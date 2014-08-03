Человек ниоткуда

FromSiberia Просмотров: 299 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 09:57 by

Историю поведала пару лет назад одна моя френдесса по кулинарному сайту. Мы с ней тогда довольно часто общались по электронной почте, речь вели не только о рецептах, а вообще о жизни. Она, как человек воцерковленный, не одобряла мой интерес к мистике, но когда с братом ее мужа приключилась действительно странная история, решила все же мне ее рассказать. Ручаться за достоверность рассказа головой я, само собой, не могу, но и оснований не доверять этой практичной до легкой стервозности даме не имею.Герой истории с семьей проживает в одном чешском городке, где у него небольшое семейное кафе. В этом кафе и случилась необычная встреча, изменившая отношение далекого от мистики провинциального бизнесмена к жизни.Однажды ранним утром наш герой, как обычно, пришел на работу. В кафе он был один, остальные сотрудники, они же большей частью родственники, традиционно приходили позже. До открытия оставалось еще какое-то время и двери для посетителей были заперты, что немаловажно. Он занимался какими-то своими делами, с утра был в плохом настроении, а вот к столкновению с неопознанным готов не был. Но, по-моему, именно с такими людьми и происходит все самое интересное…По какой-то надобности хозяин кафе вышел из подсобных помещений в зал, в котором, довольно просторном, даже не сразу заметил скромно устроившегося за столиком у стены незнакомца… Напоминаю, наружные двери были заперты, а служебный вход был расположен так, что никто не мог пройти мимо хозяина незамеченным. Ночью, само собой, была включена сигнализация, да и вообще никаких следов незаконного проникновения в помещение наш герой хозяйским взглядом не заметил. Мало того: незваный гость преспокойно пил себе кофе! Это в то время, когда обе кофемашины еще стояли выключенными…По словам героя истории, незнакомца он разглядел очень даже хорошо, более того, запомнил его так, что узнал бы, как говорится, из тысячи. Но до меня описание этого раннего посетителя дошло через третьи руки, поэтому особых подробностей сообщить не смогу. Может, сам хозяин кафе их своему брату тоже не сообщал, мужчины все же редко бывают внимательны к деталям. В общем, вот что могу сказать.Мужик был странный. Так брат Ларисиного мужа и сказал – странный мужик. А вот что именно в нем было странного, это уже я через испорченный телефон не поняла. Средних лет, блондин, коротко стриженный. Светлый костюм, вроде бы светло-серый. Вот, собственно, и все…Но если выглядел он и не так уж странно, вопреки словам нашего героя, то вел себя странно, это уж точно. Когда у хозяина прошла первая оторопь и он заорал на неожиданного посетителя что-то типа «Что вы здесь делаете, сударь?», молчание было ему ответом. Молча неизвестный товарищ отставил в сторону чашку с кофе, достал из кармана кошелек, открыл его, положил на стол деньги… молча встал и прошествовал мимо разгневанного и обалдевшего владельца кафе в сторону подсобных помещений и благополучно вышел через служебный вход.Наш герой, будучи несколько в шоке, бросился за ним не сразу, но когда выбежал, успел заметить на небольшой улочке, на которую выходила задняя дверь, своего гостя, не спеша сворачивающего за угол. То есть этот тип и не подумал таинственно растворяться в воздухе… преспокойно ушел прочь ногами.Но вот не был он обычным воришкой… Во-первых, в кафе абсолютно ничего не пропало; во- вторых, совершенно непонятно, откуда он взял кофе… а остатки кофе в чашке были, и чашка была не посторонняя, из этого самого кафе, это я уточнила. В-третьих, камера видеонаблюдения, которая могла бы дать некоторое представление о перемещениях «странного мужика», в полном соответствии с киношными стереотипами сломалась…Герой рассказа, хоть и стал относиться к мистической стороне жизни несколько иначе, до сих пор, со слов моей френдессы, не уверен, что это была не банальная галлюцинация, вызванная переутомлением… несмотря на кофе, выпитый и оплаченный обычными наличными. К сожалению, других свидетелей произошедшего нет. Но мне все равно было интересно познакомиться с этой историей. В качестве объяснения ничего внятного предложить не могу, «Люди в черном» отчего-то лезут в голову… Хотелось бы услышать мнения читателей. Предположим, это не галлюцинация… что же тогда?

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