Реальная мистика, рассказы очевидцев

Сделано_в_СССР Просмотров: 768 Комментарии: 7 +14 Вчера, 17:54 by

Короче, улеглись как-то все мои домашние спать, а я всё телик смотрю, дверь специально закрыла от кота. Открыть её может только человек, ибо ручка тяжёлая и нужно сильно повернуть, чтоб зайти ко мне в комнату. Ну и вот когда все уже заснули, осталась я в комнате одна смотреть телик, тишина вокруг и спокойствие, как вдруг дверь моей комнаты сама по себе открылась (ветра там быть не могло, ни человека рядом, ни кота — никого не было. Только темнота, открытая дверь и я.) Ранним утром, в этот же день, я слышала, будто в дверь кто-то ломился (дёргал за ручку туда-сюда очень быстро), явно это был не кот и не семейство.Пару раз было, что не могла найти дома какую-то вещь (небольшую, типа ключи или заколку). Вот прям везде искала, и на самых видных местах, и в самых неожиданных. Потом закрывала глаза, говорила «Домовой-домовой, поиграй да отдай». Открывала глаза — и сразу же находила вещь на самом видном месте (где уже точно до этого смотрела). Честное слово :)Было мне года 4-5. У мамы была квартира, где продолжительное время никто не жил, мы жили у ее родителей. Пришли мы на эту квартиру помыться,а была зима, вечер, мы распарившиеся, ну и решили переночевать. Ложимся,часа 2 проходит, я просыпаюсь от чувства, что кто-то на меня смотрит. Открываю глаза, и что я вижу: в углу между шкафом и стеной горят два красных глаза и прям на меня смотрят. Меня в дрожь, вспотела. Мама проснулась, спрашивает,что случилось, я говорю и тычу туда пальцем: «Там глаза на меня смотрят». Мама, я так понимаю, ничего не видела. А я всю ночь не спала, и всю ночь они на меня смотрели. Потом я думала,что это коза))) У глаз явно не было тела,вот что меня больше пугало. Сейчас, когда прошло почти 10 лет, я понимаю, что это была не коза. И в Инете не могу инфу найти. Кто-нибудь может знает о таком? Сталкивался?Как-то раз жарила котлеты и оставила остатки чеснока на окне. Ночью просыпаюсь от сильного стука в дверь, подошла к двери, посмотрела в глазок — никого. Опять страшный стук в дверь,ну прямо так, как будто кто-то дверь вышибает, и за дверью опять НИКОГО. И тут я услышала громовой голос — УБЕРИ ЧЕСНОК С ОКНА,ПОТОМУ ЧТО Я НЕ МОГУ К ТЕБЕ ПОПАСТЬ! Я испугалась так,что чуть не поседела, начала читать молитву, и стук прекратился, но что это было, понять не могу,кто невидимый стучал в дверь и разговаривал — непонятно. Голос я слышала, когда стояла у двери и заглядывала в глазок, а испугалась так, что меня до утра колотило как при ознобе.Как-то мой отец уехал в другой город к родственникам с ночёвкой,а в его комнате всю ночь кто-то ходил, стучал, садился на диван - диван скрипел. Я побоялась заходить — думала, кто-то в окно залез. А утром я заглянула — никаких следов взлома на окне. Часы на полу лежали — через месяц отец умер.Однажды мой друг пригласил меня в гости на дачу, где живут его бабушка с дедушкой. Мне отвели крайнюю в доме маленькую комнату с большим зеркалом. Итак, ночью сплю — вдруг становится неуютно, будто кто-то смотрит на меня, и взгляд тяжёлый, я открываю глаза — темно, начинаю искать сотовый, переворачиваюсь на бок и вижу: стоит у кровати незнакомая бабушка, очень старомодно одетая!Первая мысль, что какая-то соседка сумасшедшая зашла, даже начинаю ей что-то говорить, а потом всматриваюсь — я сквозь неё смотрю! Меня ужас сковал, кричать не могу, да и глупо было бы, ведь в доме много народу, испугалась ещё, что меня сейчас за сумасшедшую посчитают. Настоящий призрак! Но она мне ничего не сказала, просто жутко смотрела — может, я на её кровати лежала? Или это когда-то её комната была?Домового видела. Младшая дочка только родилась. Ночью с собой ее клала спать, грудью кормила. Буквально неделя прошла после выписки из р/д. Ночью просыпаюсь ребенка прокормить, а в ногах у меня он сидит. Маленький, черный, лохматый. В комнате темно, но я его вижу. Сейчас как вспомню, мурашки по коже. Мама мне сказала, что он приходил с новым членом семьи познакомиться. Я тогда списала все на усталость и нервное напряжение. А со временем поняла, что это не так. Больше не приходил.