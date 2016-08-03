Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

“Смотри, проклянёшься…”

Была у меня “подружка” по молодости. Вышла она замуж за парня из другого города и переехала к нему. Через полтора года вернулась с полугодовалым ребенком, с мужем поссорилась. Мать у неё пьющая, мне их жалко стало, разрешила у меня пожить, пока родители в отпуске, да и у нее с мужем дело шло к примирению. Я тогда хорошо зарабатывала для 19-летней девчонки (работала на рынке), поэтому у меня скопилась заначка, на которую я хотела купить новую мебель в квартиру. Заначка у меня лежала в шкафу, в ярком кошельке, между простыней. Подруга с ребенком пожила на моем обеспечении, а через месяц всё-таки благополучно уехала к мужу… с моей “заначкой” и золотыми украшениями. То, что это сперла она, я случайно узнала у её знакомой, которую я встретила потом на улице. Та, говорит, хвасталась, что нашла крупную сумму денег на улице в кошельке и показывала его. Кошелек по описанию полностью соответствовал моему. Я тогда решила отомстить и написала письмо на их адрес с обвинениями, в графе ФИО просто написала фамилию без имени, чтобы это письмо мог открыть любой, кто там жил (муж, свекровь со свекром).

А теперь случай. Через три недели после отправки письма, снится мне сон, что я нахожусь в каком-то странном незнакомом помещении, но я чувствую себя в нем хозяйкой. Вдруг стук в дверь, открываю, в дверь начинают лезть какие-то неприятные люди, я их выгоняю. Потом звонит телефон, я поднимаю трубку, а оттуда какой-то бред несётся. Спрашиваю: “Кто ты?” Трубку кидают. И сразу снова звонок по телефону, и снова бред в трубке. И я как будто кричу в ответ: “Да чтоб тебя автобус переехал!”, - и кидаю трубку.

Проснулась, время 11 утра, наливаю кофе, пытаюсь осмыслить сон. Вдруг звонок в дверь, открываю. Свидетели Иеговы на пороге, 2 штуки: “А верите ли вы в бога?” Закрываю дверь перед их носом. Вдруг звонок по телефону, беру трубку, звонит “подружка”, та самая. Начинает орать, зачем ты это написала, это всё ложь, а ей теперь никто не доверяет. Я ей говорю, что её знакомая все рассказала “про кошелек”. Та кидает трубку. Через минуту перезванивает, уже рыдает: “Я все верну, жизнью клянусь!” Я в ответ её перебиваю, говорю: “Смотри, проклянёшься…”, - и кладу трубку.

Потом я узнала, что через два дня после нашего разговора её пьяную сбил пригородный автобус, насмерть.
Можно сказать, что это совпадение, но настолько точное, что мне до сих пор не по себе, когда я об этом вспоминаю.

Автор - mamasmarsa.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:27
Вчера, 23:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 818Комментарии: 15
+26

Ключевые слова: Подруга кража сон звонок автобус смерть

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Марья
Вчера, 23:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 64
Уж больно дорогой ценой расплатилась подруга. Слишком жестокой.
Зарегистрирован: 3.08.2016
#2 написал: Levvv
Вчера, 23:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 359
Как это говорится: "легкая рука"?
Зарегистрирован: 5.03.2016
 
#3 написал: daytaler
Сегодня, 00:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 301
Не велика утрата.Разве паразитов жалко, разве что немножко.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 02:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 11
Интересная история) Эффект бумеранга быстро сработал.
Зарегистрирован: 9.11.2019
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 06:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (496|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 974
С такими подругами, врагов не надо. Да и деньги никто не вернёт.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#6 написал: Sisi
Сегодня, 07:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 49
Жаль ребенка. А интересно , раз все вскрылось родственниками , вернули ли они ну хотя бы чужие украшения?
Думаю , тут многие и не такими проклятиями разразились , если бы у них спёрли заначку. Так что это совпадение, тем более пьяная шаталась...
Зарегистрирован: 1.07.2019
#7 написал: Luminary
Сегодня, 09:21
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 1 065
Может с совпадение, а может судьба такая.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#8 написал: daytaler
Сегодня, 09:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 301
Цитата: Sisi
Жаль ребенка. А интересно , раз все вскрылось родственниками , вернули ли они ну хотя бы чужие украшения?
Думаю , тут многие и не такими проклятиями разразились , если бы у них спёрли заначку. Так что это совпадение, тем более пьяная шаталась...

Главное, чтобы украденными деньгами не оплатили похорон, мотивируя трату словами: твое проклятье — твои зарплаты.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#9 написал: daytaler
Сегодня, 09:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 301
Цитата: Luminary
Может с совпадение, а может судьба такая.

Совпадение?Вряд ли.Неконтролируемые мысли, породили неконтролируемое событие.Хотя, может Аннушка, перебегала в том месте дорогу.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#10 написал: Arhip
Сегодня, 09:45
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1221|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 093
Цитата: Марья
Уж больно дорогой ценой расплатилась подруга. Слишком жестокой.

Я так понял подруга сама себя и прокляла. Поклялась жизнью вот и поплатилась
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#11 написал: Марья
Сегодня, 10:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 64
Цитата: daytaler
Цитата: Luminary
Может с совпадение, а может судьба такая.

Совпадение?Вряд ли.Неконтролируемые мысли, породили неконтролируемое событие.Хотя, может Аннушка, перебегала в том месте дорогу.

Согласна насчёт неконтролируемых мыслей.
У меня так тоже было. Слишком сильная обида была.
Зарегистрирован: 3.08.2016
#12 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:59
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 557
Наверное, сон был просто предвидением. У меня случается такое.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#13 написал: daytaler
Сегодня, 11:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 301
Смотри, проклянёшься или насмерть напьёшься.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#14 написал: Tigger power
Сегодня, 13:45
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2307|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 939
Цитата: Arhip
Цитата: Марья
Уж больно дорогой ценой расплатилась подруга. Слишком жестокой.

Я так понял подруга сама себя и прокляла. Поклялась жизнью вот и поплатилась

Я тоже так думаю. Она клялась жизнью, но не собиралась ничего возвращать. Вот сама себя и наказала. Автор истории ее просто предупредила, мол смотри слово не воробей. А сон просто почти стопроц точности был, вещий, бывает у меня тоже такое, приснится какая нибудь лабудень и потом все так и сбывается +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#15 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 14:24
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 904
Простите, но сон навеял анекдот smeh
Звонили оба сотовых телефона. Запиликал стационарный телефон. Заорал на всю квартиру скайп. А хозяин квартиры, сидя на унитазе, истерично заорал: "В дверь еще позвоните, суки, в две-е-ерь!"
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.