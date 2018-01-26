Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Несколько историй из жизни

"Встреча с тещей"!

Когда моя тётя выходила замуж, то её мамы уже не было в живых. Свадьба проходила в частном доме, туалет находился в огороде. Когда стемнело, жених решил туда потихоньку сбегать. Открывает дверь, а там женщина сидит. Он смутился и быстренько дверь закрыл. Постоял подумал, вспомнил, что вроде бы все гости в доме или рядом, в огороде никого не должно быть. Снова открыл дверь, а там никого нет. Он в крик и бежать. Еле успокоили. Когда рассказал, что увидел, то родственники поняли, что он описывает маму невесты именно в той одежде, в которой её хоронили. Решили, что она приходила посмотреть на зятя.

"Звонок в дверь"

Дело было ночью, кот, как обычно, спал в ногах. Я тоже заснула. И неожиданно проснулась с каким-то очень неприятным чувством, не то страх, не то холод. Открываю глаза, хотела уже встать, раз не спится, и поймала взгляд кота - предостерегающий на меня и с прижатыми ушами куда-то в сторону рядом. Перевожу взгляд в ту сторону и вижу, как через комнату крадется огромное туманно-серое, но весьма плотное существо. С чем-то вроде лица с закрытыми глазами. Движется к окну, выставив перед собой руки, словно человек в темноте - на ощупь. Я даже закричать не смогла от ужаса. И тут это существо почувствовало взгляд, медленно обернулось и явственно стало принюхиваться. Тут кот молча выпустил когти мне в ногу со всей дури и я перевела взгляд на кота. Существо сразу потеряло интерес, дошло до окна и исчезло.
Кот-то заснул вскоре, а я так до утра и продрожала в постели, боялась даже свет встать включить.
Второй случай был так же ночью, точнее уже в 5 утра. Проснулась я от короткого звонка в дверь. Первая мысль была, вдруг что-то у родных случилось, кто бы еще в это время пришел. Кинулась к двери спросонок, спрашиваю: "Кто там?" Тишина. В глазок никого не увидела. Посмотрела на часы и спать пошла. И только легла сразу же второй звонок. Тут я с дуру открыла дверь без вопросов. За дверью стояло что-то высокое, похожее на серый прямоугольный силуэт человека без шеи, без рук, с более темными очертаниями глаз и рта. И на месте грудной клетки был проем, в котором шел дождь. Тут уж я подумала четко, даже без страха - все, вот так с ума и сходят, приехали. И все же спросила:

- Ты кто?

Как-то почти услышала ответ:

- Тень. Я к тебе. Войти можно?

Я ответила:
- Нет.

Захлопнула дверь и пошла спать. И все. Больше звонков не было.
К врачу я таки сходила потом. Порадовалась, что крыша на месте, но что это было, не знаю до сих пор.

"Храп"

Ох, это лучше и не рассказывать, всё равно не поверят... Когда у меня умер отец, я, бабушка и мама решили лечь в одной комнате, в другой стоял гроб. Бабушка быстро заснула, а мы с мамой всё лежали и думали, думали, думали... И вдруг ясно услышали родной отцовский храп. Из той самой комнаты, где лежало его тело. Мы с матерью оцепенели, она мою руку сжала:

- Ты слышала?
- Ага.
- Ой, мамочки...

Храп длился секунд 10-15, но нам хватило этого, чтобы всю оставшуюся ночь не выходить из спальни. Вышли только тогда, когда начали рано-рано утром приходить друзья и родственники. До сих пор никто не верит. Но нам же не могло одно и то же ПОСЛЫШАТЬСЯ? А ещё, когда привезли отца в монастырь отпевать, у него лицо изменилось, стало более умиротворённым, казалось, что он улыбается. И это заметили уже все, кто провожал из дома и присутствовал на отпевании.

