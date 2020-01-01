Чертовщина в квартире

Летяга Просмотров: 138 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:43 by

У нас дома никогда не происходило ничего особенно страшного, просто множество странных, но относительно безобидных вещей. Вот некоторые из них:1) У нас была старая, красивая, большая поварёшка. Как-то раз она пропала. Я налила с её помощью суп, отнесла одну тарелку, через несколько минут вернулась на кухню, а её уже не было.В квартире тогда находились я, мама и пятилетний брат. Мы вроде бы всё на кухне пересмотрели, но поварешку не нашли.Нашлась же она через пару лет, когда пришлось отодвинуть шкафчик на кухне. Как она попала под шкаф - абсолютно непонятно. Стояли шкафчики вплотную к стене, от пола до стенки шкафа была пара сантиметров, уже после стенок расстояние от пола до дна шкафа расширялось. Найдя поварешку, мы очень хорошо рассмотрели шкафчики, так и сяк пытаясь просунуть поварешку, но ничего не вышло. Чтобы поварешка оказалась под шкафом, надо было отодвинуть его, положить туда поварешку и задвинуть обратно.В день же, когда поварешка пропала, никто шкафы не двигал. Чтобы это сделать тихо, надо было приподнять шкаф, а не по полу оттаскивать. Ни у кого из тех, кто тогда был в квартире, не хватило бы на это сил.2) С ложками в той квартире тоже происходила какая-то дичь. Например, сижу на кухне, со столика падает ложка, поднимаю её, кладу обратно, отворачиваюсь, она опять падает... И так по кругу раза три, пока я не психанула и не убрала ту ложку к остальным.Также мама иногда жаловалась на то, что ложка может пропасть, стоит от неё отвернуться.Потом, кстати, мама нашла "склад" из ложечек за трубой в туалете. Но это хотя бы можно объяснить тем, что кто-то у нас в семье сошел с ума.3) Как-то сидели с мамой в комнате, она как раз рассказывала мне про склад ложечек. В комнате также висела сумка для ноутбука, которую я застегнула и повесила так, чтобы коты не достали. Сами коты собственно всё время были перед глазами. Сидели мы так, что сумку ни одна из нас не видела, но и пройти к ней незаметно мимо нас не вышло бы.В общем, когда мы начали говорить про домового, я обернулась. Сумка была полностью расстёгнута и раскачивалась.4) Самый мерзкий случай.Кошка родила троих котят. Но буквально через несколько дней мы в "гнезде" нашли только двоих. Не хватало самого слабенького на вид. Искали долго, но в итоге решили, что кошка съела котёнка, может он был больным? Хотя, конечно, сильно удивились, что нет никаких следов.Через несколько лет, разбирая кладовую, под завалами из старых вещей нашли маленький скелетик. С одной стороны сразу было понятно, откуда он, с другой же это было очень странно.Во-первых, при поиске котёнка все уверяли, что кладовую не трогали, иначе ей уделили бы больше внимания. Во-вторых, во время поиска туда всё-таки заглядывали, хотя смотрели поверху, не разбирая вещей. В-третьих, кошка не высказывала никакого волнения. В-четвёртых, кошка переносила пару раз котят, но всегда это было в одной и той же комнате.В любом случае неясно, как и зачем кошка затащила котёнка в кладовку, которая постоянно была заперта. Остаётся только надеяться, что он был уже мёртв тогда.До сих пор чувствую себя ужасно из-за того случая. Ведь именно я первой высказала предположение, что кошка съела котёнка, иначе мы бы наверняка всё перерыли. Да и мы определенно виноваты в том, что не сделали кошке гнездо, посчитав, что её самодельные убежища вполне её удовлетворяют. И, в конце концов, дверь в кладовку была в моей комнате.Итог. В общем и целом ничего слишком пугающего в нашей квартире не происходило, хотя временами определенно бывало не по себе. Мы объясняли происходящее барабашкой или домовым, хотя наверняка есть какое-то нормальное объяснение всему.Когда мы переехали на новую квартиру, мама говорила, что ей там слишком тихо, никаких звуков или шагов. В итоге она в последний заезд в старую квартиру "позвала" домового с собой. И сейчас в новой квартире происходит привычная чертовщина. Моё любимое - это когда лежишь и чувствуешь, будто кошка запрыгнула к тебе на кровать. Вот только кошка в квартире одна, и она уже лежит с тобой.P.S. Вероятно, некоторые случаи можно связать с моим лунатизмом. С одной стороны не хочется даже думать об этом, с другой - было бы неправильным не написать про это. Хотя всякая чертовщина не прекращалась и когда я уезжала в другой город, да и последний случай лунатизма, который я помню, был слишком уж давно.Автор - SiberianGopher.

Ключевые слова: Квартира поварёшка ложки кошка барабашка

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