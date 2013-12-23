Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

На ночь после Нового Года

В общем, было это год назад, после Нового Года. Помню, захотелось отдохнуть, праздник праздновала у тёти, где жили мои двоюродные сестрёнки и брат. Они в этот же момент находились в зале, а я двинулась в комнату, приняв решение поспать, я отвернулась к стене, уснуть не получается, спустя минут пять слышу, как по столу катится яблоко, которое недавно поставила тётя, и падает, сказать как я испугалась, это ничего не сказать, так это еще не всё, шторки, будто сами собой, открывались и закрывались, эти самые различные шорохи, голоса, холодные прикосновения, как бы банально всё это не звучало.

Словами не передать, как было жутко, сначала я подумала, что это сонный паралич, но в тот момент я могла спокойно двигаться и никакого "парализования" не было, так же была мысль, что это всё проделки сестёр, я попыталась присмотреться, но было очень темно, в итоге мне стало еще страшнее, закрыв глаза, я надеялась, что всё закончится, придут сёстры и включат свет, через минуты три так и случилось, открыв дверь, они зашли и включили свет, мысль, что это была их шутка, отпала.

Я вскочила и начала рассказывать весь этот кошмар, судя по их реакции, мне не поверили, а лишь посмеялись, вышли и снова выключили свет, к слову, подобного больше не было.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:46 by iceninekills04Просмотров: 748Комментарии: 10
-1

Ключевые слова: Нечто шум яблоко авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:53
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 502
Яблоки они такие sunglasses
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 13:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 849
Ну, что хочу сказать, после НГ наступают смутные времена. Я имею в виду до Крещения. А с яблоком что-то пошло не так.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:22
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 502
Цитата: Мария Сайгина
после НГ наступают смутные времена.

С обязательным повышением квартплаты)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Estellan
Вчера, 13:27
+5
Группа: Редакторы
Репутация: (1642|0)
Публикаций: 173
Комментариев: 2 168
зелёное яблочко
Вот уж и в самом деле страшно.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 13:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 849
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Мария Сайгина
после НГ наступают смутные времена.

С обязательным повышением квартплаты)))

smeh если бы только квартплаты , а то ж....
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#6 написал: Talisha
Вчера, 13:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1602|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 3 976
Сестры вышли, а вы спокойно остались в комнате снова в темноте? Я бы бежала вперед сестер, если б испугалась:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
           
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:56
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 502
Помнится, у одного сторовца тоже всё время яблоки падали)) Знак свыше прямо
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: Nlo
Вчера, 16:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 382
Эх, яблочко, куда ты котишься!
Уютненькая НГ-стори получилась;) Хорошо ночевать в НГ в гостях, в большой семье.
Поздравляю автора с первой публикацией, и уже хочется рождественских историй, так что ждём продолжения))
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#9 написал: Pmariam
Вчера, 16:17
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1174|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 438
как-то сумбурно все.
Яблочко, про тебя стори :)
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#10 написал: Мария Сайгина
Вчера, 19:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 849
а что за минусы??? чем история не угодила???
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.