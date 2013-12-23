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Истории из жизни

“Параллельная” фотография

Давно уже хотела опубликовать очередную историю, но все время то некогда, то настроения нет. Так что, раз вдохновение меня наконец-то посетило, не буду откладывать.

Я уже много лет живу за границей, но изредка приезжаю на родину, в Санкт-Петербург. В общем, в прошлый приезд я прибиралась в квартире и обнаружила очень странную фотографию. Здесь мне придется сделать небольшое отступление, чтобы стало понятно, о чем вообще речь.

Когда мне было лет шесть или семь, мой отец привез из очередной археологической экспедиции в Туркмении большую, красивую кошму. Кто не знает – это такой традиционный туркменский ковер из крашеной овечьей шерсти, изготавливают его по тому же принципу, что и валенки. Кошма заняла свое законное место на полу посреди комнаты и прослужила нам верой и правдой следующие десять лет. Правда, с каждым годом узор на ней все больше и больше стирался, чему и я немало способствовала, так как центральная часть узора очень напоминала разметку для игры в “классики”. После того, как я окончила 8-й класс (мои родители на тот момент уже несколько лет были в разводе), мы с мамой путем обмена съехались с бабушкой и дедушкой, ее родителями, и при переезде, конечно же, забрали кошму с собой. Забрали, впрочем, из чисто сентиментальных соображений, а через несколько месяцев, по здравом размышлении, благополучно отнесли ее на помойку.

Итак, я нашла фотографию. На ней моя мама, одетая по-домашнему и выглядящая так, как она выглядела последние десять лет своей жизни, ставит в вазу букет цветов. Цветы, наверное, принесли какие-то нежданно заглянувшие гости и они же сделали фото. Во всем этом не было бы ничего интересного, если бы на полу, под ногами у мамы не просматривалась бы совершенно четко и ясно та самая кошма. Причем узор на ней выглядел таким же “свежим” как в самые первые годы ее пребывания у нас дома, в конце 70-х. Фото сделано на обычную “мыльницу”, какие были в ходу в конце 90-х – начале нулевых. Все то, что надето на маме, было куплено ею в сэконд-хэнде году в 97-98-м, еще до моего отъезда и через десять лет после того, как мы выбросили кошму.

Помню, я несколько минут тупо смотрела на фотографию, а потом засунула ее в шкаф с другими фотографиями и фотоальбомами, после чего начисто забыла об этом происшествии и вспомнила уже только вернувшись в место моего нынешнего проживания, и то не сразу, а спустя несколько месяцев. У меня есть только одно объяснение – эта фотография по неведомой мне причине попала сюда из другой “параллели”, как я обычно говорю, то есть из параллельной реальности.

Автор - Анастасия.
Источник.
Вчера, 17:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 492Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Квартира странная фотография кошма мыльница параллельная реальность

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:14
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 465
Ну вот же. Сама придумала, сама поверила. Только не обиделась. Сама же и объяснила
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Дезмонд Майлс
Вчера, 23:34
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (141|0)
Публикаций: 870
Комментариев: 6 142
вот примерно так

ага параллельная вселенная expressionless
Зарегистрирован: 21.12.2010
                           
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