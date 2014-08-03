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Истории из жизни

Иранские бесы

Первый раз бесы пришли ко мне во сне. За окном автомобиля мелькал необычный, но монотонный пейзаж – крутые горы. И так 4 долгих часа. Выехали в час ночи, чтобы ранним утром быть в Тегеране. Предстояла важная встреча с известным адвокатом Дауди, который мог нам помочь. Я заснул почти сразу, сев в автомобиль. Ближе к утру приснился сон. Два карикатурных чертенка появились напротив меня. Чертята, как с переводнушки. Был в детстве такие переводнушки – картинки, которые с бумажной подложки переводились на твердые поверхности. Картинка, как из мультика – симпатичный такой маленький чертенок, с небольшими рожками, хостом с заостренным концом. Приятный чертенок, короче говоря. Вот два таких и приснились мне. Весело так на меня смотрели, озорно. Промелькнули во сне. Я сразу проснулся. Не придал значения своему сну. Приснилось и приснилось. Практически сразу же забыл про чертят. Но чертята оказались бесами - они только начали ко мне присматриваться.

Неделя выдалась адова. Три раза за последние семь дней мы ездили из Тегерана в Баболсар и обратно. Два раза посетили заседания шариатского суда. Провели несколько встреч в Тегеране. Два раза в подробностях рассказывали по несколько часов длинную историю иранских бедствий разным адвокатам. Замерзали ночью в одной из гостиниц, в которой закончился газ для отопления. Один раз мы заметили за собой слежку – и «оторвались». И все это время мы провели на ногах. И все это время было холодно. Обычно теплый Иран просто выдавливал нас из себя, осыпая то необычным для этой земли морозом, то пропажей важных документов, то потерей денег и паспортов, то пищевыми отравлениями. Просто какой-то злой рок.

Цель нашей поездки в Иран была менее чем приятной. У моего старого товарища в Иране украли деньги. Очень много денег, около двух миллионов долларов. Отгрузив в России несколько теплоходов пшеницы, он вовремя не получил за них оплату от иранских партнеров. Вместо денег он восемь месяцев получал обещания. Причем он получал их в Иране, лично от мошенников, которых он тогда считал своими партнерами. «Партнеры» его кормили и поили обещаниями, в буквальном смысле этого слова – он тогда снимал офис прямо в здании у партнеров-мошенников и обедал прямо у них же, нахваливая приготовленные их поваром блюда. А потом он начал забывать то, что происходило. Дни, а иногда целые недели выпадали из его памяти. Закончилось требованием забыть про груз и с деньгами, и прямыми угрозами.

Своего товарища я знал еще с детства. Адекватный живой ребенок превратился в матерого крученного бизнесмена, сумевшего достичь уважения в среде коллег и заработать небольшое состояние. Его бизнес был не самый простой – торговля пшеницей. Около 20 лет он успешно покупал и продавал зерно пшеницы в России и за рубежом. Постоянные попытки обмана, наезды бандитов и государства, кризисы, дефолты – через все прошел товарищ, все успешно пережил. И тут случился Иран.

Отгрузив первый теплоход, товарищ поехал на несколько дней в Тегеран оформить документы. Иранцы – ушлый народ и работать с ними опасно. Надо быть наготове постоянно. Вот он летал туда и сам контролировал процессы. Первый теплоход был принят и успешно оплачен, точно в соответствии с контрактом. Оно и понятно – стандартная тактика мошенников. Второй теплоход был принят и оплачен частично. А вот третий и четвертый…

Вообще, в Иране делать особо нечего. Прилететь с документами, самый важный из которых – коносамент, получить деньги за груз, передать документы покупателю – и, вуаля, можно лететь домой. Так все и случалось, но в апреле, после отправки теплохода из Волгограда в иранский порт Ноушехр, мой товарищ, отправившись в Иран, остался там неоправданно надолго. Объяснил свою задержку какими-то трудностями с формальными процедурами, с таможней в порту, дал команду сотрудникам грузить и отправлять в Иран еще один теплоход, и улетел обратно. Сотрудники обсуждать решения своего руководителя не привыкли и отправили еще один теплоход пшеницы в порт Амирабад.

