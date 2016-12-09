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Сны

Книга жизни с того света

У моей мамы была онкология, рак груди. Ей сделали операцию, химию и она стала жить дальше. Я ее очень люблю. Папа умер много лет назад.
В одно время мама заболела и стала таять буквально на глазах. Она и так человек очень выборочный в питании, питается правильно, очень просто: каши, салаты, мясо - в общем, ЗОЖ. И тут тает просто.
Мы в больницу, а еще какой момент: так как была онкология, то каждые полгода проходит мама обследование и делает УЗИ. Ну, это обычная практика нашего онкоцентра.

Приехали в больницу обычную районную, сначала к терапевту. Врач выслушал все наши с ней жалобы, положил, посмотрел, потрогал ее живот, лимфоузлы, попросил показать язык, что-то еще смотрел, потом попросил маму выйти и меня остаться. Ну и говорит: "Дело очень плохо, похоже, у вашей мамы пошли метастазы и, судя по симптоматике, дело плохо. Вам нужно пройти УЗИ и сдать онкомаркеры, но вы должны быть готовы к худшему". Ну, вот так.

Я из кабинета выползла, бодрила маму, а сама внутренне сгорала и пыталась держаться за стену, когда шла по коридору. УЗИ назначили на завтра. То, что я переживала, - это не сказать ничего. Мама, моя лучшая мамочка, моя подруга, моя помощница, мое все. На тот момент у меня был ребенок, развод, одиночество, разруха, нелады с работой, а тут такое.

И вот приснился мне той ночью отец покойный. Принес мне большую книгу с того света. Сказал, что в том мире, где он сейчас, это все уже происходило, и они там за каждого, за каждую ситуацию знают, кто и когда как умре, и что наш мир - он как бы созданный их миром. В общем, в этой книге есть даты и время жизни и смерти каждого, живущего на земле, ну и прочая информация. Я стала ее, книгу эту, листать. Информация то появлялась, то исчезала, то цифры какие-то. Потом я задала вопрос, сколько будет жить моя мама. Вроде нашла ее страницу и там высветилось 83, потом я решила посмотреть свою страницу, начала искать и нашла. Там была цифра 76.

На большее времени не хватило во сне. Проснулась. Сон был обнадеживающим, ну, мне так показалось. На УЗИ — все чисто. Анализы в норме. Маме потом гастрит диагностировали, пролечили. Сейчас ей 76, идет 77 год. Нянчит второго внука, учит его читать. Дай Бог ей здоровья. Вот такой сон.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:48 by HelldogПросмотров: 86Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Болезнь сон книга цифры

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 18:47
+4
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Комментариев: 2 245
Вот тебе и ЗОЖ! Врач конечно "гений" мог бы и до результатов УЗИ потерпеть и не трепаться. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: swandance
Сегодня, 19:05
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 44
спасение утопающих)))))))))))) дело рук.........................................

я не доверяю всяким духам и книгам, они еще ни разу моё будущее не угадали, верю только себе.
Зарегистрирован: 28.10.2012
#3 написал: Asheera
Сегодня, 19:22
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Плюс.

История мне напомнила книгу Ричарда Матесона "Куда приводят мечты". По этой книге еще одноименный фильм есть, и "Я-легенда" того же автора.
Фильм видели, наверное, все, а вот книга отличается, концовка у нее другая. Видно,что Матесон изучил много материалов про загробную жизнь, ну очень интересно было читать.
Была там такая же книга жизни, но человек может своей волей срок сократить, самовольно уйдя из жизни, и нелегко ему тогда придется.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#4 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 20:30
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#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:35
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Отец не зря явился. Очень важно ему было донести нужное
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