бригадир сверху орет в шахту, что да, это тот самый провод.Бегу вверх, беру лестницу и снова на этаж -1. Только вот лестница 2 метра высотой, и до пола никак не достает. Прошу бригадира принести мне еще одну секцию лестницы, на что он мне сообщает, что все секции растащили Мерзкие карлики, и где их сейчас искать, он понятия не имеет.В итоге решили с ним на следующий день приехать пораньше, пока из помещения, отведенного нам под склад, не утащили все лестницы, и спуститься в ту шахту на минус втором, подобрать отвертки и заодно посмотреть, куда она выходит.На следующий день я, как всегда, проспал, а бригадир долго стоял в очереди за новыми отвертками. В итоге оба опоздали и, когда, взяв аж четыре секции лестницы, спустились на этаж -1, обнаружили, что начался монтаж лифта. Теперь проем перекрывала дверь, и проникнуть туда не было никакой возможности.В итоге так и осталось неизвестным, куда вел тот ярус шахты? Такое впечатление, что между этажами был еще один этаж, не отмеченный в проекте. Засекреченный. Но вот только тогда лестничный пролет между этажами должен был отличаться от других. Но нет, они все одинаковые!Пять лет спустя, я приехал в этот комплекс. Решил найти тот лифт. Нашел - он идет почему-то только до минус первого этажа.

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