Дальше события развивались как-то… странно. Обычно, лето для зерно-трейдеров на юге России – самый сезон. Урожай. Жара. Один день год кормит. Все пашут с утра до позднего вечера. Не время расслабляться. А в офисе моего товарища царит спокойствие. Все спокойны – руководитель далеко, связь с ним плохая, ни с кого ничего не спрашивают. За лето товарищ прилетал домой один раз – на 5 дней. Все это время прошло в делах, коих накопилось много. Затем – снова Иран. Денег за два отгруженных теплохода никто не получил. На вопросы о том, что происходит, отвечал односложно «Решаю вопрос, деньги скоро будут». В сентябре он еще раз приехал домой, на неделю. Сильно похудел. И до этого не тучный, он стал сильно худым. На вид нервный какой-то. Про Иран его особо не спрашивали, всем понятно было, что там беда, но человек опытный, матерый, деньги его - сам знает, что делает.

То, что с товарищем что-то не то, я понял в начале ноября, в Женеве. Мы с ним встретились на выставке для запуска нашего общего проекта. С начала лета проектом занимался я, а товарищ пропадал в Иране, не посвящая меня в свои планы. И, вот, встретившись в Женеве в отеле недалеко от аэропорта, я ужаснулся. Его как подменили. Он усох, реально усох. Уже не просто худой, он напоминал скелет. За день выкурил 2 пачки, хотя раньше не курил. Ночью спал 1 час. Не мог концентрироваться на теме беседы. Телом он был с нами, а мыслями – где-то еще. Решений принимать не мог. Представьте, что это значит для бизнесмена – неспособность принимать решения. Я не знал, что происходит, но понимал, что случилась беда.

Я вернулся домой, а товарищ мой улетел обратно в Иран. В начале декабря он тоже вернулся домой, буквально на несколько дней, позвонил мне и попросил полететь с ним в Иран и помочь, просто поддержав и побыв рядом. Так я попал в Иран.

Прилетев в Тегеран и немного погрузившись в ситуацию, я понял, что дело плохо. Два теплохода, придя в иранские порты еще весной, были разгружены, пшеница растаможена и абсолютно правомочно передана покупателю. Передал ее покупателю лично мой товарищ, подписав необходимые документы против простого честного слова все оплатить, но позже, иранского покупателя, его, якобы, «партнера» и нового друга. Развод чистой воды. У меня был всего один вопрос к моему товарищу: «Как ты мог?» Но на вопрос товарищ не отвечал, ибо был в состоянии измененного сознания. По-другому я объяснить его состояние не мог. Вроде он, но и не он. Подменили его. Матерый превратился в какого-то доверчивого мальчика для биться. Причем, за какие-то недели. Так быстро люди не меняются! А то, что он матерый, сомнения не могло быть. Он был известен и пользовался уважением среди игроков на рынке, к нему многие шли за советом. И это на очень тесном рынке, где все всё друг про друга знают. Такие ситуации успешно проходил в девяностые и нулевые – какие там иранцы! И так попасть на ровном месте. Мистика какая-то.

Товарищ мой не понимал, что происходило и не мог осознать всей полноты картины произошедшего. Он думал ситуативно, планировал каждый день с утра, не имея в голове большого мастер-плана, необходимого для победы. Что там мастер-плана, плана на следующий день не было! Метался туда-сюда, совершая бесполезные шаги. Встретиться с переводчиком, съездить в таможню, порт, написать официальное письмо. Много бесполезных телодвижений. Цели не было, плана не было. С каждым днем шансы вернуть хотя бы часть денег становились все меньше. На пятый день наших скитаний я взял управление операцией по спасению денег на себя. Понял общую картину, нашел людей, могущих помочь, адвоката, получил помощь из российского посольства. Товарищ просто бегал за мной, как кукла. Пробыв в Иране две недели, мы начали наносить удары. Запросы в суд, звонки из посольства, встречи в торгово-промышленной палате - иранцы почувствовали, что с нашей стороны появилось какое-то сопротивление. И тогда бесы напали на моего товарища.

Предыдущим вечером мы одержали первую маленькую победу. На крупном российско-иранском политическом форуме нам удалось «вскрыть» проблему – российский торгпред нашим случаем парировал иранцам их уверения в открытости и честности к российскому бизнесу. Открыто так, при всех больших фигурах рассказал о моем товарище, которого нагло развели на деньги. Зал взволновался. Глава росийско-иранской торгово-промышленной палаты встал и при всех пообещал заняться нашей проблемой. Сразу после встречи его секретарь позвонила мошеннику и пригласила его на встречу на досудебное урегулирование. Мошенник напрягся. Отказать такому человеку он не мог. В Иране свои правила.