"Домовой"

"Мне было 15, троюродному брату 16. Дом, который строил его отец, был на стадии стен. Готов был уже подвальный этаж, доски пола были "черновые" - с немалыми щелями между ними. Ход в цокольный этаж закрывала старая уличная дверь - очень тяжелая. Туда мы залезли с соседскими девчонками и с магнитофоном на батарейках. Не пили-не курили-таблеток не ели. Лето, часов семь вечера. В какой-то момент музыка кончилась и мы услышали, как кто-то подходит к калитке с уличной стороны, потом звякнул откинутый крючок и мы услышали шаги - тяжелая мужская походка. Мы затаились. Потом этот кто-то зашел в дом и пошел по комнатам. Мы слышали шаги - но сквозь щели пола было видно, что в доме никого нет! Потом шаги отправились на выход, мы кинулись к отдушинам в фундаменте, чтоб посмотреть, кто это - и никого не увидели. Шаги стихли - мы вылезли из подвала: калитка была закрыта. Дом достроили. Жена брата рассказывает, что кот периодически выгибается дугой и шипит на кого-то, а собака замирает и смотрит внимательно в одну точку".


Автор подборки - Николаева Анастасия Владимировна.
Источник.

Сегодня, 14:41 by Фея лесаПросмотров: 641Комментарии: 17
+10

Ключевые слова: Комментарии дверь взгляд храп кот шаги

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 15:08
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (273|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 315
Первая стори просто атас
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: Летяга
Сегодня, 15:25
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 833
Комментариев: 8 917
Цитата: DRUID
Первая стори просто атас

Ну где же ещё с зятем познакомиться, кроме как в сортире? Заодно и проверка на смелость)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 15:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 177
Как здесь уже подмечали, кот непременный персонаж и атрибут истории. Кот воистину сделался хрестоматийным образом! Коты пишут историю!
Зарегистрирован: 5.10.2019
#4 написал: Фингал
Сегодня, 16:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 37
Цитата: Kinigos
Кот воистину сделался хрестоматийным образом!


коты мягкие и теплые и мурлычат
очень уютно засыпать с ним под боком, укрывшись одеялком
с собакой совсем не так
Зарегистрирован: 11.08.2019
#5 написал: Pitovskiy
Сегодня, 16:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 132
ахаха большего бреда еще не читал, минус
Зарегистрирован: 14.05.2015
#6 написал: LudaM
Сегодня, 16:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (85|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 776
Да ну, а что минус-то? Мне понравилось. Плюс
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#7 написал: Летяга
Сегодня, 17:00
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 833
Комментариев: 8 917
Цитата: Kinigos
Коты пишут историю!

Кошки - единственные животные, которые стали жить с человеком по собственному выбору. Читала на эту тему много всякого разного, как откровенной бредовой фигни, так и вполне себе научных, даже академических вещей. Не так просто мы их любим)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 18:07
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 77
Очень интересные истории. Вторая, честно говоря, больше похожа на сон. Плюс поставила.
Я верю в то, что домашние животные видят потустороннее. Когда мы с собакой в детстве оставались одни (а бывало это постоянно), я замечала, что она видит нечто. Она могла долго и пристально смотреть в одну точку, потом передвигать головой, как будто следя за движущейся целью, и в том месте, куда она смотрела, скрипел наш старый деревянный пол.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#9 написал: Фингал
Сегодня, 18:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 37
Цитата: Летяга
единственные животные, которые стали жить с человеком по собственному выбору.


это было так давно - что никто не может сказать точно, что там было на самом деле
люди даже не знают, кто пирамиды египетские построил и для чего, а ведь это гораздо ближе к нам по времени
Зарегистрирован: 11.08.2019
#10 написал: Kinigos
Сегодня, 18:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 177
Цитата: Летяга
Кошки - единственные животные, которые стали жить с человеком по собственному выбору. Читала на эту тему много всякого разного, как откровенной

Любим, но котики уже заполонили весь сайт, куда не ткнись- повстречаешь котика. Котики возобладали над человеком. Котики, но не в такой же суммарной массе! Я уже не представляю, как я до сих пор живу без этой пушистой или лысой единицы
Зарегистрирован: 5.10.2019
#11 написал: daytaler
Сегодня, 20:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 569
Открывает дверь, а там женщина сидит.
—Ты кто?Что ты здесь делаешь?
—Не видишь, какаю?
—А-а-а.Я так и подумал.И закрыл дверь.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#12 написал: Arhip
Сегодня, 20:15
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1254|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 1 137
Цитата: Jako tako
Я верю в то, что домашние животные видят потустороннее. Когда мы с собакой в детстве оставались одни (а бывало это постоянно), я замечала, что она видит нечто. Она могла долго и пристально смотреть в одну точку, потом передвигать головой, как будто следя за движущейся целью, и в том месте, куда она смотрела, скрипел наш старый деревянный пол.

