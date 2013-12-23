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Истории из жизни

Из жизни моего деда

Моему деду Григорию 85 лет, и он ещё довольно крепкий старик с ясным разумом и хорошей памятью. За долгую жизнь у дедушки скопилось огромное количество различных историй, в том числе и мистических. Когда я был помладше, папа всё время говорил мне: расспрашивай у деда обо всём, а то больше никто тебе не расскажет о старых временах. Что, собственно, я и делал. А особо интересные рассказы записывал в тетрадку. Как раз этим я и хочу поделиться с читателями сайта.

История первая
Произошло это за несколько лет до войны, когда дед был ещё ребёнком. На дворе была зима, вся семья сидела в хате за столом. Вдруг обнаружилось, что в вёдрах и в кадке закончилась вода. Сходить за ней вызвался Михаил, дедов старший брат. Взяв вёдра, он пошёл на улицу к колодцу. Через несколько минут Михаил возвращается, спокойно выливает в кадку, раздевается, садится за стол и говорит:
- Я только что Ивана видел!
- Какого Ивана? – удивляются все.
- Крёстного, который в октябре преставился.
Все разом охнули, принялись креститься. А Михаил рассказывает:
- Прихожу я к колодцу, начинаю набирать воду, вдруг по спине мурашки побежали. Оборачиваюсь – а он стоит, Иван, значит. Шагах в пяти от меня. Каким похоронили, такой и стоит, в той же одежде. Да ещё смотрит на меня так, голову слегка вбок склонив. А я, недолго думая, перекрестился, молитву прочитал да Ивана крестным знамением осенил. Тут он и пропал, будто и не было его. А на снегу и следа не осталось. Ну, я спокойно, не переставая читать про себя молитву, набрал воды, да и пошёл в хату.

История вторая
Это уже случилось после войны, когда дед учился в полковой школе. В соседнем селе жила девушка, которую дед любил и собирался жениться (в итоге не женился, но это к истории не относится). Транспорта тогда никакого не было, поэтому парень частенько ходил к любимой прямиком через лес.

Однажды по какой-то причине он поссорился с отцом девушки, а тот его и выгнал из хаты посреди ночи. Ну, дед плюнул на всё, да и побрёл потихоньку домой, в родное село. Идёт он себе по лесу и вдруг краем глаза замечает какое-то движение сбоку, между деревьев. Остановился, пригляделся - а там... Мария, его девушка! Выглядывает из-за сосны и вроде как рукой машет, к себе зовёт. Дед, конечно, удивился, но потом решил, что она просто следом за ним побежала, чтобы вернуть назад. Ну и пошёл за этой "Марией"... Он к ней подходит, а она всё дальше в лес уводит, да куда-то в сторону от дороги. Шёл дед, шёл, а потом разозлился да матом на неё: куда ты, мол, ведёшь?!

И в этот момент Григорий понял, что никакой девушки в лесу и близко нет, а сам он стоит среди каких-то зарослей. Парень толком и испугаться не успел, заметив, что из зарослей на него что-то движется. Благо, вовремя понял, что это была дикая свинья, да ещё и с поросятами! В общем, каким-то чудом успел он забраться на дерево, где и просидел до самого рассвета, пока зверь не ушёл прочь.

История третья
Случилась не лично с дедом, но он был свидетелем её последствий. Однажды у коровы резко уменьшились надои молока, а потом корова и вовсе перестала доиться. Никакое лечение не помогало, а остаться без коровы было бедой для всей семьи. Кто-то высказал мысль, что корову, вероятно, доят ночью. Такими делами любили заниматься сельские ведьмы. Тогда мой прапрадед, которого звали Павлом, решил устроить засаду в сарае. Несколько ночей он безуспешно пытался выследить ведьму, но никто не приходил. А через несколько дней прапрадеда нашли в сене парализованного. Он почти не двигался и не мог говорить. Лишь через неделю Павлу полегчало, и он рассказал, что видел. Вернее, что почти ничего и не видел. Помнит лишь, как в сарай зашла тёмная фигура и громко произнесла: "Где сидишь, там и сиди, а ещё раз сунешь свой нос - там и помрёшь!"
После этого прапрадед сразу отключился.

Чем закончилась эта история дедушка не помнит. Возможно, корову в итоге зарезали. Ведьму вычислить не удалось.

История четвёртая
Начало 50-х, Киев.
Город активно отстраивался после войны, и дед работал на одной из строек – помогал восстанавливать Крещатик. Жил он тогда в общежитии возле стадиона "Динамо", рядом находилась общественная баня, куда строители ходили мыться после рабочего дня. Именно в этой бане дед вместе с коллегами стал свидетелем нескольких явлений, которые он сам называет сейчас «эхом войны». Как-то раз в бане внезапно пропал свет. А потом из соседней комнаты, которая пустовала, раздались душераздирающие крики, плач и топот ног. Через несколько минут свет появился, и все ринулись проверять, что же там происходит – а в комнате ни души.