На следующее утро мы приехали на встречу к влиятельному «решале» - в Иране это почти официальная профессия. Решала оказался милой женщиной, россиянкой, долго живущей в Иране. Она нас очень тепло приняла и рассказала о том, что многое знает о ситуации и о моем товарище. На наш немой вопрос она ответила, что эта история – как сериал, все игроки на рынке знают о том, как мошенник кинул моего товарища и все давно уселись с попкорном наблюдать за развитием событий. В Иране нет секретов, и, так же, как в этом бизнесе в России, все друг друга знают. Решала начала уточнять ситуацию и давать нам советы, когда это случилось. Я попросил товарища показать документы. Он просто сидел рядом с дикой головной болью и держал руку на лбу. Вытащив документы из папки, он минуту перебирал их, не понимая, что от него хотят. Я разговаривал с решалой, а товарищ все никак не мог найти документы. 20 бумажек, он перебирал их по кругу. Я повысил свой голос уже, попросив показать коносамент. Мы оба посмотрели на моего товарища, и нам обоим стало не по себе.

Я впервые в жизни увидел зомби. Человек, который не понимает, что происходит вокруг. Глаза стеклянные и пустые, как у куклы. Который замедленно реагирует на слова. Мне стало страшновато. Мы с решалой переглянулись. По ее глазам я понял, что она тоже напугана. Она спросила, все ли хорошо со здоровьем товарища. До Ирана он был абсолютно здоров. А сейчас перед нами сидела сорокалетняя развалина с пустыми глазами. «Вам нужно срочно уезжать из Ирана», - сказала решала. - «Уезжайте, сходите в церковь, соберитесь с силами, потом возвращайтесь, будем думать, что делать». Очень здравый совет. Я позвонил секретарю, и нам быстро заказали билеты на вечерний рейс. По пути в отель, в такси у моего товарища начало сильно болеть сердце, а чуть позже, пропал голос. Понимаете, так не бывает, чтобы абсолютно здоровый человек так быстро начал бы вот так разваливаться на части. Одно рукой он держался за лоб, другой – за сердце, не мог говорить и плохо понимал, что происходит вокруг. Он явно находился под каким-то воздействием. Я вообще испугался, что он живой из Ирана не вылетит. Про воздействие я понял только много позже, тогда же я думал, что просто стало плохо со здоровьем, сказалось нервное напряжение последних дней.

Прямо из отеля мы поехали в аэропорт. В Россию из Тегерана удобно летать через Баку. Вечером в Баку, там пару часов подождать в удобном бизнес-зале, оттуда в Москву и дальше, на юг. Можно еще через Стамбул или Дубай. Но в тот вечер мы полетели в Баку. Весь полет мой товарищ стонал и охал. Ему было плохо. Несколько раз подходили стюардессы, предлагали оказать помощь и вызвать скорую помощь к самолету в Баку. По прилету, когда выходили из самолета, товарищ повеселел. Он внезапно заговорил, сказал, что перестала болеть голова и сердце отпустило. Мы пришли в бизнес-зал, и товарищ вообще ожил. Все перестало болеть, и, самое главное, он начал думать, осознавать и понимать. Как будто кто-то стащил с него сеть. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что состояние его было связано с Ираном, как только он оттуда улетел, то стал самим собой. Товарищ начал причитать. Он понял ситуацию, в которую завел себя сам. Понял, что он сделал, и что деньги забрать из Ирана практически невозможно. Трудно смотреть на человека, который вдруг осознал, что его развели на деньги и что он глупо потерял два миллиона долларов. Весь путь в Москву он был на грани отчаяния, тюкался лбом в мое плечо (что для него совсем не типично) и причитал: «Что же я наделал, что же я наделал».

Вернулись в Иран мы две недели спустя. Дома много молились. Летели немного в другом настроении, нежели в первый раз. У нас был план действий, были нужные люди, и была решимость. Мы летели драться. По прилету активно взялись за дело и начали бить изо всех стволов. Под мошенником качнулась почва. Наметилась возможность забрать часть денег. И тогда иранцы ударили по мне.

Это логично. Они успешно обрабатывали моего товарища полгода и довели его до состояния куклы. Он не то, что предъявлять что-то не мог, он даже не понимал, что вокруг происходит. И тут вдруг ниоткуда появляется второй русский, который начинает активно им мешать. Нужно его нейтрализовать. Нейтрализацию эту я не забуду до конца своих дней.