У меня птица оказывается тоже видит. Несколько дней назад проснулась и тоже за кем-то наблюдала, при этом ругалась непрерывно. Потом успокоилась и заснула.
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#13 написал: FromSiberia
Сегодня, 20:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 989
Про тень - это сильно. Впечатлило. Плюс.
Вот для этого и нужны коты.

Цитата: Kinigos
Цитата: Летяга
Кошки - единственные животные, которые стали жить с человеком по собственному выбору. Читала на эту тему много всякого разного, как откровенной

Любим, но котики уже заполонили весь сайт, куда не ткнись- повстречаешь котика. Котики возобладали над человеком. Котики, но не в такой же суммарной массе! Я уже не представляю, как я до сих пор живу без этой пушистой или лысой единицы

Я тоже не представляю, как это вы без нее живете)))) Может, исправите эту недоработку?:)
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#14 написал: FromSiberia
Сегодня, 20:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 989
Цитата: Jako tako
Очень интересные истории. Вторая, честно говоря, больше похожа на сон. Плюс поставила.
Я верю в то, что домашние животные видят потустороннее. Когда мы с собакой в детстве оставались одни (а бывало это постоянно), я замечала, что она видит нечто. Она могла долго и пристально смотреть в одну точку, потом передвигать головой, как будто следя за движущейся целью, и в том месте, куда она смотрела, скрипел наш старый деревянный пол.


У моей мамы есть ученик, 11-классник. У него в квартире всякая фигня творится уже давненько. То его по имени окликает неизвестно кто голосом отца, то просто "Эй" кричит незнакомым голосом. А последнее время уже просто ругается и выгоняет его из дома. Спать не дает, будит этими криками. Ни родители, ни младшая сестра ничего такого не слышат, но это и происходит тогда, когда Олег один в квартире или в комнате. А вот песик-тойчик, судя по всему, все слышит и даже что-то видит. Прижимает уши и таращит от ужаса глаза совершенно недвусмысленно, глядя на "пустое место", когда голоса принимаются за свое.
Но вот сделать песик, похоже, ничего с этим не может. Пока в доме была кошка, такого не происходило, а потом у сестренки началась аллергия, и кошку увезли в деревню к бабушке. Завели тойчика, на собак, к счастью, нет у нее аллергии. Но вот чертовщинка с Олегом всякая началась. Причем у бабушки, в одном доме с этой кошкой, ничего странного он не слышит. Хотя кошка уже сильно старенькая, а вот по-прежнему есть какая-то у нее сила.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#15 написал: Kinigos
Сегодня, 20:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 177
Цитата: FromSiberia
Я тоже не представляю, как это вы без нее живете)))) Может, исправите эту недоработку?:)

Сейчас уже моральных сил не хватает. В своё время прописали кошку, собаку и воробья, жили они втроем в мире, никто ни на кого не посягал. И потом были кошки да собаки, змея подлым образом сбежала, против крысы родня устроила восстание... Уходят они все потом((. Решено- хватит-хватит
Зарегистрирован: 5.10.2019
#16 написал: FromSiberia
Сегодня, 21:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 989
Цитата: Kinigos
Цитата: FromSiberia
Я тоже не представляю, как это вы без нее живете)))) Может, исправите эту недоработку?:)

Сейчас уже моральных сил не хватает. В своё время прописали кошку, собаку и воробья, жили они втроем в мире, никто ни на кого не посягал. И потом были кошки да собаки, змея подлым образом сбежала, против крысы родня устроила восстание... Уходят они все потом((. Решено- хватит-хватит


Ну жизнь длинная, еще не вечер, как говорится)
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#17 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 22:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (211|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 505
Вторая история нереальная. Не верю. Первая... Ну может показалось жениху)))
А третья даже не знаю. Может и домовой бездомный))) искал себе жилище и решил недострой посмотреть)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.