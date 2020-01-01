Призрак, заставивший поседеть моего друга

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:15 by

Скажу сразу, данная история реальна и произошла со мной лично и моим другом, лет 8 назад. Сейчас мне 25. Так к слову: я имею высшее образование, и на учете в психдиспансерах никогда не стояла, в роду шизофреников так же не было. Однако я с раннего детства неоднократно вижу нечто, а точнее, неких сущностей. И, до сих пор, их появление вызывает во мне необъятный страх. А друг мой, наоборот, всегда вертел пальцем у виска, когда я заводила очередной рассказ про мистику. Ни в каких домовых и призраков он никогда не верил.Произошло это с нами одной теплой летней ночью, в деревне у моей бабушки. Мы дружим давно. Назовем его Денис. И так сложилось, что и в Москве рядом живем, и деревня та же.Так вот, после очередной сельской дискотеки (мне в то время было 17), я решила идти домой и попросила меня проводить, потому как ночью в деревне, где один фонарь на 20 домов, очень страшно идти одной. Мы попрощались со всеми и пошли домой. Было около двух часов ночи, дорога шла мимо кладбища, бабушкин дом стоял на самом краю деревни, далее дорога проходила мимо заброшенной психиатрической клиники и далее, мимо колодца, на мост – и я дома.Идем с ним, болтаем ни о чем, про то, как в Москве его День Рождения отпразднуем, в общем, о разной ерунде. Подходим к колодцу, у колодца дом стоял, в нем мои дальние родственники живут. Тут что-то заскрипело, как будто калитку открыли. Мы подумали, что это пьяный сосед, дядя Миша: бывало, он напивался и голый девок сельских пугал по ночам. Мы на калитку смотрим, она открыта, уже ждем, что сейчас этот пьянчуга старый выскочит.То, что мы увидели, заставило забыть мгновенно и о дяде Мише, и обо всем на свете. На расстоянии примерно 10-ти метров от нас, из этой самой калитки вышла женщина в белой одежде, неся что-то в вытянутых перед собой руках. Очень сложно описать то, что я чувствовала в тот момент, особенно, когда заметила одну вещь: она не шла, а парила в полуметре над землей, плыла мимо нас. Я встала, как вкопанная, впилась Денису в руку ногтями до крови, волосы на моей голове зашевелились у корней, меня прошиб пот. Попыталась закричать, но, открыв рот, не смогла вымолвить ни звука, просто, как рыба, хватала воздух ртом. Ужас парализовал мое тело целиком.Через мгновение мы услышали рев мотоцикла. Видение испарилось, будто его и не было, калитка была закрыта. Причем призрак явился на освещенном фонарем участке. Мы стояли на обочине, как вкопанные, и молчали, может, полминуты. Денис отдернул свою руку, она была в крови от моих ногтей. Он спросил: «Что ты сейчас видела?» Я в ответ: «Сначала ты скажи». Мы как будто не хотели в это верить, но показаться обоим одно и то же не могло. Он не захотел идти к себе домой один, и я оставила его переночевать у себя.Утром просыпаюсь, слышу – мама моя охает. А Денис весь седой, как старик, на кухне сидит! Я испугалась – как так-то? Парню 18-ти еще нет! Ну мы все рассказали моей маме и бабушке. Бабуля говорит, что в том доме, где наши родственники живут, раньше жила семья: муж с женой и ребенок. И мужик жену убил топором. Когда его посадили, ребенка усыновила семья из поселка, именно в том направлении и двигалось эта призрачная женщина. А сегодня день рождения этого ребенка, правда, он давно не ребенок, ему около 30-ти. И про призрака этого мы не первые рассказываем: в деревне ходит слух, что именно в день рождения своего ребенка ее часто видят возле того места, где ее убил муж.Денис женился не так давно, и весь седой так до сих пор и ходит.Автор - Кристина.

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