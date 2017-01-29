Реальная мистика, рассказы очевидцев

Реальная мистика, рассказы очевидцевРеальная мистика: невидимка
Короче, улеглись как-то все мои домашние спать, а я всё телик смотрю, дверь специально закрыла от кота. Открыть её может только человек, ибо ручка тяжёлая и нужно сильно повернуть, чтоб зайти ко мне в комнату. Ну и вот когда все уже заснули, осталась я в комнате одна смотреть телик, тишина вокруг и спокойствие, как вдруг дверь моей комнаты сама по себе открылась (ветра там быть не могло, ни человека рядом, ни кота — никого не было. Только темнота, открытая дверь и я.) Ранним утром, в этот же день, я слышала, будто в дверь кто-то ломился (дёргал за ручку туда-сюда очень быстро), явно это был не кот и не семейство.
Домовой, отдай
Пару раз было, что не могла найти дома какую-то вещь (небольшую, типа ключи или заколку). Вот прям везде искала, и на самых видных местах, и в самых неожиданных. Потом закрывала глаза, говорила «Домовой-домовой, поиграй да отдай». Открывала глаза — и сразу же находила вещь на самом видном месте (где уже точно до этого смотрела). Честное слово :)
Глаза
Было мне года 4-5. У мамы была квартира, где продолжительное время никто не жил, мы жили у ее родителей. Пришли мы на эту квартиру помыться,а была зима, вечер, мы распарившиеся, ну и решили переночевать. Ложимся,часа 2 проходит, я просыпаюсь от чувства, что кто-то на меня смотрит. Открываю глаза, и что я вижу: в углу между шкафом и стеной горят два красных глаза и прям на меня смотрят. Меня в дрожь, вспотела. Мама проснулась, спрашивает,что случилось, я говорю и тычу туда пальцем: «Там глаза на меня смотрят». Мама, я так понимаю, ничего не видела. А я всю ночь не спала, и всю ночь они на меня смотрели. Потом я думала,что это коза))) У глаз явно не было тела,вот что меня больше пугало. Сейчас, когда прошло почти 10 лет, я понимаю, что это была не коза. И в Инете не могу инфу найти. Кто-нибудь может знает о таком? Сталкивался?
Чеснок
Как-то раз жарила котлеты и оставила остатки чеснока на окне. Ночью просыпаюсь от сильного стука в дверь, подошла к двери, посмотрела в глазок — никого. Опять страшный стук в дверь,ну прямо так, как будто кто-то дверь вышибает, и за дверью опять НИКОГО. И тут я услышала громовой голос — УБЕРИ ЧЕСНОК С ОКНА,ПОТОМУ ЧТО Я НЕ МОГУ К ТЕБЕ ПОПАСТЬ! Я испугалась так,что чуть не поседела, начала читать молитву, и стук прекратился, но что это было, понять не могу,кто невидимый стучал в дверь и разговаривал — непонятно. Голос я слышала, когда стояла у двери и заглядывала в глазок, а испугалась так, что меня до утра колотило как при ознобе.
Отец
Как-то мой отец уехал в другой город к родственникам с ночёвкой,а в его комнате всю ночь кто-то ходил, стучал, садился на диван - диван скрипел. Я побоялась заходить — думала, кто-то в окно залез. А утром я заглянула — никаких следов взлома на окне. Часы на полу лежали — через месяц отец умер.
Дача
Однажды мой друг пригласил меня в гости на дачу, где живут его бабушка с дедушкой. Мне отвели крайнюю в доме маленькую комнату с большим зеркалом. Итак, ночью сплю — вдруг становится неуютно, будто кто-то смотрит на меня, и взгляд тяжёлый, я открываю глаза — темно, начинаю искать сотовый, переворачиваюсь на бок и вижу: стоит у кровати незнакомая бабушка, очень старомодно одетая!
Первая мысль, что какая-то соседка сумасшедшая зашла, даже начинаю ей что-то говорить, а потом всматриваюсь — я сквозь неё смотрю! Меня ужас сковал, кричать не могу, да и глупо было бы, ведь в доме много народу, испугалась ещё, что меня сейчас за сумасшедшую посчитают. Настоящий призрак! Но она мне ничего не сказала, просто жутко смотрела — может, я на её кровати лежала? Или это когда-то её комната была?
Знакомство
Домового видела. Младшая дочка только родилась. Ночью с собой ее клала спать, грудью кормила. Буквально неделя прошла после выписки из р/д. Ночью просыпаюсь ребенка прокормить, а в ногах у меня он сидит. Маленький, черный, лохматый. В комнате темно, но я его вижу. Сейчас как вспомню, мурашки по коже. Мама мне сказала, что он приходил с новым членом семьи познакомиться. Я тогда списала все на усталость и нервное напряжение. А со временем поняла, что это не так. Больше не приходил.
