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Истории из жизни

Забытый аромат

Матушка у моей подруги Ирины - дама с причудами. Увлекающаяся натура, вечные поиски себя. В этот раз она решила, что на старости лет (сейчас ей 65) хочет жить на природе в загородном доме. Дачи у них никогда не было, деревенских родственников тоже не водилось, и вот она собралась купить дом с участком. Не построить свой и не купить более-менее новый, а чтоб с "историей". Нафига ей эта история - большой вопрос. Истории-то разные бывают. Ирка говорит, что она насмотрелась каких-то передач, где далеко не бедные американцы покупают двухсотлетние дома, а потом с удовольствием копаются в старинных вещах, оставленных прошлыми владельцами, и изучают историю жилища. Как она уговорила на эту авантюру своего мужа - неизвестно, но дом они купили. Хорошо хоть у знакомых знакомых, без всяких "подводных камней" в плане оформления собственности и жутких происшествий в прошлом.

По словам подруги, приобретение не такое уж и плохое: от города не слишком далеко, через саму деревню проходит шоссе, но участок "на второй линии" с дивным видом на большое поле и лес, дом хоть и старый достаточно, но крепкий, и полон всякого "винтажного" и даже местами старинного барахла, которым грезила маман. Правда, переезжать в деревню на ПМЖ матушка не торопится, потому как перспектива отсутствия нормального душа и сортир на улице немного охладили пыл городской дамочки. А чтобы устроить это всё нужно желание и деньги... В общем, в загородное имение они с мужем приезжали пока несколько раз на выходные. Ирка тоже съездила - любопытно всё-таки, да и мать, как-то смущённо, но настоятельно попросила...

Вот что она рассказывает. Приехали они с матерью вдвоём в "имение". Дом старый-престарый, холодновато в нём, хоть и лето. Печь затопить не решились, потому как не умеют. Удобств, кроме электричества и газа, никаких. Колодец во дворе, баня-сарай. Зато обстановка не лишена изящества: комодики всякие, вязаные салфеточки, всё чисто и аккуратно. Всего три комнаты и "светёлка" на втором этаже, где явно долго не жили, и хранился всякий хлам. Ирка растерялась немного, когда поняла, что умываться придётся в тазике, в туалет ходить через весь участок, а помыться и вовсе не удастся. Что дом пропах сыростью и старым деревом, а чужие вещи вокруг не добавляют уюта. И спать на старой кровати, пусть и с новым матрасом, как-то не особо хотелось. В общем, если бы не мать, она ночевать бы ни за что не осталась. А та водила её везде, показывала всякие безделушки, которые ей напоминали молодость, строила планы благоустройства... И наконец открыла большой старый шкаф. Меньшее из его отделений, с полками, служило видно домашней аптечкой, потому что стояли там кроме всего прочего всякие пузырьки, пахло йодом, валерьянкой и какими-то лекарствами. В платяном отделении висела старая женская одежда, и сильно ощущался запах духов или одеколона. Ирка говорит, что напомнило ей смутно то ли бабушкину "Красную Москву", то ли ещё что-то подобное, давным-давно забытое. Резкий, пряный аромат.

Вечером они с матерью уютно пили чай под оранжевым абажуром, и в деревенской жизни даже чувствовалась какая-то романтика. Перед сном маман, как новоявленная сельская жительница, убыла в сортир "до ветру", а Ирка споласкивала в тазике посуду. И вдруг в нос ей ударил сильный запах - как она говорит, тот самый, который был в старом платяном шкафу. Она обернулась, посмотрела кругом. Вспомнила, что шкаф стоит в дальней комнате, и такой явственный запах оттуда доноситься просто не может. Подумала, что может это какая-то обонятельная галлюцинация, потому что больше версий не было. Когда легли спать, долго болтали в темноте о всякой ерунде, а потом Ирка прислушивалась в тишине к потрескиваниям старого дома. Она уже засыпала, когда вдруг проснулась от того же резкого аромата, будто его источник находился где-то совсем рядом. Но и тогда она, хоть и порядком удивилась и испугалась, не стала будить мать и подумала, что возможно это её личные глюки.