Итак, после очередных недельных мытарств между Тегераном, Баболсаром, Ноушахром, Амирабадом, судом в Сари, таможнями, адвокатами и многочисленными встречами мы определили тропинку, которая привела бы нас к победе, пусть и частичной. Адвокат Дауди со своими связями взялся за нашу беду. К нему мы и ехали всю ночь из Баболсара в Тегеран: я, мой товарищ и переводчик, урожденная тулячка, с двадцати лет живущая в Иране.

К адвокату Дауди мы попали вовремя, ровно в 10:00. Он пригласил нас в офис и угостил чаем. Мы расположились на ковре и начали посвящать его в детали этой запутанной истории. С первых же слов мне стало как-то нехорошо. Заболела голова. У меня практически никогда не болит голова, ну очень-очень редко. А тут заболела. И стало как-то трудно концентрироваться на словах. То есть, слышал, что говорили вокруг, но суть как-то не улавливал. Дауди спросил, нормально ли я себя чувствую. Я сказал, что отдохнул бы. Дауди дал подушку, и я прилег рядом, прямо на ковре. В Иране это в порядке вещей. Голова болела сильнее и сильнее. А еще накатывало какое-то отупение и апатия. Я хорошо слышал людей вокруг, но не понимал, о чем они говорят. Продолжалось это довольно долго. Встреча закончилась, мы попрощались, оделись и вышли. Товарищ с переводчицей увлеклись обсуждением встречи и пошли к такси. У меня внезапно отнялась левая нога. То есть я перестал ей управлять. Начал тащить за собой, прихрамывая. Перестал вообще что-либо понимать. Какое-то состояние отрешения. Куда иду? Зачем? Перестал замечать все вокруг, только туннель, и в конце его – моя компания, товарищ и переводчик. Я просто следил и ковылял за ними, сильно отставая. Они увлеклись и не обращали на меня внимания. Так они прошли, а я протащился и проковылял около двухсот метров. С каждой минутой мне становилось хуже. Трудно даже объяснить как, это чувство, как будто ты перестаешь быть самим собой. На оживленной улице нас ждало такси. Ребята закурили, я подошел к ним и стал ходить вокруг них кругами, ковыляя на одну ногу. Я вообще не понимал, что делаю. Как будто, кто-то меня водил, а я смиренно тащился. После нескольких кругов товарищ остановил меня. Я встретился взглядами с ним и переводчицей. В их глазах я прочитал дикий испуг. «С тобой все в порядке?» Я хотел ответить, но горло как будто сдавили ремнем. Я не мог говорить, не мог вымолвить и слова. Товарищ, когда-то неверующий, а после нашего первого возвращения из Ирана молящийся по несколько раз в день, сунул передо мной Псалом 90, который для защиты от нечистой силы, а переводчица подсунула святой воды – у нее оказалась бутылочка. Я хлебнул воды, но проглотить не смог - выплюнул. Не прошла в меня. Тогда начал умываться водой. Попытался прочитать Псалом, но не смог. Слова не лезли из меня. С каждой попыткой кто-то как бы сжимал ремень вокруг моего горла. Из глаз брызнули слезы. Реально полились ручьем. Я стал выдавливать из себя каждое слово Святого писания. Буквально выдавливал через силу. Ребята стояли рядом со мной, помню только, что они тоже как-то молились. Со стороны это выглядело странно – в центре Тегерана, в рабочий день, здоровый мужик посередине улицы выдавливает из себя слова и при этом рыдает, а проходящие мимо него люди шарахаются в разные стороны.

Дочитав Псалом до конца, я почувствовал облегчение. Ремень ослаб, и я свободно заговорил. Вся эта фигня в башке улетучилась, я стал нормально мыслить и все осознавать. Ногу почувствовал, голова перестала болеть. И все это случилось почти мгновенно. Я пришел в себя. Чудо какое-то. Ребята смотрели на меня с испугом. Потом долго спрашивали, все ли со мной в порядке. Я читал Псалом еще несколько раз. Слезы прекратились. Святой воды попил. Меня слегка потрушивало.

