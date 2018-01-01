Шаги

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:53

Причина: Изменен раздел.

Nik_dk Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:53 by

94 год. Лето. Санкт-Петербург. У нас в институте летняя практика, потому я никуда на каникулы не уехала, так и торчу в общаге. Общежитие - многоэтажка в Веселом Поселке, то есть место не мистическое совершенно.Наша комната была на десятом этаже. Лето стояло очень жаркое, и дверь на балкон была постоянно открыта, днем и ночью. Прямо под нашими окнами была асфальтовая дорожка. И довольно часто, ложась уже спать, я слышала доносящиеся с этой дорожки... шаги? Для шагов это было слишком громко, звук металлический, и ритм какой-то не такой, и мне всегда почему-то представлялось, что это стучат лошадиные копыта. Рядом был небольшой парк, и воображение как-то быстро нарисовало - поздним вечером какую-то лошадку (или лошадок) ведут по пустому городу в этот самый парк на прогулку. На улице белые ночи - светло и, в отличии от дня, прохладно, приятно. Все было очень логично. Долго не было даже желания встать с кровати, на которую только что прилегла, чтобы взглянуть на эту гипотетическую лошадь или кто она там.Но однажды меня что-то толкнуло посмотреть, и я вышла на балкон. Стук (или шаги) прекратились мгновенно. Внизу не было ни души, вообще никого внизу - а с десятого этажа видно хорошо. Стало как-то не совсем уютно. Больше я смотреть не ходила, хотя звук этот еще изредка слышала. Но посмотреть почему-то желания не было. Вот не было и все, хоть отрежь.Разговаривала позже со своими знакомыми, кто жил в нашем крыле - да, слышали тоже. Источника никто не видел и как-то... не интересовался. Потом, в разговоре, нас больше занимало не то, что стучало по асфальту, а почему почти не возникало мысли на "это" взглянуть.Автор: точка.

Ключевые слова: Санкт-Петербург шаги дорожка

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