Только утром она рассказала матушке о своих странных ощущениях, и та призналась ей, что ради этого, в общем-то, и притащила с собой дочку. Что в каждый свой приезд они вдвоём с мужем чувствовали вдруг в доме чуть затхлый, но необычайно сильный аромат духов, которыми пропах старый шкаф и которыми теперь уже не пользуются. Он настигал внезапно: только что не было... и вдруг уже есть, будто к тебе подошла женщина, надушенная этими духами. Никаких необычных звуков и явлений в доме не было - только это, а всё-таки жутковато.
Ирка посоветовала своей маме тот шкаф продать. Порубить на дрова она на соглашается, хотя муж от всех этих дел не в восторге. Хотя, может, она кроме старого дома ещё и о собственном привидении мечтала? Ну, тогда, похоже, ей повезло.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:32
Вчера, 11:32 by TremolanteПросмотров: 1 037Комментарии: 8
+19

Ключевые слова: Старый дом деревня шкаф авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 12:42
+4
Онлайн
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 867
Комментариев: 12 027
Думаю, скорее всего женщина, жившая в доме продолжает навещать его, присматривается к новым жильцам. Тогда действительно маме повезло с раритетным домом и собственным призраком или привидением. Не пугает и ладно.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#2 написал: Pmariam
Вчера, 16:17
+5
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Репутация: (1173|0)
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Комментариев: 3 389
я противница покупки домов с историей. Да же потому, что не знаешь про его коммуникации. Когда сам строишь, то знаешь, что, где, из чего и на сколько...
а тут еще и с надушенной мамзелью.... кто знает, может ее в этом шкафу задушили, или повесилась сама.

бр-р-р-р
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#3 написал: Nlo
Вчера, 16:20
+5
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 341
Спасибо за полезную истрию! Чем больше таких легенд - тем выше прибыль антикварных магазинов wink
А если серьёзно, кто опасается винтажных духов или летающих книг-привидений, я готова купить с удовольствием...
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#4 написал: conjure one
Вчера, 19:12
+2
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 679
Я всё же не любитель старых платяных шкафов, комодов и сундуков, пропавших сыростью, нафталином и духами давно почившей неизвестной особы. Но сама история занятная, поэтому +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 19:16
+2
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Публикаций: 12
Комментариев: 425
Очень интересно! Даже захотелось побывать в этом доме. Я такое несомненно люблю. Сразу хочется представить женщину, что жила в этом доме, ходила на свидания, любила и тд и тп. Видимо значимые для нее духи были при жизни.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:37
+2
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Публикаций: 85
Комментариев: 5 414
Цитата: Nlo
опасается винтажных духов и

Я нет relieved
Романтичная история. Так и повеяло чем-то уютным из детства…
Цитата: Фиолетовая Дымка
Видимо значимые для нее духи были при жизни.

Особенно во времена,когда надо было«достать»
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: Летяга
Вчера, 21:23
+2
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Публикаций: 798
Комментариев: 8 749
Загадочно и не страшно. Вообще запахи - штука крайне интересная. Слова бледнеют на их фоне.
Не обязательно это как-то связано с мистикой, "система сквозняков" в старом доме может быть не менее загадочной, чем забытые ароматы. Но идея с благоухающим призраком мне нравится!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#8 написал: Tremolante
Вчера, 22:58
+1
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Публикаций: 18
Комментариев: 150
Большое спасибо за комментарии! blush

Цитата: Nlo
А если серьёзно, кто опасается винтажных духов или летающих книг-привидений, я готова купить с удовольствием...


А как на счёт ароматизированного шкафа? Рекламное объявление: "Обладает шлейфовым ароматом. Настолько шлейфовым, что он будет Вас буквально преследовать" wink

Цитата: Летяга
Не обязательно это как-то связано с мистикой, "система сквозняков" в старом доме может быть не менее загадочной, чем забытые ароматы


Такой вариант, кстати, обсуждали... Только при закрытых дверцах и запах практически не чувствуется, как она говорит, - добротный шкаф, закрывается плотно. Может, остался в комнате после того, как открывали, но слабый совсем.
Зарегистрирован: 2.08.2013
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