А вдруг это была Смерть?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Баба Клава Просмотров: 241 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 01:22 by

Весь этот ужас произошел лично со мной, лет 8-9 мне, наверно, тогда было. На зимние каникулы родители отправили меня бабушке, в далекую деревню в Новгородской области. Уже тогда в ней проживало всего 6 бабуль, включая мою. Двое жили с мужьями. Сейчас деревня и вовсе зимой пустует. Старики вымерли, а их наследники только летом приезжают. Ибо старые дома пока еще стоят, лес богат грибами и ягодами, в ручьях водится дикая рыба, да и зайцев пострелять еще встречаются любители. Там нет магазинов и никаких общественных мест. Даже телефон мобильный там через раз работает, и то, если на крышу сарая залезть. А уж про интернет я вообще молчу. Тогда этого всего и вовсе не было. Мне там было, конечно, скучно, но бабушку я любила, а родителям нужно было работать. Поэтому меня туда увезли и даже спрашивать не стали.Вот, однажды ночью мне не спалось, я лежала в своей комнате и читала какой-то журнал. Было уже часа 3 ночи. Кровать моя стояла изголовьем к окну, а на окне была занавеска. Лежу я и вдруг слышу громкий такой стук в стекло. Я, сперва, дико напугалась и забралась под кровать. Стук повторился. Я подумала, что это какая-нибудь старуха местная к бабушке в гости пришла, и я вылезла из-под кровати. Мозгов, понять, что на дворе ночь, зима, в округе волки голодные шастают, мне тогда, к сожалению, не хватило. В это время да в такой мороз никто из местных носа на улицу высунуть бы не рискнул. Тогда я решила посмотреть, что там вообще в окне, кто приперся? Я отодвинула занавеску и обомлела. Из-за стекла на меня смотрело чудовище!Это была страшная старуха в каких-то обносках. Она была вся ободранная какая-то, вся в морщинах, и нос у неё был крючком. Глаза ее блестели, и губами она что-то шептала. Только я не поняла, чего. Сквозь двойные рамы фиг чего услышишь. Я сперва напугалась, а потом решила что это и правда какая-то незнакомая бабушкина подружка пришла, за солью, спичками, ну или еще за какой надобностью.Я крикнула бабушке, спящей в соседней комнате, чтоб она подошла. Я отвернулась от окна всего на секунду, а когда повернулась обратно, то уже никакой старухи за окном не было. Бабушка моя услышала мои крики и прибежала. Она подумала, что начался пожар, раз я так ору. Но я ей поведала что к чему. Мы вместе смотрели в окно, но там был пустой огород, и никого не было. Бабушка сказала, что мне всё это померещилось или приснилось, потому что калитка в заборе была заперта изнутри на засов, который на ночь запирался на замок, и зайти к нам на территорию никто не мог. Ну если только перемахнуть через довольно высокий забор. Кое-как меня угомонили, и все благополучно легли спать дальше.А на утро оказалось, что померла наша соседка, баба Глаша. Её сестра, с которой она жила, прибежала рано поутру и сообщила об этом. Через несколько дней, помню, были поминки. Я слышала, как бабушка рассказывала всем про тот ночной стук в мое окно. Кто-то выдвинул предположение, что это Смерть к нам приходила и хотела мою бабушку забрать, но подумала, что ее нету дома, раз высунулась я, и от злости ушла к соседке. А я, дурочка мелкая, сидела и удивлялась, а почему же тогда у Смерти косы с собой не было?И да, в этой всей истории есть еще один интересный факт. Утром, после происшествия, я гуляла на улице и решила посмотреть, а есть ли следы той страшной старухи под моим окном? Удивительно, но следы отсутствовали. Там был огромный сугроб, целый и нетронутый.Кто тогда постучался ко мне в окно, и кого я в ту ночь имела честь лицезреть, я не понимаю до сих пор. Какое-то время назад я вообще была склонна думать, что меня тогда и впрямь переглючило. С годами я перестала так думать, ибо в мистику всякую имею пристрастие верить. Все, кому об этом я имела неосторожность рассказать, только посмеялись надо мной. Поэтому теперь предпочитаю молчать. Вот сегодня вам рассказала. Я знаю, вы смеяться не будете, вы меня поймете.P.S. А теперича, окаянная, давай комментируй, раз выпросила у меня историю.

Ключевые слова: Смерть зима окно соседка авторская история

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