А у меня в прежней квартире, думаю, можно было битву экстрасенсов снимать. Я действительно боялась там жить. Вообще квартира бабушкина, но бабушка там не жила, и я туда въехала. И постепенно начала замечать странности. Вроде ничего особенного не происходило, но как нехорошее предчувствие какое-то. Будто кто-то смотрит или типа того. Я внимания не обращала, ну мало ли что после тяжёлой работы и стольких часов за компом померещится может. А потом уж, после свадьбы, началось. Шорохи какие-то непонятные по ночам, посуда в сушке на кухне звякала, шаги в коридоре слышались. Потом у меня пропала флешка. Я была уверена, что лежит она у меня в сумке, но там её не оказалось. Сумку чуть ли не выпотрошила, все карманы проверила, подкладку — нету. Обыскала квартиру, позвонила сестре (была накануне у неё в гостях) — нету. Прошло полгода, все эти полгода я, само собой, в квартире убирала, сумкой пользовалась. И вот эта флешка вдруг появляется в моей сумке, откуда и пропала! Потом как-то утром я обнаружила, что на другой моей сумке (спортивной) открыты все карманы и молнии, хотя ничего не пропало. Думала, муж что-нить искал, оказалось, что нет. А как-то раз дочка (ей было около 2 лет тогда) вечером показывала пальцем в тёмный коридор и говорила: «Там дядя!» Меня прямо заколотило от ужаса тогда.Когда с мужем развелась, остались с дочкой вдвоём в этой квартире, иногда сходила с ума от страха просто! Вот лежишь ночью и слышишь, будто на кухне кто-то ходит. А однажды я задремала и в полудрёме слышу странный звук, как будто двигают что-то, тихо-тихо, чуть глаза приоткрыла и вижу, как на столе компьютерном медленно кружка двигается. Глаза закрыла, а когда открыла — уже не двигалась. Подошла посмотреть — ну точно, я её дальше от края ставила! Когда с НМ начала встречаться, рассказала ему, не верил… Пока ночевать не стал у меня оставаться. И шорохи тоже слышал, и как посуда гремит. Причём слышали вместе и одновременно, значит, точно не показалось. Съехали два года назад, я вздохнула спокойно. В новой квартире даже дышится по другому, легче, нет какого-то давящего чувства. Одно пугает: в той квартире изредка мои бабушка с дедом теперь живут (в основном они на даче, а туда ненадолго приезжают, пенсию получить, например). Бабушка говорит, что вроде ничего странного не замечала, но мне всё равно за них тревожно.Муж обнимает меня ночью, прижимает к себе, шепчет нежные слова на ушко, я засыпаю счастливая в его крепких объятиях, а просыпаюсь вся в слезах — моего любимого не стало несколько месяцев назад. Но мне кажется, что он до сих пор живет в этой квартире, но только в другом измерении, часто ощущаю запах его одеколона, слышу его шаги, радио на кухни само настраивается на его любимую волну. Черт возьми, я схожу с ума. Бывает, я вижу, как он проходит по коридору, растворяясь возле двери. Я постоянно чувствую его присутствие, я уверена, я знаю точно, в каком-то из миров он жив. А порой мне кажется, что это я попала в другое измерение.У бабушки моей первый муж погиб, она второй раз замуж вышла. Мама моя, бабушкина дочь, рассказывала, что отчим был очень жестоким человеком, попадало от него всем домашним. Лупил и своих, и приемных детей. Что под руку попалось: вилы, лопата, камень, палка — с тем и гонял семейство. Когда отчим умер, в какой-то день после похорон бабушка с детьми проснулись ночью от стука в дверь. Бабушка пошла в сени посмотреть, кто стучит. В окно из сеней хорошо было видно крыльцо, и там никого не было. Сначала стук был несильный и негромкий, потом стал усиливаться. Бабушка говорила, что крючок на входной двери, на который на ночь запирались, стал подпрыгивать от ударов. Все перепугались, но были словно в оцепенении от страха. Потом звук стал такой, будто топором дверь с той стороны рубят и выламывают. Дверь ходуном заходила. Вот тогда бабушка пришла в себя. Все выскочили через окно в палисадник. Ночевать ушли к соседям на сеновал. Мама говорила, что было очень страшно, что и в палисаднике, по другую сторону дома, удары в дверь были хорошо слышны. Утром бабушка пошла посмотреть, что с дверью. Дверь была цела, нетронута, так же заперта на крючок. Никто из соседей ночью ничего не слышал. Мама говорила, что это отчим их в покое оставить не мог.