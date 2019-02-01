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Истории из жизни

Проделки домового

Переехал пару лет назад в квартиру, которую раньше с родителями сдавали в аренду. Сделал ремонт хороший, мебель купил, да и стал жить-поживать. Но периодически случается дома всякая ересь, которую принято приписывать домовому, но мой домовой оказался особенным, в чём мне пришлось убедиться пару дней назад.

Я довольно скептически отношусь ко всяким потусторонним событиям, происходящим в квартире, и всегда пытаюсь найти им логическое объяснение, но удаётся не всегда. Пару раз ночевали у меня друзья-знакомые, но дольше ночи задерживались не все. Наперебой требовали по утру вызывать священников, шаманов, охотников за приведениями и Константина, ибо то шаги услышат какие (звукоизоляция в доме хорошая), то что-то упадёт, один даже шёпот у самого уха слышал, и через мгновение телепортировался в мою комнату с требованием спать на диване вместе (вангую шуточки про нетрадиционность ориентации моего гостя).

У меня тоже случалось всякое: то исчезнет что-то и окажется в другом месте, где оказаться не могло, то дверцы шкафчиков открываются, при том, что они магнитами держатся, то упадёт что-нибудь само собой. Как правило, это происходит не у меня на глазах, а в тот момент, когда я нахожусь в другой комнате. По максимуму стараюсь всё свалить на кошку (больше не на кого, живём вдвоём), но она чаще всего находится рядом со мной, и мы озадачиваемся происходящим вместе.

Как-то раз, пока курил на балконе и залипал в телефон, поступил звонок, смотрю на цифры, и волосы по всему телу медленно встают дыбом, кожа покрывается мурашками, а тело предательски пробивает в холодный пот. Звонок с моего второго телефона, который лежит в комнате на зарядке. Пока я пытался взять себя за бубенчики и ответить, звонок сбросился, тут же позвонил ещё раз и сразу сбросился. Минут 10 я войти не решался. В итоге свалил всё на глюк телефона.

Вообще мистику всякую я люблю, увлекают меня творения Брэдбери, Лавкрафта и прочих Кингов, а так же создаю квесты-румы, в основном как раз таки хорроры. Потому я особо ничего не боюсь, из ереси такого рода. Хоть мне слегка докучают явления домового народу, который потом докучает мне зубодробящими историями об упавшей зажигалке, начали появляться мысли всё-таки кого-то из компетентных пригласить.

И вот, позавчера сижу я в зале, работаю за компом и слышу, как со всего размаха захлопнулась дверь в спальне. Попытался свалить на Марфу Васильевну (так зову свою кошку), но она в этот момент сидела на кресле с прижатыми ушами и поглядывала то на меня, то на дверной проём. Ну, думаю, сквозняк! Хрен, все окна закрыты. Идём с кысей разбираться, что за кипишь в хате без нашего ведома. Нерешительно открываем дверь в спальню, из которой раздавался непонятный запах, а там... неуверенно поискривая, плавится в розетке зарядка от триммера, аккурат над кучей маскхалатов типа КЗС. Ещё бы минута другая, и пожар.

Видимо, не мог мой домовой такого исхода событий допустить, понял, что сам не разберётся и решил моё внимание привлечь. Славный он парень, пусть живёт.

Автор - RusRomeo.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 176Комментарии: 0
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Ключевые слова: Квартира гости шаги шепот дверь домовой

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