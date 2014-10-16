Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Наблюдатель

Скажу просто. Я наблюдаю за собой же во сне. Ну, то есть, как наблюдаю, почти все мои сны выглядят так, будто бы это шутер от третьего лица, разбавленный наркоманскими сюжетами и образами. А тут что-то другое.

Да и сказать, что наблюдаю за собой я сам – не могу. Весь сон от первого лица. Я просто занимаю статичное положение в абсолютно случайном месте в комнате. На шкафу, около двери, на потолке, рядом с письменным столом, ровно как и под столом. Как замеченный мною факт – никогда не наблюдаю из другой комнаты или в непосредственной близости от себя самого. Кроме того, во сне повторяется весь интерьер того места, где я сплю. Так было, когда я жил два дня у друга, например. Или пьяным уснул на кухне. Наблюдал за собой во сне около холодильника. Более того, даже люди, которые рядом мелькают внутри этого сна. Например, у меня ночевала моя девушка. И она также мирно спала со мной рядом, когда я вновь повис во сне на люстре.

Чаще всего наблюдаю с потолка. Каждую ночь. И мое спящее тело не лежит бездыханно. Вот перевернулся разок, потом поежился. И к психиатру ходил, и пытался осознанные сны практиковать. Без толку. Просто этот «сон наблюдения» длится вплоть до моего пробуждения, а отдохнувшим я себя ну вообще не чувствую. Никак он от меня не отстанет.

И есть у меня парочка историй, связанных с этой напастью.
Вот как-то наблюдал я за собой во сне, всё как обычно. Но тут смотрю: мое тело встает с кровати и движется к окну (лунатизма за собой не замечал никогда). Стоит сказать, что у меня такое устройство комнаты, что кровать рядом с окном. Левая половина (на которой я и лежу) обращена, так сказать, в комнату, а правая в полуметре от окна. Ну так вот, идет мое тело к окну, открывает его. И тут. Забирается на подоконник с очевидным намерением сигануть вниз.

Ха! Не тут то было. Я, тот, что во сне, резким движением подлетел (выглядело это так, словно полет камеры оператора), пнул своё тело, и оно упало на пол. Я проснулся на полу, впопыхах списав всё на то, что просто упал, пока спал. Но нет. Окно открыто, а правая половина кровати и вовсе заправлена. Значит, я по ней не катался.
Второе. Куда более пугающее. В ту ночь «наблюдение» шло с места на стене прямо напротив меня. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Резко вскочив с кровати, я на долю секунды увидел бесформенное скопление плотного черного дыма на том месте, откуда за мной следил, как я наивно думал, я же сам. Я даже не успел запаниковать, как дым рассеялся, словно никогда его там и не было.
Я не знаю, что это, и, может быть, я простой шизофреник. В мистике не разбираюсь, да и желания особого не имею. Но теперь стало как-то страшнее ложиться спать.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:34 by TheArkПросмотров: 992Комментарии: 13
+19

Ключевые слова: Сон наблюдение слежка ночь авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 19:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 403
Через какие мысли, шутер от третьего лица пришёл к данному сталкингу?Было бы куда интереснее, узнать секрет обретения такой способности к наблюдению за своим телом со стороны, чем само описание наблюдения.Автор!Требуем технику сталкинга!Практику в студию.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#2 написал: ninabond
Вчера, 19:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 921
Странно. У меня сны всегда от первого лица. Я - это я. Участвую в событиях, разговорах. Короче, как в реальности. А у Вас по-другому. Может каждый видит сны по-разному? Может для Вас это норма? Но настораживает это окно в вашем сне. Почему оно было открыто? Может действительно Вы его открыли и хотели выпрыгнуть? Конечно, я бы проконсультировалась со специалистом..
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#3 написал: DarkDreams
Вчера, 20:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 2
Довольно занимательный случай. Я бы рекомендовал действительно обратиться к специалисту.
Но сам рассказ доставил
+++
Зарегистрирован: 31.07.2017
#4 написал: TheArk
Вчера, 20:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 3
Цитата: daytaler
Через какие мысли, шутер от третьего лица пришёл к данному сталкингу?Было бы куда интереснее, узнать секрет обретения такой способности к наблюдению за своим телом со стороны, чем само описание наблюдения.Автор!Требуем технику сталкинга!Практику в студию.

