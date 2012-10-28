Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Представитель мира иного

Расскажу об одном своём старом знакомом. Наисерьёзнейший человек, прагматик до мозга костей. Непьющий, кстати. По профессии зубной хирург и, как всякий врач - скептик и циник. Мог долго тебе рассказывать о процессе пищеварения, и на какие составляющие эта самая пища раскладывается в организме. А так же, что стоит есть, чего не стоит. В общем - грубый материалист и атеист (в прошлом). Жена же его, напротив, была верующей, и из очень верующей семьи. Я хорошо знала их обоих, у него я и зубы лечила. Ну и конечно, у них, как у атеиста и верующего человека случались тёрки, на почве разных взглядов на жизнь. Для него не существовало никаких других миров, кроме видимого, следовательно - реального. До одного случая... Который и поведала мне его жена, с его слов, да и сам он время от времени о нём упоминал. Имён здесь называть не буду и придумывать другие тоже.

В общем, поженились они, пожили уже сколько-то. И пришло время родиться их первому ребёнку. Жена благополучно отбыла в родильный дом, и знакомый мой остался один в их тесной полторушке. Ночью он лежал в одиночестве и темноте на семейном ложе, спиной к стене. Как вдруг из этой самой стены вышла тёмная фигура-тень, перешагнула через него, прошла по комнате, направилась в коридор, а оттуда в туалет. Послышался звук смываемой из бачка воды (можете смеяться), но та квартира очень маленькая, всё находится рядом, в двух шагах - спутать невозможно. После этого призрачная тёмная фигура (по очертаниям мужская) вышла из туалета, проследовала обратным путём, так же спокойно переступила через оцепеневшего от страха знакомого и вошла в ту же стену. Ну а он так и пролежал в одной позе, не сомкнув глаз, и клацая зубами от страха, до утра. После этого он уверовал. Он логически рассудил, что раз есть иной мир, значит, есть и Бог. Есть тьма, значит, есть и свет. Что это за посланник ему был - неизвестно, но на светлого ангела точно не тянул. В общем, если бы он не увидел этого тёмного, то и не уверовал бы никогда в Бога.

С тех пор прошло уже очень много лет, и, хоть с женой он разошёлся, но до сих пор остаётся очень верующим человеком. Его вера сейчас, можно сказать, единственная поддержка во всех его трудностях.

Новость отредактировал Estellan - 29-11-2019, 21:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-11-2019, 21:58 by Маленькая ХельгаПросмотров: 2 010Комментарии: 21
+24

Ключевые слова: Тень фигура знакомый посланник иной мир авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: swandance
29 ноября 2019 22:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 74
Примитивный рассказ......................
Зарегистрирован: 28.10.2012
#2 написал: daytaler
29 ноября 2019 22:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 242
Прям как в фильме по роману Стивена Кинга - "Ночной Полёт".Есть похожая сценка - 1:18:35.Вот где жуть...
Зарегистрирован: 16.10.2014
#3 написал: Мать_Драконов
29 ноября 2019 23:03
+8
Группа: Посетители
Репутация: (183|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 441
Интересно, а этот темный фигурант дверь в туалет открывал, когда заходил/выходил? Или сквозь неё прошёл?
Ну с кем не бывает, ну захотело оно в туалет. Ну не терпеть же в стене до утра.
Класс!
Я плюс поставила
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#4 написал: daytaler
29 ноября 2019 23:24
+10
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 242
На следующую ночь, из этой самой стены, вышла тёмная фигура-тень.Перешагнула через мужика, прошла через комнату в коридор, а оттуда в ванную.Послышался звук льющейся в душе воды.После этого призрачная тёмная фигура вышла из ванной, проследовала обратным путём, и так же спокойно переступила через оцепеневшего от страха знакомого и вошла в ту же стену.Мужик подумал:"Так вот откуда такая коммуналка за воду.Ничё се.Кто воду спускает, а мне платить.Паранормальная-коммуналка, блин.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#5 написал: Olga-Viculia
Вчера, 00:42
+5
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 426
Вот така тварина напалит тебе электричества,поналивает воды,а ты вылупивши глаза,будешь только счета оплачивать))
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#6 написал: Прохожий
Вчера, 04:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 93
Комментариев: 981
Вот и лежи спиной к стене в одиночестве! Ведь тот, темный, мог бы не перешагивать, а пристроиться сзади и...
Так с жёнами и разводятся.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#7 написал: DRUID
Вчера, 05:55
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (257|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 283
Всё время думаю, неужели после смерти я в образе чёрной тени, буду шарохаться где попало, щипать спящих за пятки, душить кого нибудь, стучать в двери, греметь цепями, журчать водицей из смывного бочка...
Какая грусть.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#8 написал: ПИК НИК
Вчера, 11:33
+6
Группа: Посетители
Репутация: (487|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 955
Цитата: DRUID
Всё время думаю, неужели после смерти я в образе чёрной тени, буду шарохаться где попало, щипать спящих за пятки, душить кого нибудь, стучать в двери, греметь цепями, журчать водицей из смывного бочка...
Какая грусть.

+++



Не где попало, а куда назначат! И если нет своего "человека" и связей, то встретимся в тьме тараканьей в коммунальной общаге, когда нибудь, по работе! Обнимемся, поговорим по душам, вспомним фостор! friends
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#9 написал: DRUID
Вчера, 11:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (257|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 283
Цитата: ПИК НИК
Цитата: DRUID
Всё время думаю, неужели после смерти я в образе чёрной тени, буду шарохаться где попало, щипать спящих за пятки, душить кого нибудь, стучать в двери, греметь цепями, журчать водицей из смывного бочка...
Какая грусть.

+++



Не где попало, а куда назначат! И если нет своего "человека" и связей, то встретимся в тьме тараканьей в коммунальной общаге, когда нибудь, по работе! Обнимемся, поговорим по душам, вспомним фостор! friends


laughing
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#10 написал: Маленькая Хельга
Вчера, 12:55
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 53
Цитата: swandance
Примитивный рассказ......................


Ну, жизня такая, - серая... Кажну ночь енти тёмные фигуры из стен вылазиют, и разгуливают по квартирам, а когда собираются больше двух, то хороводы водят. Надоели до ужаса! Такая вот серая обыденность, - шо поделаешь?
Зарегистрирован: 17.02.2019
#11 написал: Маленькая Хельга
Вчера, 13:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 53
Цитата: DRUID
Всё время думаю, неужели после смерти я в образе чёрной тени, буду шарохаться где попало, щипать спящих за пятки, душить кого нибудь, стучать в двери, греметь цепями, журчать водицей из смывного бочка...
Какая грусть.

+++


Не, точно не будете flushed ТАМ на каждую такую должность уже своя сущность закреплена, вакансий нет. Да нам и не по чину. Мы там будем отдыхать от всех трудов земных innocent wink
Зарегистрирован: 17.02.2019
#12 написал: murmeltier
Вчера, 19:31
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 4
Комментариев: 391
Ну и история smeh ржака одна crazy
Кентерберийское привидение в суровых российских условиях smeh цепи не выдали, приходится шуметь унитазом 92
Зарегистрирован: 9.01.2015
 
#13 написал: Маленькая Хельга
Вчера, 19:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 53
Цитата: Мать_Драконов
Интересно, а этот темный фигурант дверь в туалет открывал, когда заходил/выходил? Или сквозь неё прошёл?
Ну с кем не бывает, ну захотело оно в туалет. Ну не терпеть же в стене до утра.
Класс!
Я плюс поставила


Ну, где он лежал, с того места дверь туалета не видно, только слышно было как вода там спустилась. А так, я думаю, если он сквозь стены ходит, то дверь ему открывать без надобности blush
Зарегистрирован: 17.02.2019
#14 написал: daytaler
Вчера, 21:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 242
Так с жёнами и разводятся.

Мне интересно, а жена не наставила мужу рога, изменяя с инкубом?
Зарегистрирован: 16.10.2014
#15 написал: Маленькая Хельга
Вчера, 22:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 53
Цитата: murmeltier
Ну и история smeh ржака одна crazy
Кентерберийское привидение в суровых российских условиях smeh цепи не выдали, приходится шуметь унитазом 92


Да, правда ))) мы-то теперь можем поприкалываться. Несмешно было только нашему главному герою...
Зарегистрирован: 17.02.2019
#16 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (487|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 955
Нет, я такого не видел. Может быть пока, не видел. Слышать, слышал. Но не видел.
Рядом со мной , есть дом, постройки тридцатого года. Там есть квартира, о которой знали ещё в девяностых. Там был полтергейст. Друг моего друга там жил.
Но, всем плевать было на это.
Думаю , если разок несчастное привидение воспользовалось туалетом, ну прижало!!! Ничо страшного. Главное, что бы за собой убралось! baka
+++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#17 написал: Маленькая Хельга
Вчера, 23:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 53
Цитата: ПИК НИК
Нет, я такого не видел. Может быть пока, не видел. Слышать, слышал. Но не видел.
Рядом со мной , есть дом, постройки тридцатого года. Там есть квартира, о которой знали ещё в девяностых. Там был полтергейст. Друг моего друга там жил.
Но, всем плевать было на это.
Думаю , если разок несчастное привидение воспользовалось туалетом, ну прижало!!! Ничо страшного. Главное, что бы за собой убралось! baka
+++++


Да не дай Бог, что-то такое увидеть! ogo Я бы или кони бросила, или дурой осталась! Не видела никогда и не хочу видеть этих запредельных, не нуждаюсь в доказательствах, ибо и так знаю, что они есть 407
Зарегистрирован: 17.02.2019
#18 написал: guerra
Сегодня, 00:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 441
странная логика, "раз есть иной мир, то есть и бог".
раз есть иной мир, значит, есть просто иной мир.
прагматик до мозга костей скорее рассудит "миров множество, иногда они пересекаются между собой" и разложит для себя это с точки зрения физики. почему сразу в бога поверил?
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
#19 написал: DRUID
Сегодня, 05:24
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (257|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 283
Цитата: murmeltier
Кентерберийское привидение



Это типо КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ?
Оскар Уайльд нервно перевернулся в гробу.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#20 написал: Маленькая Хельга
Сегодня, 05:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 53
Цитата: guerra
странная логика, "раз есть иной мир, то есть и бог".
раз есть иной мир, значит, есть просто иной мир.
прагматик до мозга костей скорее рассудит "миров множество, иногда они пересекаются между собой" и разложит для себя это с точки зрения физики. почему сразу в бога поверил?


Потому что Бог его призвал. И знал, что до этой души только так достучаться можно.
Зарегистрирован: 17.02.2019
#21 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:33
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2963|-1)
Публикаций: 1 880
Комментариев: 12 065
Хорошо ещё посреди комнаты не наложил, а как воспитанный в туалет сходил.)) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.