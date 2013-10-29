"Тсс, не шуми!"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:02

Westa Просмотров: 806 Комментарии: 7 +14 Сегодня, 01:02 by

Дело было в счастливые мои детсадовские времена, мне тогда было 4,5 года.Однажды днем я набегалась и уснула на диване в зале. Надеюсь, многие знают "архитектуру", с позволения сказать, двухкомнатной хрущёвки. Напротив дивана окно и дверь на балкон. Если сидеть на диване лицом к окну, то слева будет выход в коридорчик и на кухню, а там же в зале, слева у стены, стоял легендарный бобинный магнитофон "Романтика". Справа стоял сервант, по обе стороны которого дверь в спальню (ближе к окну), шторочка в кладовку в углу противоположном.Как оказалось в последствии, бабуля моя, пригрев меня на диване, ушла дремать в спальню, чтобы "не забирать у ребёнка кислород". На стене в зале, над диваном, висел большущий натуральный ковёр - предмет особой советской гордости.Вдруг в какой-то момент я просыпаюсь, словно меня толкнули. И вижу, что я... очень медленно плыву по воздуху лёжа, головой по направлению к окну, лицом повёрнута в сторону серванта. На высоте примерно так, как если бы кто-то из взрослых держал меня на руках.Так я двигалась какое-то время и, оказавшись напротив открытой двери в спальню, где стояла кровать со спящей бабушкой, всё остановилось. Меня мягко перевернули из лежачего положения в стоячее.КТО-ТО оказался за моей спиной. Я оглянулась, мне было весело и нестрашно. Довольная была тем, что меня "покатали". Я совершенно не помню, как ОНО выглядело, словно кто-то ластиком стёр визуальную память, но энергетически это казалось высокой фигурой мужского пола. Я точно знала, что это кто-то дружелюбный, то есть мне нечего бояться.Затем я зашла в спальню и перелезла через бабушку, поближе к стенке (бабуля спала у края). Каким-то чудом она не проснулась от моих шорохов, и в это время ОНО всё ещё стояло напротив двери, как раз загораживая "Романтику". Меня очень забавляла эта ситуация, и я начала хихикать, но ОНО словно приложило палец к губам с призывом: "Тсс, не шуми!", а потом улыбнулось. Не знаю, как точнее выразиться, я не помню никакого зрительного образа, но я хорошо помню до сих пор своё "ощущение", "осознание" того, что ОНО это сделало.А потом я тут же провалилась в сон.Чуть позже выяснилось, что тот самый "предмет гордости" слетел с петель и накрыл практически полностью весь диван. Я была слишком маленькой и спала крепким сном. Бабушка тоже.Если бы не ОНО, то я бы могла просто задохнуться во сне под весом ковра.Справедливости ради хочется упомянуть и о реакции старших родственников. Никто не отмахнулся от меня тогда, они с доверием отнеслись к этой истории гораздо позже, когда мы вместе вспоминали этот случай, уже спустя годы.

Ключевые слова: Детство квартира ковер бабушка нечто авторская история

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