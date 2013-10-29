Проводы

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:45

Deam Просмотров: 133 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 06:45 by

Никаких имён и лишних подробностей не упоминаю, поскольку разрешение на написание истории не спрашивал. Тем не менее, уверяю, что событие действительно имело место быть. Была ли мистика? Не берусь утверждать. Тут всё зависит от восприятия.Лет пять назад хоронили коллегу по работе. Человек при жизни был коммунистических и твердокаменно-атеистических взглядов. В общем-то, и сфера профессиональных интересов у него с последним связана. Это отнюдь не мешало моему коллеге являться человеком сугубо порядочным и честным. Профессионал, не побоюсь этого слова, мирового уровня в своей области.Семья, несмотря на воззрения своего почившего главы, решила организовать традиционные, в общем-то, похороны (только без отпевания).Признаться, во время всех тех похорон, на которых приходится присутствовать, меня постоянно (помимо понятной общей тяжёлой атмосферы) гнетёт вероятность какого-нибудь форс-мажора: вот так и чудится, например, что носильщики уронят гроб и тело вывалится на землю. Уж не знаю, откуда такой бзик, но что есть, то есть.Так вот, пока ожидали выноса почившего из подъезда (а ожидание несколько затянулось), я обратил внимание на крутившуюся поодаль кошку. Ничего особенного, даже описать не смогу: обычный такой дворовой кошак.И вот, выносят гроб, и устанавливают на табуретки. Вокруг собираются родственники, друзья, соседи и сослуживцы. Произносится несколько прощальных слов. И вот, непосредственно перед тем, как гроб должны переправить в автобус, кошка из-под наших ног точным прыжком приземляется прямо на голову умершего. Воспользовавшись общим понятным шоком, с пару секунд там сидит и спрыгивает на землю. После чего "растворяется в толпе"...Когда отъезжали от подъезда, никакой кошки больше там не видел, хотя в предшествующие минут двадцать она от него не отходила. Признаться, в первый момент произошедшее лично на меня произвело довольно гнетущее впечатление. А потом супруга почившего рассказала, что он всех дворовых усатых-полосатых при жизни всегда привечал и кормил.Я и сам атеист и скептик (понимаю, что фраза на сайте заезженная, но это действительно так и есть). Однако в той ситуации, может быть, конечно, под влиянием момента было полное ощущение, что зверёк тоже пришёл проститься от лица всей своей бродячей братии.

Ключевые слова: Похороны кошки странность авторская история

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