Старая квартира
А у меня в прежней квартире, думаю, можно было битву экстрасенсов снимать. Я действительно боялась там жить. Вообще квартира бабушкина, но бабушка там не жила, и я туда въехала. И постепенно начала замечать странности. Вроде ничего особенного не происходило, но как нехорошее предчувствие какое-то. Будто кто-то смотрит или типа того. Я внимания не обращала, ну мало ли что после тяжёлой работы и стольких часов за компом померещится может. А потом уж, после свадьбы, началось. Шорохи какие-то непонятные по ночам, посуда в сушке на кухне звякала, шаги в коридоре слышались. Потом у меня пропала флешка. Я была уверена, что лежит она у меня в сумке, но там её не оказалось. Сумку чуть ли не выпотрошила, все карманы проверила, подкладку — нету. Обыскала квартиру, позвонила сестре (была накануне у неё в гостях) — нету. Прошло полгода, все эти полгода я, само собой, в квартире убирала, сумкой пользовалась. И вот эта флешка вдруг появляется в моей сумке, откуда и пропала! Потом как-то утром я обнаружила, что на другой моей сумке (спортивной) открыты все карманы и молнии, хотя ничего не пропало. Думала, муж что-нить искал, оказалось, что нет. А как-то раз дочка (ей было около 2 лет тогда) вечером показывала пальцем в тёмный коридор и говорила: «Там дядя!» Меня прямо заколотило от ужаса тогда.
Когда с мужем развелась, остались с дочкой вдвоём в этой квартире, иногда сходила с ума от страха просто! Вот лежишь ночью и слышишь, будто на кухне кто-то ходит. А однажды я задремала и в полудрёме слышу странный звук, как будто двигают что-то, тихо-тихо, чуть глаза приоткрыла и вижу, как на столе компьютерном медленно кружка двигается. Глаза закрыла, а когда открыла — уже не двигалась. Подошла посмотреть — ну точно, я её дальше от края ставила! Когда с НМ начала встречаться, рассказала ему, не верил… Пока ночевать не стал у меня оставаться. И шорохи тоже слышал, и как посуда гремит. Причём слышали вместе и одновременно, значит, точно не показалось. Съехали два года назад, я вздохнула спокойно. В новой квартире даже дышится по другому, легче, нет какого-то давящего чувства. Одно пугает: в той квартире изредка мои бабушка с дедом теперь живут (в основном они на даче, а туда ненадолго приезжают, пенсию получить, например). Бабушка говорит, что вроде ничего странного не замечала, но мне всё равно за них тревожно.
Любовь
Муж обнимает меня ночью, прижимает к себе, шепчет нежные слова на ушко, я засыпаю счастливая в его крепких объятиях, а просыпаюсь вся в слезах — моего любимого не стало несколько месяцев назад. Но мне кажется, что он до сих пор живет в этой квартире, но только в другом измерении, часто ощущаю запах его одеколона, слышу его шаги, радио на кухни само настраивается на его любимую волну. Черт возьми, я схожу с ума. Бывает, я вижу, как он проходит по коридору, растворяясь возле двери. Я постоянно чувствую его присутствие, я уверена, я знаю точно, в каком-то из миров он жив. А порой мне кажется, что это я попала в другое измерение.
Отчим
У бабушки моей первый муж погиб, она второй раз замуж вышла. Мама моя, бабушкина дочь, рассказывала, что отчим был очень жестоким человеком, попадало от него всем домашним. Лупил и своих, и приемных детей. Что под руку попалось: вилы, лопата, камень, палка — с тем и гонял семейство. Когда отчим умер, в какой-то день после похорон бабушка с детьми проснулись ночью от стука в дверь. Бабушка пошла в сени посмотреть, кто стучит. В окно из сеней хорошо было видно крыльцо, и там никого не было. Сначала стук был несильный и негромкий, потом стал усиливаться. Бабушка говорила, что крючок на входной двери, на который на ночь запирались, стал подпрыгивать от ударов. Все перепугались, но были словно в оцепенении от страха. Потом звук стал такой, будто топором дверь с той стороны рубят и выламывают. Дверь ходуном заходила. Вот тогда бабушка пришла в себя. Все выскочили через окно в палисадник. Ночевать ушли к соседям на сеновал. Мама говорила, что было очень страшно, что и в палисаднике, по другую сторону дома, удары в дверь были хорошо слышны. Утром бабушка пошла посмотреть, что с дверью. Дверь была цела, нетронута, так же заперта на крючок. Никто из соседей ночью ничего не слышал. Мама говорила, что это отчим их в покое оставить не мог.