У меня была история с пекинесиком: он погиб из-за пофигизма ветеринара, который не пожелал приехать. После его «ухода» я очень переживала и долго не могла уснуть, а вот ночью он пришел ко мне в комнату. Я увидела горящие глазки и услышала легкий топот. Он запрыгнул на кровать и долго лежал на груди, успокаивая как бы: я очень сильно ощущала запах его шерсти и чувствовала вес тельца. Так было 3 ночи подряд. Потом иногда днем, когда я находилась одна дома, я слышала как будто легкий топот по коридору и комнатам. Просто меня это не пугало, а скорее позволяло быстрее успокоиться. Потом уже приходилось слышать истории о том, что наши питомцы нас не оставляют и в определенные моменты могут давать о себе знать.Когда привезли сына из роддома, в первую ночь проснулась и увидела,что над кроваткой, наклонившись, стоит существо невысокого роста и смотрит на сына. В белом чем-то…лицо с носом, глазами, но нечеловеческое какое-то…и еще волосы на голове рыжеватые. Оно на меня посмотрело, и я спокойно легла на кровать и уснула. Смотрело оно на сына без эмоций…И еще — сын тоже рыжеватый родился. (только не надо шуток про отцовство). Со вторым сыном ничего подобного не было. Что это было? Домовой? К младшему не приходил знакомиться или я просто не увидела.Давно это было, тетя с мужем переезжали на новую квартиру, и она додумалась позвать домового в новую квартиру, на сколько я знаю это делается со спичечным коробком и проговаривается «пойдём со мной» и что-то в этом духе.)) Так вот, заехали они в новую квартиру — и через некоторый промежуток времени начали происходить странные вещи. Честно говоря не помню, что точно происходило… Но вот как-то раз тетя просыпается посреди ночи и чувствует, что её тело висит над кроватью (не высоко) — комнатка очень маленькая была (вмещалась только кровать и шкаф)) Она в ужасе, не понимая, что происходит, видит какой-то волосатый силуэт возле окна, тот стоит к ней полу-боком и рвёт какие то бумажки и что-то ворчит. Тетя не могла даже закричать от шока, про себя что ли начала читать Отче наш и силуэт исчез. В общем, лежала она потом до самого утра, боялась пошевелится (даже мужа не разбудила)На утро встала, а под окном в комнате валялись порванные бумажки. В общем летела сломя голову за батюшкой, чтоб квартиру освятить. Батюшка сказал, это домовые не сдружились, поэтому домовой, который уже был в новой квартире, пытался им бяку делать) По сей день тетя рассказывает, как по ночам к ней в ноги Что-то ложится иногда (дом. животных нет). Как-то она опаздывала на работу и не нашла ключей от квартиры там, где они должны были лежать, обыскала все… Потом сказала тихонько «домовой поиграй, потом отдай». Заходит на кухню — и лежат ключи прям на середине стола.. И главное только тетя все чувствует и вещи только её пропадают (потом находятся) — с остальными домашними такого не происходит. Вот так вот.))Несколько лет назад моя семья переехала в новую квартиру. Пригласили священника освятить ее. Он читал молитвы в спальне. Сначала все было хорошо. Буквально через полчаса он неожиданно замолчал. Мы не понимали, что случилось. Батюшка просто стоял и молчал, пытался что-то произнести и не мог. Голос пропал. Начал задыхаться. Но мы быстро сообразили, что к чему, начали осенять все крестным знаменем, брызгать св. водой. Все прошло. Потом нам этот батюшка сказал, что видел у нас дома сущность и прогнал ее.Поехали к друзьям за город, и я засиделась допоздна. Мне не хотелось спать и я осталась на кухне-пристройке смотреть телевизор. Я сидела в темноте, одна и смотрела какой-то скучный фильм. Кухню освещал только телевизор. И тут я краем глаза заметила то, что меня жутко раздражает в повседневной жизни. Это приоткрытая дверца кухонного шкафа. Лениво уговаривая себя, что я в гостях, ну и пусть она открыта, дом не мой, не моё дело, я не должна тут ничего менять и т.