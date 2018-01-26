Несколько историй из жизни

Фея леса Просмотров: 641 Комментарии: 17 +10 Сегодня, 14:41 by

Когда моя тётя выходила замуж, то её мамы уже не было в живых. Свадьба проходила в частном доме, туалет находился в огороде. Когда стемнело, жених решил туда потихоньку сбегать. Открывает дверь, а там женщина сидит. Он смутился и быстренько дверь закрыл. Постоял подумал, вспомнил, что вроде бы все гости в доме или рядом, в огороде никого не должно быть. Снова открыл дверь, а там никого нет. Он в крик и бежать. Еле успокоили. Когда рассказал, что увидел, то родственники поняли, что он описывает маму невесты именно в той одежде, в которой её хоронили. Решили, что она приходила посмотреть на зятя.Дело было ночью, кот, как обычно, спал в ногах. Я тоже заснула. И неожиданно проснулась с каким-то очень неприятным чувством, не то страх, не то холод. Открываю глаза, хотела уже встать, раз не спится, и поймала взгляд кота - предостерегающий на меня и с прижатыми ушами куда-то в сторону рядом. Перевожу взгляд в ту сторону и вижу, как через комнату крадется огромное туманно-серое, но весьма плотное существо. С чем-то вроде лица с закрытыми глазами. Движется к окну, выставив перед собой руки, словно человек в темноте - на ощупь. Я даже закричать не смогла от ужаса. И тут это существо почувствовало взгляд, медленно обернулось и явственно стало принюхиваться. Тут кот молча выпустил когти мне в ногу со всей дури и я перевела взгляд на кота. Существо сразу потеряло интерес, дошло до окна и исчезло.Кот-то заснул вскоре, а я так до утра и продрожала в постели, боялась даже свет встать включить.Второй случай был так же ночью, точнее уже в 5 утра. Проснулась я от короткого звонка в дверь. Первая мысль была, вдруг что-то у родных случилось, кто бы еще в это время пришел. Кинулась к двери спросонок, спрашиваю: "Кто там?" Тишина. В глазок никого не увидела. Посмотрела на часы и спать пошла. И только легла сразу же второй звонок. Тут я с дуру открыла дверь без вопросов. За дверью стояло что-то высокое, похожее на серый прямоугольный силуэт человека без шеи, без рук, с более темными очертаниями глаз и рта. И на месте грудной клетки был проем, в котором шел дождь. Тут уж я подумала четко, даже без страха - все, вот так с ума и сходят, приехали. И все же спросила:- Ты кто?Как-то почти услышала ответ:- Тень. Я к тебе. Войти можно?Я ответила:- Нет.Захлопнула дверь и пошла спать. И все. Больше звонков не было.К врачу я таки сходила потом. Порадовалась, что крыша на месте, но что это было, не знаю до сих пор.Ох, это лучше и не рассказывать, всё равно не поверят... Когда у меня умер отец, я, бабушка и мама решили лечь в одной комнате, в другой стоял гроб. Бабушка быстро заснула, а мы с мамой всё лежали и думали, думали, думали... И вдруг ясно услышали родной отцовский храп. Из той самой комнаты, где лежало его тело. Мы с матерью оцепенели, она мою руку сжала:- Ты слышала?- Ага.- Ой, мамочки...Храп длился секунд 10-15, но нам хватило этого, чтобы всю оставшуюся ночь не выходить из спальни. Вышли только тогда, когда начали рано-рано утром приходить друзья и родственники. До сих пор никто не верит. Но нам же не могло одно и то же ПОСЛЫШАТЬСЯ? А ещё, когда привезли отца в монастырь отпевать, у него лицо изменилось, стало более умиротворённым, казалось, что он улыбается. И это заметили уже все, кто провожал из дома и присутствовал на отпевании."Мне было 15, троюродному брату 16. Дом, который строил его отец, был на стадии стен. Готов был уже подвальный этаж, доски пола были "черновые" - с немалыми щелями между ними. Ход в цокольный этаж закрывала старая уличная дверь - очень тяжелая. Туда мы залезли с соседскими девчонками и с магнитофоном на батарейках. Не пили-не курили-таблеток не ели. Лето, часов семь вечера. В какой-то момент музыка кончилась и мы услышали, как кто-то подходит к калитке с уличной стороны, потом звякнул откинутый крючок и мы услышали шаги - тяжелая мужская походка. Мы затаились. Потом этот кто-то зашел в дом и пошел по комнатам. Мы слышали шаги - но сквозь щели пола было видно, что в доме никого нет! Потом шаги отправились на выход, мы кинулись к отдушинам в фундаменте, чтоб посмотреть, кто это - и никого не увидели. Шаги стихли - мы вылезли из подвала: калитка была закрыта. Дом достроили. Жена брата рассказывает, что кот периодически выгибается дугой и шипит на кого-то, а собака замирает и смотрит внимательно в одну точку".Автор подборки - Николаева Анастасия Владимировна.

Ключевые слова: Комментарии дверь взгляд храп кот шаги

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