Забытый аромат

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:32

Tremolante Просмотров: 1 037 Комментарии: 8 +19 Вчера, 11:32 by

Матушка у моей подруги Ирины - дама с причудами. Увлекающаяся натура, вечные поиски себя. В этот раз она решила, что на старости лет (сейчас ей 65) хочет жить на природе в загородном доме. Дачи у них никогда не было, деревенских родственников тоже не водилось, и вот она собралась купить дом с участком. Не построить свой и не купить более-менее новый, а чтоб с "историей". Нафига ей эта история - большой вопрос. Истории-то разные бывают. Ирка говорит, что она насмотрелась каких-то передач, где далеко не бедные американцы покупают двухсотлетние дома, а потом с удовольствием копаются в старинных вещах, оставленных прошлыми владельцами, и изучают историю жилища. Как она уговорила на эту авантюру своего мужа - неизвестно, но дом они купили. Хорошо хоть у знакомых знакомых, без всяких "подводных камней" в плане оформления собственности и жутких происшествий в прошлом.По словам подруги, приобретение не такое уж и плохое: от города не слишком далеко, через саму деревню проходит шоссе, но участок "на второй линии" с дивным видом на большое поле и лес, дом хоть и старый достаточно, но крепкий, и полон всякого "винтажного" и даже местами старинного барахла, которым грезила маман. Правда, переезжать в деревню на ПМЖ матушка не торопится, потому как перспектива отсутствия нормального душа и сортир на улице немного охладили пыл городской дамочки. А чтобы устроить это всё нужно желание и деньги... В общем, в загородное имение они с мужем приезжали пока несколько раз на выходные. Ирка тоже съездила - любопытно всё-таки, да и мать, как-то смущённо, но настоятельно попросила...Вот что она рассказывает. Приехали они с матерью вдвоём в "имение". Дом старый-престарый, холодновато в нём, хоть и лето. Печь затопить не решились, потому как не умеют. Удобств, кроме электричества и газа, никаких. Колодец во дворе, баня-сарай. Зато обстановка не лишена изящества: комодики всякие, вязаные салфеточки, всё чисто и аккуратно. Всего три комнаты и "светёлка" на втором этаже, где явно долго не жили, и хранился всякий хлам. Ирка растерялась немного, когда поняла, что умываться придётся в тазике, в туалет ходить через весь участок, а помыться и вовсе не удастся. Что дом пропах сыростью и старым деревом, а чужие вещи вокруг не добавляют уюта. И спать на старой кровати, пусть и с новым матрасом, как-то не особо хотелось. В общем, если бы не мать, она ночевать бы ни за что не осталась. А та водила её везде, показывала всякие безделушки, которые ей напоминали молодость, строила планы благоустройства... И наконец открыла большой старый шкаф. Меньшее из его отделений, с полками, служило видно домашней аптечкой, потому что стояли там кроме всего прочего всякие пузырьки, пахло йодом, валерьянкой и какими-то лекарствами. В платяном отделении висела старая женская одежда, и сильно ощущался запах духов или одеколона. Ирка говорит, что напомнило ей смутно то ли бабушкину "Красную Москву", то ли ещё что-то подобное, давным-давно забытое. Резкий, пряный аромат.Вечером они с матерью уютно пили чай под оранжевым абажуром, и в деревенской жизни даже чувствовалась какая-то романтика. Перед сном маман, как новоявленная сельская жительница, убыла в сортир "до ветру", а Ирка споласкивала в тазике посуду. И вдруг в нос ей ударил сильный запах - как она говорит, тот самый, который был в старом платяном шкафу. Она обернулась, посмотрела кругом. Вспомнила, что шкаф стоит в дальней комнате, и такой явственный запах оттуда доноситься просто не может. Подумала, что может это какая-то обонятельная галлюцинация, потому что больше версий не было. Когда легли спать, долго болтали в темноте о всякой ерунде, а потом Ирка прислушивалась в тишине к потрескиваниям старого дома. Она уже засыпала, когда вдруг проснулась от того же резкого аромата, будто его источник находился где-то совсем рядом. Но и тогда она, хоть и порядком удивилась и испугалась, не стала будить мать и подумала, что возможно это её личные глюки.Только утром она рассказала матушке о своих странных ощущениях, и та призналась ей, что ради этого, в общем-то, и притащила с собой дочку. Что в каждый свой приезд они вдвоём с мужем чувствовали вдруг в доме чуть затхлый, но необычайно сильный аромат духов, которыми пропах старый шкаф и которыми теперь уже не пользуются. Он настигал внезапно: только что не было... и вдруг уже есть, будто к тебе подошла женщина, надушенная этими духами. Никаких необычных звуков и явлений в доме не было - только это, а всё-таки жутковато.Ирка посоветовала своей маме тот шкаф продать. Порубить на дрова она на соглашается, хотя муж от всех этих дел не в восторге. Хотя, может, она кроме старого дома ещё и о собственном привидении мечтала? Ну, тогда, похоже, ей повезло.

Ключевые слова: Старый дом деревня шкаф авторская история

Другие, подобные истории: