Представитель мира иного

Новость отредактировал Estellan - 29-11-2019, 21:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Маленькая Хельга Просмотров: 2 010 Комментарии: 21 +24 29-11-2019, 21:58 by

Расскажу об одном своём старом знакомом. Наисерьёзнейший человек, прагматик до мозга костей. Непьющий, кстати. По профессии зубной хирург и, как всякий врач - скептик и циник. Мог долго тебе рассказывать о процессе пищеварения, и на какие составляющие эта самая пища раскладывается в организме. А так же, что стоит есть, чего не стоит. В общем - грубый материалист и атеист (в прошлом). Жена же его, напротив, была верующей, и из очень верующей семьи. Я хорошо знала их обоих, у него я и зубы лечила. Ну и конечно, у них, как у атеиста и верующего человека случались тёрки, на почве разных взглядов на жизнь. Для него не существовало никаких других миров, кроме видимого, следовательно - реального. До одного случая... Который и поведала мне его жена, с его слов, да и сам он время от времени о нём упоминал. Имён здесь называть не буду и придумывать другие тоже.В общем, поженились они, пожили уже сколько-то. И пришло время родиться их первому ребёнку. Жена благополучно отбыла в родильный дом, и знакомый мой остался один в их тесной полторушке. Ночью он лежал в одиночестве и темноте на семейном ложе, спиной к стене. Как вдруг из этой самой стены вышла тёмная фигура-тень, перешагнула через него, прошла по комнате, направилась в коридор, а оттуда в туалет. Послышался звук смываемой из бачка воды (можете смеяться), но та квартира очень маленькая, всё находится рядом, в двух шагах - спутать невозможно. После этого призрачная тёмная фигура (по очертаниям мужская) вышла из туалета, проследовала обратным путём, так же спокойно переступила через оцепеневшего от страха знакомого и вошла в ту же стену. Ну а он так и пролежал в одной позе, не сомкнув глаз, и клацая зубами от страха, до утра. После этого он уверовал. Он логически рассудил, что раз есть иной мир, значит, есть и Бог. Есть тьма, значит, есть и свет. Что это за посланник ему был - неизвестно, но на светлого ангела точно не тянул. В общем, если бы он не увидел этого тёмного, то и не уверовал бы никогда в Бога.С тех пор прошло уже очень много лет, и, хоть с женой он разошёлся, но до сих пор остаётся очень верующим человеком. Его вера сейчас, можно сказать, единственная поддержка во всех его трудностях.

Ключевые слова: Тень фигура знакомый посланник иной мир авторская история

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