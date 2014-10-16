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Истории из жизни

На заброшенной могиле...

На заброшенной могиле...


Как-то у одной моей знакомой так совпало, что ей за год пришлось похоронить очень много близких людей. И, соответственно, кладбище она начала посещать довольно часто. У кого убраться придет, когда просто навестить.

Как-то обратила внимание, «по соседству» находится неухоженная могилка. Старый ржавый памятник. На нем выцветшая ржавая фотография мальчика 7 лет. Фотография хоть и была плохенькая, но лицо и даты отчетливо виднелись. Уже как 10 лет.

И как-то в сердце защемило. Жалко стало. Не зная, по какой причине забросили. Может, уже родственников нет, а может, в другой город переехали. За душу взяло. Воспоминания нахлынули разные. Всех родных и близких вспомнила в те времена, когда все живы, здоровы и веселы были.

На следующий день купила в ближайшем строительном магазине краску. Покрасила памятник. Траву выдернула, лишние ветви кустарников срезала. И так все быстро и хорошо получилось. Что нарадоваться не могла. Смотрит, и как будто легче стало!

А через примерно неделю приснился ей сон, где тот самый мальчик с фотографии радостный и довольный приходил и благодарил ее. А еще во сне назвал ее тетей и по имени, будто знает ее. Наутро, вспомнив сон, позвонила пожилой родственнице и спросила, знает ли она что?

Оказалось, что мальчик ее родственник.

Вот так бывает. Душа чувствует родных.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 445Комментарии: 1
+7

Ключевые слова: Знакомая похороны кладбище неухоженная могилка памятник родственник сон

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 19:55
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Комментариев: 569
Всех родных и близких вспомнила в те времена, когда все живы, здоровы и веселы были.
У людей что-то с памятью?Часто стали забывать, сколько горя и бед, привносит в этот краткий миг, то самое тело, о котором столько заботы и опеки, со стороны временных мыслей.
Дух пришел, тётеньку покушал, и ушел...
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
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