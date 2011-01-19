Серебряная ложечка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 208 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:22 by

Недавно знакомая со смехом рассказала забавный, как ей казалось, случай.Они с мужем купили дачу. В один из дней заехали к матери, чтобы отвезти лишний хлам из квартиры на эту самую дачу. А заодно кое-какую посуду старую прихватить туда же. Пригодится в садово-огородном хозяйстве. Ну, взяли и взяли. Поехали в новые владения с ночёвкой. Но спать спокойно до утра им не довелось. Уже за полночь всполошённых супругов разбудил тревожный стук в дверь загородной фазенды. Протирая глаза, открывают – на пороге мама стоит. «Что случилось?!» – спрашивают.Мама в ответ вопросом на вопрос:- Где посуда, которую сегодня у меня забирали?- Вон там, в ящике кухонного стола…Мама рысью к столу. Выдернула ящик и давай судорожно ложками-вилками греметь. Наконец, облегчённо вздохнув, выхватила из груды столовых приборов старый-престарый полусточенный ножик с деревянной ручкой. Аккуратно завернула его в тряпицу и бережно убрала в сумку. Так не сказав ничего вразумительного и отказавшись от предложения переночевать на даче, вышла на улицу и, сев в ожидавшее такси, умотала обратно к себе домой. Дав лишний повод пошутить зятю над её умственным здоровьем…Услышав эту историю, я смеяться не стал, а, в свою очередь, рассказал знакомой случай, происшедший с моим приятелем Константином.Костя женился поздно, уже ближе к сорока годам. До этого времени находился под опекой мамы – Марфы Гавриловны. Да и после женитьбы какое-то время с супругой продолжали жить в их с мамой квартире. Когда же разъехались, часть вещей от матери перевезли в новое жилище. В том числе, посуду с прочими кухонными принадлежностями. Среди которых оказалась старинная чайная ложечка. Серебряная. Клеймо на ней уже полустёрлось от времени, поэтому определить, сколько лет раритету, не представлялось возможным. Но Косте мама говорила, что ложечка досталась от бабушки – её матери, а той, в свою очередь, от прабабушки и так далее. Выходило, что кухонной безделице никак не меньше века, а, может быть, и старше возраст был у ложки.Ещё как-то, вспоминая былое и расчувствовавшись, Марфа Гавриловна проговорилась сыну, что для неё эта серебряная вещица очень важна. Мол, пока ложечка при ней, она и не умрёт раньше срока. Вот такие у пожилой женщины были причуды. Как считал Костя. К тому же, мама, хоть и считала этот столовый прибор таким архиважным, относилась к нему без особенного трепета. Ложечка хранилась вместе с алюминиевыми и железными собратьями в одном ящике. И пользовались ею так же, как остальными. Единственное разве, Костина мама, когда пила чай-кофе и размешивала сахар, предпочитала серебряный раритет другим приборам.Костю Марфа Гавриловна родила поздно. Поэтому, когда тот, наконец, женился, ей было уже под восемьдесят. Судьба женщине досталась нелёгкая. Может, оттого память с годами стала подводить всё больше и больше. Про свою серебряную ложечку она не вспомнила даже, когда, при переезде в новую квартиру, сноха прихватила ту с собой. Костя же на такие мелочи и вовсе внимания не обращал. Подумаешь, какая-то там чайная ложечка. Пусть и серебряная.Мамина ложечка так и лежала у них на кухне в ящике с остальными столовыми приборами. Но из-за не совсем практичной формы пользовались ей редко. Кстати, несмотря на пророчество Марфы Гавриловны, что ей грозит смертельная опасность, если она потеряет свою ложечку, всё было в порядке. Долгое время после переезда сына со снохой в собственное жильё, мама находилась в полном здравии. Несчастье случилось лишь года через два-три. У старой женщины остановилось сердце.После похорон, как-то вечером Костя сидел и перелистывал мамин альбом со старыми фотографиями, с болью в душе вспоминая самого родного в своей жизни человека. Которого ему уже никогда не доведётся увидеть и крепко обнять…Неожиданно взгляд остановился на одной из фотокарточек, где весело улыбающаяся молодая мама держит в одной руке блюдце с куском торта, а в другой ту самую, любимую её, серебряную ложечку. Косте отчего-то сильно захотелось прикоснуться к этой ложечке сию же секунду. Словно так он сможет вновь почувствовать тепло маминых рук.Но, порывшись в посудном ящике, а после и в остальных кухонных сусеках, к своему удивлению и разочарованию, искомого не обнаружил. Серебряная вещица как в воду канула. Совершенно обескураженный, едва дождался прихода жены. Тут же кинулся к ней с расспросами. Супруга, ничтоже сумняшеся, рассказала, что буквально на днях снесла никому не нужную ложку в ювелирную мастерскую. Чтобы из этого серебра отлили серьги и колечко. Зачем добру в посудном ящике пропадать. Дня через два уже можно будет забрать готовый заказ…Не знаю, действительно ли оказались связаны судьба серебряной ложечки и судьба человеческая, или это опять обычное совпадение. Но после грустного Костиного рассказа, вспомнилась русская сказка про Кощея Бессмертного с его иглой. Вот и подумалось, может, впрямь народные притчи рождались не на пустом месте…12.11.2019

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