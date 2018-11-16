Погладил по голове

Tanusha13666 Просмотров: 97 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 11:46 by

Моя первая публикация, интересно мнение, что же это могло быть?Было мне чуть больше 10 лет, точно сейчас и не вспомню. Начало 2000-х. С раннего детства, сколько себя помню, любила я играть на ковре возле старого серванта, наверно так называется эта мебель, где сверху были полочки с прозрачными стеклянными дверями (полочки для посуды) и с зеркалом по задней стенке, а сбоку и внизу на полочках, где двери были деревянными, хранились ткань, одежда, книги, документы, всякие мелочи - нужные и не очень. Открывала я в этом предмете мебели три нижние двери - они становились стенами кукольного дома, так как чаще всего я играла в "барби", сидя на ковре, как уже писала выше. Позади меня была тахта, справа и немного позади стояла тумба с телевизором, а слева, образуя с тахтой прямой угол, стоял диван - комната достаточно большая (зал). Так вот, одним вечером я также играла, сидя и что-то бубня себе под нос, достаточно громко шёл телевизор, на диване кто-то сидел (мать либо бабушка, точно не вспомню) и смотрел какую-то передачу. Свет был не очень ярким, приглушённым, так как всю комнату освещал лишь один светильник-бра, висевший на стене позади меня над тахтой. В какой-то момент мой взгляд упал на тень позади меня. Тень гладила меня по голове. Она медленно прошла рукой по волосам раза два или три, не больше, но я не чувствовала ни одного прикосновения, ни дуновения, ничего. Я привстала немного. То ли от испуга, то ли от неожиданности, я почувствовала, что еще немного и окажусь в состоянии обморока, поэтому - резко села на тахту позади себя. Как и куда испарилась тень, я не знаю. Меня немного трясло, как в момент испуга. Но никому об этом на тот момент я не рассказала. Больше ничего подобного я не видела.Совсем недавно, разговаривая с мамой о мистике, вспомнила я ту историю, она сказала, что это скорее всего был домовой. Так как она с ним сталкивалась много раз, да и не только с ним. Возможно, напишу об этом пару историй, так как мистика сопровождает её с раннего детства. Но вот чего мы обе не смогли понять: работал телевизор, горел свет, я была в комнате не одна, но тем не менее это "что-то" не побоялось прийти в такой обстановке, да и явилось только мне. В других ситуациях подобное почти всегда происходит с людьми в темноте и в тишине, когда они остаются одни.Могу сказать точно, что мне не показалось, это длилось несколько секунд и осталось очень ярким воспоминанием. Что же это могло быть?

Ключевые слова: Тень рука домовой авторская история

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