В другой раз дед стал свидетелем того, как по коридору бани прошагало двое солдат в военной форме (в полумраке дед не рассмотрел в чьей именно) и беззвучно прошли сквозь входную дверь. Соседи по комнате рассказали о ещё одном случае: однажды из задней стены здания выбежали два маленьких ребёнка, покрутились на дорожке, а затем растаяли в воздухе. Свидетелями этого были сразу три человека. А ещё парень из охраны рассказал, как в сторожке прямо посреди стола возникло пламя, погорело несколько минут и погасло, не оставив никаких следов.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:46 by FalxiferПросмотров: 1 104Комментарии: 16
+32

Ключевые слова: Мистика привидения ведьма воспоминания авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:13
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 502
Крепкие нервы оказались у Михаила! И вера крепка. Только ,что это за разгильдяи, у которых внезапно вода закончилась?
Остальные баечки тоже интересные
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 13:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 849
Все случаи которые произошли с дедом автора, много раз рассказывались на этом сайте. Я это к тому, что наверно все-таки это правда. Особенно четвертая история впечатлила. Что же интересно было на месте этой бани во время ВОВ.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#3 написал: Talisha
Вчера, 13:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1602|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 3 976
Вот жутко про Марию и ведьму в сарае... Понравились все истории! Люблю такие, про деревенских
Зарегистрирован: 18.05.2015
           
#4 написал: Tremolante
Вчера, 14:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 163
ЗдОрово! Спасибо за истории!!
Зарегистрирован: 2.08.2013
#5 написал: Nlo
Вчера, 16:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 382
Первая история особенно понравилась! Уважаю людей, которые чхать хотели на всякую чертовщину, и продолжают спокойно заниматься своими делами. Так и надо)) Плюсище +++
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#6 написал: Pmariam
Вчера, 16:13
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1174|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 438
мне все понравились, хоть и не впервые о таком читаю.
спасибо!
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#7 написал: stahlratte
Вчера, 16:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 282
Вот про ведьму и как ее выслеживали мне дед тоже рассказывал, не помню чем кончилось, но точно без паралича. Всё-таки были, были ведьмы на селе, коров ночами доили, колесом оборачивались или свиньёй. Эх, сейчас наверно уже не встретишь
Зарегистрирован: 18.01.2013
#8 написал: ПИК НИК
Вчера, 17:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (471|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 922
Да, нормальные такие истории, от нефига делать не сочинишь. Вот в истории с коровой, ведьма уж больно жёсткая попалась. Прямо каратель! Из за кружки молока, убить готова. Плюс поставил.

А мой дед про ведьм не рассказывал. Но от этого детство его было не менее спокойным. Ходили в школу зимой, за десяток килОметров, до воины дело было. Собирались детки группкой, при себе спички, солома, свечки и плелись по холмам, да полям. Выходили потемну. Отойдут немного от деревни, а их уже сопровождают, рядом идут, почти до школы. Дорогу снегом перемело, быстрее не пойти. Темно, ходили примерно, на огни соседних деревень. Детям страшно было, очень. Все мелкие, до пятого класса. Никаких духов не надо , душа в пятки уходила! Кругом голодные волки...
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:02
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 502
Цитата: ПИК НИК
душа в пятки уходила! Кругом голодные волки

Это и после войны было. Ещё в детстве моего отца.
А ещё они соломенные крыши разрывали и барашков таскали
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#10 написал: Tremolante
Вчера, 18:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 163
, ПИК_НИК
Ужасно жаль детей... Суровое время. Такие рассказы куда страшней, чем истории о привидениях, потому что это реальная жизнь и реальные опасности...
Зарегистрирован: 2.08.2013
#11 написал: Мария Сайгина
Вчера, 18:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 849
Цитата: stahlratte
Вот про ведьму и как ее выслеживали мне дед тоже рассказывал, не помню чем кончилось, но точно без паралича. Всё-таки были, были ведьмы на селе, коров ночами доили, колесом оборачивались или свиньёй. Эх, сейчас наверно уже не встретишь

Мне бабушка про обортней рассказывала, т.е про ведьм которые превращались . Она их обортнями звала. Вот хоть убей не помню подробностей. У меня с бабушкой был вечный конфликт. Видела я ее только 2 месяца в году, и как бабушка начнет вот такие истории рассказывать или о боге говорить, я прям вся на дыбы вставала. Постарше стала, так вообще ругались на этой почве. Молодо, зелено.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#12 написал: Barbelo
Вчера, 19:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Реальные истории. Все понравились.+++
Зарегистрирован: 29.10.2019
#13 написал: Tigger power
Вчера, 20:05
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2297|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 913
Дед молодца в первой истории. От меня +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#14 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:13
0
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Репутация: (471|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 922
Цитата: Tigger power
Дед молодца в первой истории. От меня +


Молодца конешна! И понимаешь, Тигрюша, у колодца явно не родственничек определился! Вот так шагнёшь навстречу, обнимешь... м даа... 407
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#15 написал: верю-не верю
Вчера, 22:07
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 315
[quote=Talisha]Понравились все истории! Люблю такие, про деревенских[
И я люблю.

По первой истории---пришёл крестничка проведать imp , хорошо, что тот молитвы стал читать да перекрестил заодно и гостя.
По второй ---как быстро нечисть ориентируется, уже вот вам Мария появилась и зовет в глубину леса.
По третьей---Раньше в деревнях жили более открыто, всё на виду, а вот надо же, не удалось ведьму вычислить.
Ну а по 4-й --- я согласна с предыдущим комментатором [quote=Мария Сайгина] Что же интересно было на месте этой бани во время ВОВ.[/quote]

Ой, да-да, плюс же обязательно, ставлю.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#16 написал: Jako tako
Сегодня, 00:17
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Онлайн
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Комментариев: 26
Верю всем историям.
Очень много историй слышала про призраков войны. Даже муж-скептик рассказывал необъяснимые случаи из армии, про старые дома, в которых находились казармы (города, которого война коснулась).
И в истории про ведьм верю. Но мне почему-то казалось, что раньше жители подозревали конкретных людей: ведьм или колдунов. И могли даже знать, во что эти люди обращались.
Маме давно рассказывала историю ее коллега. Ехали они однажды с сенокоса домой, сумерки. Коллега была городская, как я понимаю. Вдруг видят, рядом с их телегой по траве стелется и медленно движется простыня. Коллега конечно в шоке. Дома уже кому-то из родственников рассказали об этом. А им говорят, в духе: «так это (имя), она ж ведьма». Никто, собственно, не удивился smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
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