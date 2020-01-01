Чертовщина в квартире

Чертовщина в квартиреУ нас дома никогда не происходило ничего особенно страшного, просто множество странных, но относительно безобидных вещей. Вот некоторые из них:
1) У нас была старая, красивая, большая поварёшка. Как-то раз она пропала. Я налила с её помощью суп, отнесла одну тарелку, через несколько минут вернулась на кухню, а её уже не было.
В квартире тогда находились я, мама и пятилетний брат. Мы вроде бы всё на кухне пересмотрели, но поварешку не нашли.
Нашлась же она через пару лет, когда пришлось отодвинуть шкафчик на кухне. Как она попала под шкаф - абсолютно непонятно. Стояли шкафчики вплотную к стене, от пола до стенки шкафа была пара сантиметров, уже после стенок расстояние от пола до дна шкафа расширялось. Найдя поварешку, мы очень хорошо рассмотрели шкафчики, так и сяк пытаясь просунуть поварешку, но ничего не вышло. Чтобы поварешка оказалась под шкафом, надо было отодвинуть его, положить туда поварешку и задвинуть обратно.
В день же, когда поварешка пропала, никто шкафы не двигал. Чтобы это сделать тихо, надо было приподнять шкаф, а не по полу оттаскивать. Ни у кого из тех, кто тогда был в квартире, не хватило бы на это сил.
2) С ложками в той квартире тоже происходила какая-то дичь. Например, сижу на кухне, со столика падает ложка, поднимаю её, кладу обратно, отворачиваюсь, она опять падает... И так по кругу раза три, пока я не психанула и не убрала ту ложку к остальным.
Также мама иногда жаловалась на то, что ложка может пропасть, стоит от неё отвернуться.
Потом, кстати, мама нашла "склад" из ложечек за трубой в туалете. Но это хотя бы можно объяснить тем, что кто-то у нас в семье сошел с ума.
3) Как-то сидели с мамой в комнате, она как раз рассказывала мне про склад ложечек. В комнате также висела сумка для ноутбука, которую я застегнула и повесила так, чтобы коты не достали. Сами коты собственно всё время были перед глазами. Сидели мы так, что сумку ни одна из нас не видела, но и пройти к ней незаметно мимо нас не вышло бы.
В общем, когда мы начали говорить про домового, я обернулась. Сумка была полностью расстёгнута и раскачивалась.
4) Самый мерзкий случай.
Кошка родила троих котят. Но буквально через несколько дней мы в "гнезде" нашли только двоих. Не хватало самого слабенького на вид. Искали долго, но в итоге решили, что кошка съела котёнка, может он был больным? Хотя, конечно, сильно удивились, что нет никаких следов.
Через несколько лет, разбирая кладовую, под завалами из старых вещей нашли маленький скелетик. С одной стороны сразу было понятно, откуда он, с другой же это было очень странно.
Во-первых, при поиске котёнка все уверяли, что кладовую не трогали, иначе ей уделили бы больше внимания. Во-вторых, во время поиска туда всё-таки заглядывали, хотя смотрели поверху, не разбирая вещей. В-третьих, кошка не высказывала никакого волнения. В-четвёртых, кошка переносила пару раз котят, но всегда это было в одной и той же комнате.
В любом случае неясно, как и зачем кошка затащила котёнка в кладовку, которая постоянно была заперта. Остаётся только надеяться, что он был уже мёртв тогда.
До сих пор чувствую себя ужасно из-за того случая. Ведь именно я первой высказала предположение, что кошка съела котёнка, иначе мы бы наверняка всё перерыли. Да и мы определенно виноваты в том, что не сделали кошке гнездо, посчитав, что её самодельные убежища вполне её удовлетворяют. И, в конце концов, дверь в кладовку была в моей комнате.
Итог. В общем и целом ничего слишком пугающего в нашей квартире не происходило, хотя временами определенно бывало не по себе. Мы объясняли происходящее барабашкой или домовым, хотя наверняка есть какое-то нормальное объяснение всему.
Когда мы переехали на новую квартиру, мама говорила, что ей там слишком тихо, никаких звуков или шагов. В итоге она в последний заезд в старую квартиру "позвала" домового с собой. И сейчас в новой квартире происходит привычная чертовщина. Моё любимое - это когда лежишь и чувствуешь, будто кошка запрыгнула к тебе на кровать. Вот только кошка в квартире одна, и она уже лежит с тобой.
P.S. Вероятно, некоторые случаи можно связать с моим лунатизмом. С одной стороны не хочется даже думать об этом, с другой - было бы неправильным не написать про это. Хотя всякая чертовщина не прекращалась и когда я уезжала в другой город, да и последний случай лунатизма, который я помню, был слишком уж давно.
Автор - SiberianGopher.
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Вчера, 23:43 by ЛетягаПросмотров: 138Комментарии: 0
Ключевые слова: Квартира поварёшка ложки кошка барабашка