На ночь после Нового Года

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

iceninekills04 Просмотров: 748 Комментарии: 10 -1 Вчера, 11:46 by

В общем, было это год назад, после Нового Года. Помню, захотелось отдохнуть, праздник праздновала у тёти, где жили мои двоюродные сестрёнки и брат. Они в этот же момент находились в зале, а я двинулась в комнату, приняв решение поспать, я отвернулась к стене, уснуть не получается, спустя минут пять слышу, как по столу катится яблоко, которое недавно поставила тётя, и падает, сказать как я испугалась, это ничего не сказать, так это еще не всё, шторки, будто сами собой, открывались и закрывались, эти самые различные шорохи, голоса, холодные прикосновения, как бы банально всё это не звучало.Словами не передать, как было жутко, сначала я подумала, что это сонный паралич, но в тот момент я могла спокойно двигаться и никакого "парализования" не было, так же была мысль, что это всё проделки сестёр, я попыталась присмотреться, но было очень темно, в итоге мне стало еще страшнее, закрыв глаза, я надеялась, что всё закончится, придут сёстры и включат свет, через минуты три так и случилось, открыв дверь, они зашли и включили свет, мысль, что это была их шутка, отпала.Я вскочила и начала рассказывать весь этот кошмар, судя по их реакции, мне не поверили, а лишь посмеялись, вышли и снова выключили свет, к слову, подобного больше не было.

Ключевые слова: Нечто шум яблоко авторская история

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