д.:) Короче говоря, сдвиг по фазе у меня начался:) Но спустя пару минут я всё-таки решила прикрыть дверцу шкафа, так и не сумев справиться со своей паранойей. Кидаю взгляд на дверцу, и тут замечаю в щели лицо, страшное и злое, зло сдвинутые брови и пустые глаза, которые смотрят на меня. У меня просто перехватило дыхание, я никогда в жизни так не пугалась. Ещё страшнее было то, что человек, или кто бы там ни был, поместиться в принципе в том шкафу не мог, ибо он был маленький. Я, помню, не раздумывая вскочила и почему-то подошла к шкафу, чтобы быстро его открыть и посмотреть, что там — даже не знаю, чем я руководствовалась в тот момент. И тут случилось просто невероятное. Ручки на дверце не было, и мне пришлось схватиться за саму дверь, и в доли секунды, когда мои пальцы уже держались за дверцу, что-то потянуло с ТОЙ стороны, да ещё с такой силой…Результат…Перелом ногтевых фаланг безымянного, среднего и указательного пальцев:(. У меня помутнело в глазах, я тихо, в шоковом состоянии добрела до мужа, разбудила его и рассказала ему всё. Мы пошли на кухню, дверца шкафа была закрыта, включили свет и муж открыл дверь, там лежала старая посуда и на том месте, где я увидела лицо, лежал какой-то старый серый мужской свитер. Вот как раз на него мы с мужем и свалили мой «глюк». У меня страшно болели пальцы,и мы поехали в местную клинику, там мне сделали снимок и положили гипс. Вы даже себе представить не можете, как мне было стыдно утром объяснять друзьям, почему у меня переломаны руки, все дружно надо мной посмеялись. Никто не ожидал, что я одна в доме на ровном месте, пока все спят, переломаю себе пальцы. Про лицо я постеснялась рассказывать. В обед перед отъездом домой я всё-таки не выдержала и спросила у хозяйки дома про серый свитер. Она мне сказала, что в шкафу лежат вещи их соседа по посёлку, он был алкоголиком и умер от инсульта. Ещё рассказала, что человеком он был премерзким, его никто не любил и даже побаивался в посёлке, потому как он мог и гадость какую-нибудь недругу сделать. А вещи она его хранит по просьбе жены, которая в своё время ушла от него, но попросила бывшую соседку забрать кое-что из его вещей, так как его дом по наследству переходил сыну от первого брака. И жене хотелось » ну хоть что-нибудь поиметь с этого козла». Так мне рассказала хозяйка дома. Ну так вот я думаю, может это вовсе не «глюк», а душа этого мужчины? Ведь кто-то мне переломал пальцы, потянув с другой стороны дверцы?Я в своей квартире ничего не боюсь, все родное и мной устроенное. Так было. Но вот один неприятный случай….жуткий…все поменял. Умер мой любимый песик миттельшнауцер, черный — 16 лет ему было. Я до последнего была с ним, поила,укладывала, ласкала. Он был очень умный, добрый, ласковый — настоящий друг семьи! И вот после его «ухода» мне стало как-то жутковато оставаться одной. Я работаю дома (пишу), муж на работе, сын в школе, а я как остаюсь утром одна — жутко почему-то было, необъяснимо это. Да и ночью мне еще долго чудился стук коготков по полу. И вот как-то утром, это было осенью, а умер он 15 июля, лежу утром, когда все ушли, чувствую: дремлю, но не сплю, вижу пасмурное небо за окном, комнату в тусклых красках и тут слышу стук коготков собачьих, четко так слышу. Поворачиваю голову — мой пес стоит на пороге комнаты. Я онемела, не зная, бояться или нет. Приподнимаюсь в кровати, хочу торшер включить, и тут мой пес как прыгнет на кровать, оскаленный как собака Баскервилей, рычит так глухо, словно без дыхания, и на меня набросился….я закричала,скинуть его хочу, а он набрасывается и набрасывается….Все же я его скинула, он отлетел, я смотрю и нет его, исчез! Все это происходило в полудреме какой-то. Я так сидя и очнулась, понимая, что вроде и не спала — глаза-то открыты! Ну так все было явственно. Побежала в ванну, сполоснулась водой и пошла гулять. Еле успокоилась, потом еще долго не могла утром одна оставаться в кровати. Вставала сразу — и за работу. Но даже тогда было жутковато одной. Сейчас, спустя два года, у меня щенок, тоже шнауцер черный, только карликовый. Все страхи ушли. А пес мой мне часто снился до этого, ласкался, лизался, и так хорошо было после таких снов, а сейчас он словно понял, что я не одна, что есть маленький друг. Но вот тот жуткий случай мне не забыть. Не верю я, что мой пес, даже из иного теперь мира, мог на меня наброситься…вот что это было?Автор - Журнал Лиза.

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