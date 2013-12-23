Из жизни моего деда

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Falxifer Просмотров: 1 104 Комментарии: 16 +32 Вчера, 12:46 by

Моему деду Григорию 85 лет, и он ещё довольно крепкий старик с ясным разумом и хорошей памятью. За долгую жизнь у дедушки скопилось огромное количество различных историй, в том числе и мистических. Когда я был помладше, папа всё время говорил мне: расспрашивай у деда обо всём, а то больше никто тебе не расскажет о старых временах. Что, собственно, я и делал. А особо интересные рассказы записывал в тетрадку. Как раз этим я и хочу поделиться с читателями сайта.Произошло это за несколько лет до войны, когда дед был ещё ребёнком. На дворе была зима, вся семья сидела в хате за столом. Вдруг обнаружилось, что в вёдрах и в кадке закончилась вода. Сходить за ней вызвался Михаил, дедов старший брат. Взяв вёдра, он пошёл на улицу к колодцу. Через несколько минут Михаил возвращается, спокойно выливает в кадку, раздевается, садится за стол и говорит:- Я только что Ивана видел!- Какого Ивана? – удивляются все.- Крёстного, который в октябре преставился.Все разом охнули, принялись креститься. А Михаил рассказывает:- Прихожу я к колодцу, начинаю набирать воду, вдруг по спине мурашки побежали. Оборачиваюсь – а он стоит, Иван, значит. Шагах в пяти от меня. Каким похоронили, такой и стоит, в той же одежде. Да ещё смотрит на меня так, голову слегка вбок склонив. А я, недолго думая, перекрестился, молитву прочитал да Ивана крестным знамением осенил. Тут он и пропал, будто и не было его. А на снегу и следа не осталось. Ну, я спокойно, не переставая читать про себя молитву, набрал воды, да и пошёл в хату.Это уже случилось после войны, когда дед учился в полковой школе. В соседнем селе жила девушка, которую дед любил и собирался жениться (в итоге не женился, но это к истории не относится). Транспорта тогда никакого не было, поэтому парень частенько ходил к любимой прямиком через лес.Однажды по какой-то причине он поссорился с отцом девушки, а тот его и выгнал из хаты посреди ночи. Ну, дед плюнул на всё, да и побрёл потихоньку домой, в родное село. Идёт он себе по лесу и вдруг краем глаза замечает какое-то движение сбоку, между деревьев. Остановился, пригляделся - а там... Мария, его девушка! Выглядывает из-за сосны и вроде как рукой машет, к себе зовёт. Дед, конечно, удивился, но потом решил, что она просто следом за ним побежала, чтобы вернуть назад. Ну и пошёл за этой "Марией"... Он к ней подходит, а она всё дальше в лес уводит, да куда-то в сторону от дороги. Шёл дед, шёл, а потом разозлился да матом на неё: куда ты, мол, ведёшь?!И в этот момент Григорий понял, что никакой девушки в лесу и близко нет, а сам он стоит среди каких-то зарослей. Парень толком и испугаться не успел, заметив, что из зарослей на него что-то движется. Благо, вовремя понял, что это была дикая свинья, да ещё и с поросятами! В общем, каким-то чудом успел он забраться на дерево, где и просидел до самого рассвета, пока зверь не ушёл прочь.Случилась не лично с дедом, но он был свидетелем её последствий. Однажды у коровы резко уменьшились надои молока, а потом корова и вовсе перестала доиться. Никакое лечение не помогало, а остаться без коровы было бедой для всей семьи. Кто-то высказал мысль, что корову, вероятно, доят ночью. Такими делами любили заниматься сельские ведьмы. Тогда мой прапрадед, которого звали Павлом, решил устроить засаду в сарае. Несколько ночей он безуспешно пытался выследить ведьму, но никто не приходил. А через несколько дней прапрадеда нашли в сене парализованного. Он почти не двигался и не мог говорить. Лишь через неделю Павлу полегчало, и он рассказал, что видел. Вернее, что почти ничего и не видел. Помнит лишь, как в сарай зашла тёмная фигура и громко произнесла: "Где сидишь, там и сиди, а ещё раз сунешь свой нос - там и помрёшь!"После этого прапрадед сразу отключился.Чем закончилась эта история дедушка не помнит. Возможно, корову в итоге зарезали. Ведьму вычислить не удалось.Начало 50-х, Киев.Город активно отстраивался после войны, и дед работал на одной из строек – помогал восстанавливать Крещатик. Жил он тогда в общежитии возле стадиона "Динамо", рядом находилась общественная баня, куда строители ходили мыться после рабочего дня. Именно в этой бане дед вместе с коллегами стал свидетелем нескольких явлений, которые он сам называет сейчас «эхом войны». Как-то раз в бане внезапно пропал свет. А потом из соседней комнаты, которая пустовала, раздались душераздирающие крики, плач и топот ног. Через несколько минут свет появился, и все ринулись проверять, что же там происходит – а в комнате ни души.В другой раз дед стал свидетелем того, как по коридору бани прошагало двое солдат в военной форме (в полумраке дед не рассмотрел в чьей именно) и беззвучно прошли сквозь входную дверь. Соседи по комнате рассказали о ещё одном случае: однажды из задней стены здания выбежали два маленьких ребёнка, покрутились на дорожке, а затем растаяли в воздухе. Свидетелями этого были сразу три человека. А ещё парень из охраны рассказал, как в сторожке прямо посреди стола возникло пламя, погорело несколько минут и погасло, не оставив никаких следов.

Ключевые слова: Мистика привидения ведьма воспоминания авторская история

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