Домашний любимец
У меня была история с пекинесиком: он погиб из-за пофигизма ветеринара, который не пожелал приехать. После его «ухода» я очень переживала и долго не могла уснуть, а вот ночью он пришел ко мне в комнату. Я увидела горящие глазки и услышала легкий топот. Он запрыгнул на кровать и долго лежал на груди, успокаивая как бы: я очень сильно ощущала запах его шерсти и чувствовала вес тельца. Так было 3 ночи подряд. Потом иногда днем, когда я находилась одна дома, я слышала как будто легкий топот по коридору и комнатам. Просто меня это не пугало, а скорее позволяло быстрее успокоиться. Потом уже приходилось слышать истории о том, что наши питомцы нас не оставляют и в определенные моменты могут давать о себе знать.
Рыжий-рыжий
Когда привезли сына из роддома, в первую ночь проснулась и увидела,что над кроваткой, наклонившись, стоит существо невысокого роста и смотрит на сына. В белом чем-то…лицо с носом, глазами, но нечеловеческое какое-то…и еще волосы на голове рыжеватые. Оно на меня посмотрело, и я спокойно легла на кровать и уснула. Смотрело оно на сына без эмоций…И еще — сын тоже рыжеватый родился. (только не надо шуток про отцовство). Со вторым сыном ничего подобного не было. Что это было? Домовой? К младшему не приходил знакомиться или я просто не увидела.
Мистика в реальной жизни: новоселье
Давно это было, тетя с мужем переезжали на новую квартиру, и она додумалась позвать домового в новую квартиру, на сколько я знаю это делается со спичечным коробком и проговаривается «пойдём со мной» и что-то в этом духе.)) Так вот, заехали они в новую квартиру — и через некоторый промежуток времени начали происходить странные вещи. Честно говоря не помню, что точно происходило… Но вот как-то раз тетя просыпается посреди ночи и чувствует, что её тело висит над кроватью (не высоко) — комнатка очень маленькая была (вмещалась только кровать и шкаф)) Она в ужасе, не понимая, что происходит, видит какой-то волосатый силуэт возле окна, тот стоит к ней полу-боком и рвёт какие то бумажки и что-то ворчит. Тетя не могла даже закричать от шока, про себя что ли начала читать Отче наш и силуэт исчез. В общем, лежала она потом до самого утра, боялась пошевелится (даже мужа не разбудила)
На утро встала, а под окном в комнате валялись порванные бумажки. В общем летела сломя голову за батюшкой, чтоб квартиру освятить. Батюшка сказал, это домовые не сдружились, поэтому домовой, который уже был в новой квартире, пытался им бяку делать) По сей день тетя рассказывает, как по ночам к ней в ноги Что-то ложится иногда (дом. животных нет). Как-то она опаздывала на работу и не нашла ключей от квартиры там, где они должны были лежать, обыскала все… Потом сказала тихонько «домовой поиграй, потом отдай». Заходит на кухню — и лежат ключи прям на середине стола.. И главное только тетя все чувствует и вещи только её пропадают (потом находятся) — с остальными домашними такого не происходит. Вот так вот.))
Батюшка
Несколько лет назад моя семья переехала в новую квартиру. Пригласили священника освятить ее. Он читал молитвы в спальне. Сначала все было хорошо. Буквально через полчаса он неожиданно замолчал. Мы не понимали, что случилось. Батюшка просто стоял и молчал, пытался что-то произнести и не мог. Голос пропал. Начал задыхаться. Но мы быстро сообразили, что к чему, начали осенять все крестным знаменем, брызгать св. водой. Все прошло. Потом нам этот батюшка сказал, что видел у нас дома сущность и прогнал ее.
