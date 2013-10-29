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Истории из жизни

"Тсс, не шуми!"

Дело было в счастливые мои детсадовские времена, мне тогда было 4,5 года.
Однажды днем я набегалась и уснула на диване в зале. Надеюсь, многие знают "архитектуру", с позволения сказать, двухкомнатной хрущёвки. Напротив дивана окно и дверь на балкон. Если сидеть на диване лицом к окну, то слева будет выход в коридорчик и на кухню, а там же в зале, слева у стены, стоял легендарный бобинный магнитофон "Романтика". Справа стоял сервант, по обе стороны которого дверь в спальню (ближе к окну), шторочка в кладовку в углу противоположном.

Как оказалось в последствии, бабуля моя, пригрев меня на диване, ушла дремать в спальню, чтобы "не забирать у ребёнка кислород". На стене в зале, над диваном, висел большущий натуральный ковёр - предмет особой советской гордости.
Вдруг в какой-то момент я просыпаюсь, словно меня толкнули. И вижу, что я... очень медленно плыву по воздуху лёжа, головой по направлению к окну, лицом повёрнута в сторону серванта. На высоте примерно так, как если бы кто-то из взрослых держал меня на руках.
Так я двигалась какое-то время и, оказавшись напротив открытой двери в спальню, где стояла кровать со спящей бабушкой, всё остановилось. Меня мягко перевернули из лежачего положения в стоячее.
КТО-ТО оказался за моей спиной. Я оглянулась, мне было весело и нестрашно. Довольная была тем, что меня "покатали". Я совершенно не помню, как ОНО выглядело, словно кто-то ластиком стёр визуальную память, но энергетически это казалось высокой фигурой мужского пола. Я точно знала, что это кто-то дружелюбный, то есть мне нечего бояться.

Затем я зашла в спальню и перелезла через бабушку, поближе к стенке (бабуля спала у края). Каким-то чудом она не проснулась от моих шорохов, и в это время ОНО всё ещё стояло напротив двери, как раз загораживая "Романтику". Меня очень забавляла эта ситуация, и я начала хихикать, но ОНО словно приложило палец к губам с призывом: "Тсс, не шуми!", а потом улыбнулось. Не знаю, как точнее выразиться, я не помню никакого зрительного образа, но я хорошо помню до сих пор своё "ощущение", "осознание" того, что ОНО это сделало.
А потом я тут же провалилась в сон.

Чуть позже выяснилось, что тот самый "предмет гордости" слетел с петель и накрыл практически полностью весь диван. Я была слишком маленькой и спала крепким сном. Бабушка тоже.
Если бы не ОНО, то я бы могла просто задохнуться во сне под весом ковра.
Справедливости ради хочется упомянуть и о реакции старших родственников. Никто не отмахнулся от меня тогда, они с доверием отнеслись к этой истории гораздо позже, когда мы вместе вспоминали этот случай, уже спустя годы.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:02
Сегодня, 01:02 by WestaПросмотров: 806Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Детство квартира ковер бабушка нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 07:30
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1298|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 522
Хорошая история, понравилась!
Наверное, это был Ангел-Хранитель. Ну а кто ещё? :)
Плюс поставила +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: акжана
Сегодня, 08:00
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (466|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 558
Пока детки маленькие, они чисты, безгрешны и ангел-хранитель всегда рядом и очень сильный. Часто можно услышать, когда в очень опасных ситуациях маленькие дети чудесным образом спасаются. Подрастая возможно все мы, своими поступками отдаляемся от него.
Приятная история, искренняя. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#3 написал: Nadezhda9
Сегодня, 08:57
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Комментариев: 61
Повезло с ангелом хранителем! ++++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#4 написал: Talisha
Сегодня, 09:25
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Детей вообще часто спасают. А может это был кто-то из предков:-) +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:39
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очередное чудо!
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Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#6 написал: Восьмая тень
Сегодня, 10:24
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Очень милая история! ))
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#7 написал: lidia1
Сегодня, 10:42
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Комментариев: 493
Интересно. У Автора сильный Ангел-Хранитель. Думаю, Он и сейчас рядом, и на всю жизнь.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
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