На заброшенной могиле...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 445 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 19:14 by

Как-то у одной моей знакомой так совпало, что ей за год пришлось похоронить очень много близких людей. И, соответственно, кладбище она начала посещать довольно часто. У кого убраться придет, когда просто навестить.Как-то обратила внимание, «по соседству» находится неухоженная могилка. Старый ржавый памятник. На нем выцветшая ржавая фотография мальчика 7 лет. Фотография хоть и была плохенькая, но лицо и даты отчетливо виднелись. Уже как 10 лет.И как-то в сердце защемило. Жалко стало. Не зная, по какой причине забросили. Может, уже родственников нет, а может, в другой город переехали. За душу взяло. Воспоминания нахлынули разные. Всех родных и близких вспомнила в те времена, когда все живы, здоровы и веселы были.На следующий день купила в ближайшем строительном магазине краску. Покрасила памятник. Траву выдернула, лишние ветви кустарников срезала. И так все быстро и хорошо получилось. Что нарадоваться не могла. Смотрит, и как будто легче стало!А через примерно неделю приснился ей сон, где тот самый мальчик с фотографии радостный и довольный приходил и благодарил ее. А еще во сне назвал ее тетей и по имени, будто знает ее. Наутро, вспомнив сон, позвонила пожилой родственнице и спросила, знает ли она что?Оказалось, что мальчик ее родственник.Вот так бывает. Душа чувствует родных.Автор - неизвестен.

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