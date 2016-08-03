“Смотри, проклянёшься…”Была у меня “подружка” по молодости. Вышла она замуж за парня из другого города и переехала к нему. Через полтора года вернулась с полугодовалым ребенком, с мужем поссорилась. Мать у неё пьющая, мне их жалко стало, разрешила у меня пожить, пока родители в отпуске, да и у нее с мужем дело шло к примирению. Я тогда хорошо зарабатывала для 19-летней девчонки (работала на рынке), поэтому у меня скопилась заначка, на которую я хотела купить новую мебель в квартиру. Заначка у меня лежала в шкафу, в ярком кошельке, между простыней. Подруга с ребенком пожила на моем обеспечении, а через месяц всё-таки благополучно уехала к мужу… с моей “заначкой” и золотыми украшениями. То, что это сперла она, я случайно узнала у её знакомой, которую я встретила потом на улице. Та, говорит, хвасталась, что нашла крупную сумму денег на улице в кошельке и показывала его. Кошелек по описанию полностью соответствовал моему. Я тогда решила отомстить и написала письмо на их адрес с обвинениями, в графе ФИО просто написала фамилию без имени, чтобы это письмо мог открыть любой, кто там жил (муж, свекровь со свекром).
А теперь случай. Через три недели после отправки письма, снится мне сон, что я нахожусь в каком-то странном незнакомом помещении, но я чувствую себя в нем хозяйкой. Вдруг стук в дверь, открываю, в дверь начинают лезть какие-то неприятные люди, я их выгоняю. Потом звонит телефон, я поднимаю трубку, а оттуда какой-то бред несётся. Спрашиваю: “Кто ты?” Трубку кидают. И сразу снова звонок по телефону, и снова бред в трубке. И я как будто кричу в ответ: “Да чтоб тебя автобус переехал!”, - и кидаю трубку.
Проснулась, время 11 утра, наливаю кофе, пытаюсь осмыслить сон. Вдруг звонок в дверь, открываю. Свидетели Иеговы на пороге, 2 штуки: “А верите ли вы в бога?” Закрываю дверь перед их носом. Вдруг звонок по телефону, беру трубку, звонит “подружка”, та самая. Начинает орать, зачем ты это написала, это всё ложь, а ей теперь никто не доверяет. Я ей говорю, что её знакомая все рассказала “про кошелек”. Та кидает трубку. Через минуту перезванивает, уже рыдает: “Я все верну, жизнью клянусь!” Я в ответ её перебиваю, говорю: “Смотри, проклянёшься…”, - и кладу трубку.
Потом я узнала, что через два дня после нашего разговора её пьяную сбил пригородный автобус, насмерть.
Можно сказать, что это совпадение, но настолько точное, что мне до сих пор не по себе, когда я об этом вспоминаю.
Автор - mamasmarsa.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:27
Вчера, 23:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 818Комментарии: 15
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