Наблюдатель

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

TheArk Просмотров: 992 Комментарии: 13 +19 Вчера, 18:34 by

Скажу просто. Я наблюдаю за собой же во сне. Ну, то есть, как наблюдаю, почти все мои сны выглядят так, будто бы это шутер от третьего лица, разбавленный наркоманскими сюжетами и образами. А тут что-то другое.Да и сказать, что наблюдаю за собой я сам – не могу. Весь сон от первого лица. Я просто занимаю статичное положение в абсолютно случайном месте в комнате. На шкафу, около двери, на потолке, рядом с письменным столом, ровно как и под столом. Как замеченный мною факт – никогда не наблюдаю из другой комнаты или в непосредственной близости от себя самого. Кроме того, во сне повторяется весь интерьер того места, где я сплю. Так было, когда я жил два дня у друга, например. Или пьяным уснул на кухне. Наблюдал за собой во сне около холодильника. Более того, даже люди, которые рядом мелькают внутри этого сна. Например, у меня ночевала моя девушка. И она также мирно спала со мной рядом, когда я вновь повис во сне на люстре.Чаще всего наблюдаю с потолка. Каждую ночь. И мое спящее тело не лежит бездыханно. Вот перевернулся разок, потом поежился. И к психиатру ходил, и пытался осознанные сны практиковать. Без толку. Просто этот «сон наблюдения» длится вплоть до моего пробуждения, а отдохнувшим я себя ну вообще не чувствую. Никак он от меня не отстанет.И есть у меня парочка историй, связанных с этой напастью.Вот как-то наблюдал я за собой во сне, всё как обычно. Но тут смотрю: мое тело встает с кровати и движется к окну (лунатизма за собой не замечал никогда). Стоит сказать, что у меня такое устройство комнаты, что кровать рядом с окном. Левая половина (на которой я и лежу) обращена, так сказать, в комнату, а правая в полуметре от окна. Ну так вот, идет мое тело к окну, открывает его. И тут. Забирается на подоконник с очевидным намерением сигануть вниз.Ха! Не тут то было. Я, тот, что во сне, резким движением подлетел (выглядело это так, словно полет камеры оператора), пнул своё тело, и оно упало на пол. Я проснулся на полу, впопыхах списав всё на то, что просто упал, пока спал. Но нет. Окно открыто, а правая половина кровати и вовсе заправлена. Значит, я по ней не катался.Второе. Куда более пугающее. В ту ночь «наблюдение» шло с места на стене прямо напротив меня. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Резко вскочив с кровати, я на долю секунды увидел бесформенное скопление плотного черного дыма на том месте, откуда за мной следил, как я наивно думал, я же сам. Я даже не успел запаниковать, как дым рассеялся, словно никогда его там и не было.Я не знаю, что это, и, может быть, я простой шизофреник. В мистике не разбираюсь, да и желания особого не имею. Но теперь стало как-то страшнее ложиться спать.

Ключевые слова: Сон наблюдение слежка ночь авторская история

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