В гостях
Поехали к друзьям за город, и я засиделась допоздна. Мне не хотелось спать и я осталась на кухне-пристройке смотреть телевизор. Я сидела в темноте, одна и смотрела какой-то скучный фильм. Кухню освещал только телевизор. И тут я краем глаза заметила то, что меня жутко раздражает в повседневной жизни. Это приоткрытая дверца кухонного шкафа. Лениво уговаривая себя, что я в гостях, ну и пусть она открыта, дом не мой, не моё дело, я не должна тут ничего менять и т.д.:) Короче говоря, сдвиг по фазе у меня начался:) Но спустя пару минут я всё-таки решила прикрыть дверцу шкафа, так и не сумев справиться со своей паранойей. Кидаю взгляд на дверцу, и тут замечаю в щели лицо, страшное и злое, зло сдвинутые брови и пустые глаза, которые смотрят на меня. У меня просто перехватило дыхание, я никогда в жизни так не пугалась. Ещё страшнее было то, что человек, или кто бы там ни был, поместиться в принципе в том шкафу не мог, ибо он был маленький. Я, помню, не раздумывая вскочила и почему-то подошла к шкафу, чтобы быстро его открыть и посмотреть, что там — даже не знаю, чем я руководствовалась в тот момент. И тут случилось просто невероятное. Ручки на дверце не было, и мне пришлось схватиться за саму дверь, и в доли секунды, когда мои пальцы уже держались за дверцу, что-то потянуло с ТОЙ стороны, да ещё с такой силой…Результат…Перелом ногтевых фаланг безымянного, среднего и указательного пальцев:(. У меня помутнело в глазах, я тихо, в шоковом состоянии добрела до мужа, разбудила его и рассказала ему всё. Мы пошли на кухню, дверца шкафа была закрыта, включили свет и муж открыл дверь, там лежала старая посуда и на том месте, где я увидела лицо, лежал какой-то старый серый мужской свитер. Вот как раз на него мы с мужем и свалили мой «глюк». У меня страшно болели пальцы,и мы поехали в местную клинику, там мне сделали снимок и положили гипс. Вы даже себе представить не можете, как мне было стыдно утром объяснять друзьям, почему у меня переломаны руки, все дружно надо мной посмеялись. Никто не ожидал, что я одна в доме на ровном месте, пока все спят, переломаю себе пальцы. Про лицо я постеснялась рассказывать. В обед перед отъездом домой я всё-таки не выдержала и спросила у хозяйки дома про серый свитер. Она мне сказала, что в шкафу лежат вещи их соседа по посёлку, он был алкоголиком и умер от инсульта. Ещё рассказала, что человеком он был премерзким, его никто не любил и даже побаивался в посёлке, потому как он мог и гадость какую-нибудь недругу сделать. А вещи она его хранит по просьбе жены, которая в своё время ушла от него, но попросила бывшую соседку забрать кое-что из его вещей, так как его дом по наследству переходил сыну от первого брака. И жене хотелось » ну хоть что-нибудь поиметь с этого козла». Так мне рассказала хозяйка дома. Ну так вот я думаю, может это вовсе не «глюк», а душа этого мужчины? Ведь кто-то мне переломал пальцы, потянув с другой стороны дверцы?
Мой пес
Я в своей квартире ничего не боюсь, все родное и мной устроенное. Так было. Но вот один неприятный случай….жуткий…все поменял. Умер мой любимый песик миттельшнауцер, черный — 16 лет ему было. Я до последнего была с ним, поила,укладывала, ласкала. Он был очень умный, добрый, ласковый — настоящий друг семьи! И вот после его «ухода» мне стало как-то жутковато оставаться одной. Я работаю дома (пишу), муж на работе, сын в школе, а я как остаюсь утром одна — жутко почему-то было, необъяснимо это. Да и ночью мне еще долго чудился стук коготков по полу. И вот как-то утром, это было осенью, а умер он 15 июля, лежу утром, когда все ушли, чувствую: дремлю, но не сплю, вижу пасмурное небо за окном, комнату в тусклых красках и тут слышу стук коготков собачьих, четко так слышу. Поворачиваю голову — мой пес стоит на пороге комнаты. Я онемела, не зная, бояться или нет. Приподнимаюсь в кровати, хочу торшер включить, и тут мой пес как прыгнет на кровать, оскаленный как собака Баскервилей, рычит так глухо, словно без дыхания, и на меня набросился….я закричала,скинуть его хочу, а он набрасывается и набрасывается….Все же я его скинула, он отлетел, я смотрю и нет его, исчез! Все это происходило в полудреме какой-то. Я так сидя и очнулась, понимая, что вроде и не спала — глаза-то открыты! Ну так все было явственно. Побежала в ванну, сполоснулась водой и пошла гулять. Еле успокоилась, потом еще долго не могла утром одна оставаться в кровати. Вставала сразу — и за работу. Но даже тогда было жутковато одной. Сейчас, спустя два года, у меня щенок, тоже шнауцер черный, только карликовый. Все страхи ушли. А пес мой мне часто снился до этого, ласкался, лизался, и так хорошо было после таких снов, а сейчас он словно понял, что я не одна, что есть маленький друг. Но вот тот жуткий случай мне не забыть. Не верю я, что мой пес, даже из иного теперь мира, мог на меня наброситься…вот что это было?
Автор - Журнал Лиза.
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Вчера, 17:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 768Комментарии: 7
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