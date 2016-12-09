Книга жизни с того света

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:48

Helldog Просмотров: 86 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 16:48 by

У моей мамы была онкология, рак груди. Ей сделали операцию, химию и она стала жить дальше. Я ее очень люблю. Папа умер много лет назад.В одно время мама заболела и стала таять буквально на глазах. Она и так человек очень выборочный в питании, питается правильно, очень просто: каши, салаты, мясо - в общем, ЗОЖ. И тут тает просто.Мы в больницу, а еще какой момент: так как была онкология, то каждые полгода проходит мама обследование и делает УЗИ. Ну, это обычная практика нашего онкоцентра.Приехали в больницу обычную районную, сначала к терапевту. Врач выслушал все наши с ней жалобы, положил, посмотрел, потрогал ее живот, лимфоузлы, попросил показать язык, что-то еще смотрел, потом попросил маму выйти и меня остаться. Ну и говорит: "Дело очень плохо, похоже, у вашей мамы пошли метастазы и, судя по симптоматике, дело плохо. Вам нужно пройти УЗИ и сдать онкомаркеры, но вы должны быть готовы к худшему". Ну, вот так.Я из кабинета выползла, бодрила маму, а сама внутренне сгорала и пыталась держаться за стену, когда шла по коридору. УЗИ назначили на завтра. То, что я переживала, - это не сказать ничего. Мама, моя лучшая мамочка, моя подруга, моя помощница, мое все. На тот момент у меня был ребенок, развод, одиночество, разруха, нелады с работой, а тут такое.И вот приснился мне той ночью отец покойный. Принес мне большую книгу с того света. Сказал, что в том мире, где он сейчас, это все уже происходило, и они там за каждого, за каждую ситуацию знают, кто и когда как умре, и что наш мир - он как бы созданный их миром. В общем, в этой книге есть даты и время жизни и смерти каждого, живущего на земле, ну и прочая информация. Я стала ее, книгу эту, листать. Информация то появлялась, то исчезала, то цифры какие-то. Потом я задала вопрос, сколько будет жить моя мама. Вроде нашла ее страницу и там высветилось 83, потом я решила посмотреть свою страницу, начала искать и нашла. Там была цифра 76.На большее времени не хватило во сне. Проснулась. Сон был обнадеживающим, ну, мне так показалось. На УЗИ — все чисто. Анализы в норме. Маме потом гастрит диагностировали, пролечили. Сейчас ей 76, идет 77 год. Нянчит второго внука, учит его читать. Дай Бог ей здоровья. Вот такой сон.

Ключевые слова: Болезнь сон книга цифры

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