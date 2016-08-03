“Смотри, проклянёшься…”

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 818 Комментарии: 15 +26 Вчера, 23:27 by

Была у меня “подружка” по молодости. Вышла она замуж за парня из другого города и переехала к нему. Через полтора года вернулась с полугодовалым ребенком, с мужем поссорилась. Мать у неё пьющая, мне их жалко стало, разрешила у меня пожить, пока родители в отпуске, да и у нее с мужем дело шло к примирению. Я тогда хорошо зарабатывала для 19-летней девчонки (работала на рынке), поэтому у меня скопилась заначка, на которую я хотела купить новую мебель в квартиру. Заначка у меня лежала в шкафу, в ярком кошельке, между простыней. Подруга с ребенком пожила на моем обеспечении, а через месяц всё-таки благополучно уехала к мужу… с моей “заначкой” и золотыми украшениями. То, что это сперла она, я случайно узнала у её знакомой, которую я встретила потом на улице. Та, говорит, хвасталась, что нашла крупную сумму денег на улице в кошельке и показывала его. Кошелек по описанию полностью соответствовал моему. Я тогда решила отомстить и написала письмо на их адрес с обвинениями, в графе ФИО просто написала фамилию без имени, чтобы это письмо мог открыть любой, кто там жил (муж, свекровь со свекром).А теперь случай. Через три недели после отправки письма, снится мне сон, что я нахожусь в каком-то странном незнакомом помещении, но я чувствую себя в нем хозяйкой. Вдруг стук в дверь, открываю, в дверь начинают лезть какие-то неприятные люди, я их выгоняю. Потом звонит телефон, я поднимаю трубку, а оттуда какой-то бред несётся. Спрашиваю: “Кто ты?” Трубку кидают. И сразу снова звонок по телефону, и снова бред в трубке. И я как будто кричу в ответ: “Да чтоб тебя автобус переехал!”, - и кидаю трубку.Проснулась, время 11 утра, наливаю кофе, пытаюсь осмыслить сон. Вдруг звонок в дверь, открываю. Свидетели Иеговы на пороге, 2 штуки: “А верите ли вы в бога?” Закрываю дверь перед их носом. Вдруг звонок по телефону, беру трубку, звонит “подружка”, та самая. Начинает орать, зачем ты это написала, это всё ложь, а ей теперь никто не доверяет. Я ей говорю, что её знакомая все рассказала “про кошелек”. Та кидает трубку. Через минуту перезванивает, уже рыдает: “Я все верну, жизнью клянусь!” Я в ответ её перебиваю, говорю: “Смотри, проклянёшься…”, - и кладу трубку.Потом я узнала, что через два дня после нашего разговора её пьяную сбил пригородный автобус, насмерть.Можно сказать, что это совпадение, но настолько точное, что мне до сих пор не по себе, когда я об этом вспоминаю.Автор - mamasmarsa.

Ключевые слова: Подруга кража сон звонок автобус смерть

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