С великой радостью рассказал бы, однако сам имею очень смутные представления о личности, которая мне это рассказала. Имел честь с ним общаться только в рамках того рассказа, который он мне, собственно, и выложил.
Дабы у Вас сложилось хоть какое-то представление - могу сказать, что человек, рассказавший мне эту историю занят на достаточно выматывающем (с точки зрения именно нервного состояния) работе. Не исключаю того, что это действительно могут быть проблемы с психикой. Справедливости ради, отмечу, что человек СОВЕРШЕННО не производит впечатление душевнобольного.
Расспрошу сокурсника о нем чуть больше, дабы иметь больше "практических" знаний :)
Добра Вам!
Зарегистрирован: 15.12.2019
#5 написал: Lorax
Вчера, 20:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 29
Жуткий рассказ. Мир снов действительно совсем нам неведом
Плюсанул
Зарегистрирован: 28.05.2013
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:50
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 599
Мне тоже стало не по себе, впервые за долгое время.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: Ягсе
Вчера, 21:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 99
Ключевая фраза:"разбавленный наркоманскими сюжетами и образами".
Зарегистрирован: 25.11.2015
#8 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (195|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 467
А что, у меня в снах тоже бывает, что я вижу себя со стороны. Припоминаю такие сюжеты. Это происходит тогда, когда я во сне осознаю, что это сон. Бывает действительно. Но не так как у героя истории. Не знаю с чем это связано.
Плюс
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#9 написал: daytaler
Вчера, 23:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 403
Цитата: Мать_Драконов
я во сне осознаю

Как вам удается во сне осознать, что это сон?Что за техника сталкинга?

Цитата: ninabond
я бы проконсультировалась со специалистом..

Со специалистом по сновидениям?Или по самоидентификации собственного "я"- во сне?Я - это след воспоминаний.Может во сне, кто-то играет нашими воспоминаниями?
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#10 написал: marzzz
Сегодня, 00:13
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (551|0)
Публикаций: 105
Комментариев: 7 013
Цитата: daytaler
Как вам удается во сне осознать, что это сон?

Элементарно. Так, как и звучит: во сне осознаешь, что это сон. Наверное, по принципу "и опыт - сын ошибок трудных". Первое время я шарахалась от ОС. Летела из окна и думала: "Пипец подкрался незаметно. Сейчас разобьюсь и буду лежать на асфальте окровавленной мокрой тряпочкой". А потом, раза с пятого, поняла, что это - сон, значит можно все, что угодно. Летать - да пожалуйста! Зависать в комнате на потолке - да сколько угодно! Главное, удобно удирать от сущностей, летая.
К сожалению, высоко взлететь не получается. У меня лично низкий порог "неба". Чуть выше домов. Дальше - не пускают. stuck_out_tongue_winking_eye Самое трудное - заставить себя проснуться в реале.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#11 написал: Фингал
Сегодня, 03:40
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Цитата: daytaler
Требуем технику сталкинга!Практику в студию.


сначала, самое простое - увидеть во сне свои руки - как советовал Дон Хуан :-)
из книги Карлоса Кастанеды "Искусство сновидения"
Зарегистрирован: 11.08.2019
#12 написал: Talisha
Сегодня, 05:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (1610|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 4 030
Астральное тело. Его память. Оно во время сна улетает, но тут, видимо, недалеко. Физическое без него может двигаться. особенно если в нем кто-то ещё живет:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#13 написал: Баба Клава
Сегодня, 06:55
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2861|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 445
Эвон как плющит то сыночка....Чего только не бывает в жизни. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.