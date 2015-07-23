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Истории из жизни

Джинн

Описываемые ниже события произошли на стыке 60-70-х годов двадцатого века, в окрестностях города Ленкорань Азербайджанской ССР, на побережье Каспийского моря. О них я узнал от своего знакомого по имени Али – непосредственного участника и очевидца произошедшего.

На ту пору Али был молодым парнем, едва достигшим совершеннолетия. Как-то поздним летним вечером он с друзьями возвращался со свадьбы из соседнего села. Туда выдали замуж родственницу-односельчанку.
Путь весёлой молодой компании лежал через чайную плантацию. Время было позднее, темно вокруг. Но шумная молодёжь продолжала веселиться. Громко разговаривали, смеялись, коротая дорогу к дому. Ничто не вызывало тревоги и опасения. К тому же места знакомые.
Как вдруг… В воздухе сначала раздался приближающийся свистящий звук, а следом громоподобный удар огромного валуна о землю, всего в двух-трёх метрах от опешивших ребят!
Не успели они прийти в себя, как снова послышался стремительно приближающийся свист, и, словно с неба, оземь громыхнул второй здоровенный камень, чуть не пришибив в лепёшку замерших от ужаса парней.

После второго удара юноши опомнились и опрометью ринулись в сторону большой глиняной насыпи, находившейся неподалёку. За этим укрытием залегли, плотно вжавшись в землю, не смея поднять головы. А чудовищного размера валуны продолжали со свистом грохаться о землю.
Сколько это продолжалось Али не смог вспомнить точно. Может, минуту. А может, десять… Прекратилась «бомбардировка» так же внезапно, как началась.
Когда же перепуганные и ничего не понимающие парни осторожно выглянули из-за насыпи, их ужас возрос троекратно. Метрах в ста от насыпи возвышался человек-гигант ростом с телеграфный столб. Исполинский силуэт ясно вырисовывался на фоне освещённого луной и звёздами неба. Лицо великана было обращено в сторону перепуганной насмерть компании. Он явно наблюдал за ними.
Черты лица ночного монстра в темноте было не разобрать. Али запомнил лишь, что тот был полуголый, в одних штанах. И босой.
Немного постояв неподвижно, чудище нагнулось к земле. Видно, за новым каменным валуном.
Парни не стали дожидаться, со всех ног пустившись наутёк. В сторону спасительного родного села. Так и мчались, не снижая скорости, несколько километров. Вдогонку раздалась ещё пара ударов валунов, встряхнувших землю. Но, хвала Аллаху, никто не пострадал. Все добежали домой невредимыми…

Когда об этом случае наутро рассказали местному мулле, тот нисколько не удивился. И пояснил, что шумная компания, путешествовавшая по чайному полю ночью, побеспокоила джинна. Видно, нарушила его покой или помешала каким другим планам. Вот он и шуганул незваных визитёров чуток. Убивать, конечно же, никого не хотел. Если бы захотел – за этим дело б не стало. А так просто припугнул. Чтобы не шлялись где попало и не тревожили ночную тишь…
Ещё мулла рассказал, что джинны могут принимать любой облик. Растения, животного или даже человека. А также становиться невидимыми для людей.

Как раз в таком обличье, невидимки, произошла вторая встреча Али с джиннами. Вернее, не его самого, а младшей сестры. Ей тогда было лет шестнадцать-семнадцать.
Так же, поздним вечером, возвращались они вдвоём с отцом домой. Узкая тропинка бежала как раз мимо кладбища. Отец шагал впереди, а сестра Али чуть позади. И вдруг в какой-то момент она почувствовала толчок в спину. Да такой силы, что чуть не упала. А вокруг ни души! Непомерный страх охватил девушку. До самого дома шла, прижимаясь к отцу и не выпуская его руку. А по щекам лились-лились слёзы.
Дома у сестры резко поднялась температура, разболелась голова. Совершенно без сил упала на кровать и не могла даже повернуться без посторонней помощи.
На другой день к обездвиженной девушке позвали местную знахарку. Та сразу определила причину недомогания – проделки джинна. Несколько дней кряду читала над несчастной молитвы и какие-то заговоры. Постепенно температура спала, и к сестре Али вернулась подвижность. А недели через две здоровье вовсе полностью восстановилось, словно и не было ничего.
Но вот неприятные пугающие воспоминания остались на всю жизнь…

Про джиннов я слышал не только от своего знакомого. Ещё в армии сослуживцы из Средней Азии рассказывали похожие истории. Причём, не единожды джинны представали перед человеком именно в таком виде, как описывал Али – с голым торсом, в одних штанах или шароварах.
Невольно в памяти всплыл рассказ Светланы, моей знакомой (уже русской женщины) о её встрече с великаном в лесной чаще. У нас, на Урале. Кто читал мой рассказ «Лесной дух», тот должен помнить. Правда, наш «великан» оказался поменьше. Но вот форма одежды повторяла точь-в-точь ту, что была у джинна.
Вот и думается, может, уральские и азербайджанские духи имеют одну, общую природу?..

17.12.2019


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:04 by V.V.PukinПросмотров: 812Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Великан ночь дух невидимый кладбище камень ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 17:05
0
Группа: Редакторы
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Комментариев: 2 181
А может, это был заплутавший циклоп...
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Talisha
Вчера, 18:24
0
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Комментариев: 4 016
Духи бывают разные!:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: Прохожий
Вчера, 19:35
+1
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Репутация: (41|0)
Публикаций: 93
Комментариев: 993
Я родился и вырос в Азербайджане. Азербайджанские сказки были в моей домашней библиотеке. Но только сегодня я узнал, что ленкоранские джинны имеют рост с телеграфный столб и ходят в одних шароварах, босиком. Спасибо, просветился.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (500|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 988
Дома у сестры резко поднялась температура, разболелась голова. Совершенно без сил упала на кровать и не могла даже повернуться без посторонней помощи.
На другой день к обездвиженной девушке позвали местную знахарку. Та сразу определила причину недомогания – проделки джинна. Несколько дней кряду читала над несчастной молитвы и какие-то заговоры. Постепенно температура спала, и к сестре Али вернулась подвижность. А недели через две здоровье вовсе полностью восстановилось, словно и не было ничего.

Сразу вспомнилось, если насморк не лечить, то он проходит через неделю, а если лечить, то через семь дней.
Банальный вирус, если верить истории.
Кто гриппом болел, в теме.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: Nlo
Вчера, 20:46
+1
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 408
Класс! Это же возвращение нефилимов))) они вроде должны иметь общую природу с джинами. Если вообще это не одно и то же. Сразу захотелось 1001 ночь почитать под настроение)) ++
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:16
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 580
Как-то слишком уже… Валуны, сверхвысокие люди… Мулла заумник
Как сказка была бы приятная
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 01:54
0
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 434
Если бы события происходили не на стыке 60-70,то можно было предположить,что парни спайсухи накурились.Ну а в 70-е что можно было употребить,чтобы так не-по децки вставило?
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
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