Нужно было ехать. Нас ждали в Торговой палате, мы должны были отправить официальное письмо – претензию. Сев в такси, я мгновенно заснул. Последовавший сон поразил. Знакомые мультяшные бесы вернулись – они ждали меня во сне. В этот раз они ничего с мультяшностью общего не имели. Через дорогу от меня, метрах в семи, на расстоянии безопасном, но небольшом, так, все было хорошо видно, стояли два беса. Небольшие, плотные такие, спортивные, в черных штанах и черных куртках, сами черные, с мордами, наполовину заросшими шерстью, небольшими рожками и копытами вместо обуви. Такие черные гопники, если бы не рога и не копыта, то можно было бы подумать, что это гопота. Как они на меня смотрели! Сколько злости и ненависти было в их взглядах. Они готовы были меня разорвать своими взглядами. Несмотря на это, у меня во сне было чувство защищенности, безопасности и спокойствия. Страха перед ними не было. Длилось это довольно долго, около минуты, так что мы сумели хорошо друг друга рассмотреть.

Проснулся я от тормошения за плечо – мы приехали. В Палате нам нужно было пробыть недолго. Заверить и отослать письмо для будущего суда, и все. Тем не менее, я не мог стоять. От усталости валился с ног. Хотелось спать. Ребята суетились с письмом, а я нашел свободный стул, присел, и, как в такси, провалился в сон.

Бесы снова пришли. Те же самые бесы, из предыдущего сна. Черные гопники. Только одеты они были по-другому. На них были накинуты хламиды, как на пациентах на операциях. Были видны их мерзкие звериные лапы, заканчивающиеся копытами. Снова они были через дорогу от меня, но в этот раз шли слева направо. Крались так, пытаясь быть незамеченными. Увидели меня, повернули морды свои и убежали, как ошпаренные.

Вся следующая неделя прошла, как в тумане. Я постоянно был уставшим, постоянно хотел спать. Засыпал везде, на встречах с адвокатами, просто на встречах, в такси. Дома я спал постоянно. Примерно прикинул, получилось, что я спал по 16 часов в день.

Бесы ко мне приходили еще раз, а затем один раз к моему товарищу. Ко мне – так. Я проснулся одним утром, мы к тому времени уже переехали жить в наше торгпредство. Потом задремал, а товарищ мой пошел на балкон покурить. И приснился мне сразу бес. Только я не сразу его признал. Предстал передо мной священник перед алтарем. Такой представительный, в черной рясе, с кадилом. Я так аж прямо во сне обрадовался, говорю ему: «Как хорошо, что это Вы, а то приходит всякая нечисть. Вы к моему товарищу идите, помогите. Ему больше помощь нужна». Он, послушав меня, повернулся и пошел, видимо, к моему товарищу. Только пошел не по-человечески, а по-звериному, зацокал копытами по камню. Я тут же проснулся и заорал товарищу идти молиться, а то я к нему беса послал. Он мигом схватил Писание и начал молиться Спиридону Триумфутскому. В тот раз пронесло. На следующий день бес приходил во сне к моему товарищу. В виде его знакомого, трейдера. Начал с ним так нежно так разговаривать о том, какой мой товарищ лох, как его развели иранцы, как простофилю, как об этом уже в России все знают и смеются, и обсуждают, и отвернулись от него. Плохо от этих разговоров товарищу сделалось, тоскливо так. И тут он заметил, что у товарища глаза-то красными огоньками светятся. Испугался он, проснулся и молиться начал. И вообще, после этой истории мы много и часто молились.

После этого мы еще много время провели в Иране. Узнали, кто натравил на нас бесов, кто и как изменил тем летом моего товарища, забрав волю и обобрав его. Ходили к сильному колдуну, который много что про этих людей рассказал. Познакомились с множеством хороших людей и с некоторыми не очень хорошими. Да много разного там было, но к бесам прямого отношения не имеет. История имела продолжение как для моего товарища, так и для меня. Деньги вернуть из Ирана он не сумел, хотя мы были близки к этому. В самый ответственный момент, когда все решалось, товарища арестовали дома, присовокупив его к какому-то громкому делу. Сразу выгребли у него из бизнеса все деньги и отняли несколько тысяч гектар земли, которой он владел. Это нанесло очень сильный удар по нему, он практически все потерял. Сейчас зализывает раны. Хорошо, что остался жив. Я тоже прошел сквозь череду неприятных событий, хотя и не такого большого масштаба. Иран никакого желания посещать нет, и вам не советую.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:13 by MaineSurferПросмотров: 198Комментарии: 1
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Комментарии

#1 написал: Летяга
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Публикаций: 814
Комментариев: 8 814
Мне история понравилась. События, описанные в ней - нет, а вот рассказ о них просто отличный.
Даже нашла и прочитала предыдущую публикацию Автора. Расстроилась, что мало.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
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