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Истории из жизни

Долгая прогулка по лесу

Приходилось ли вам ходить по грибы в июле? Бывают в Питере года, когда уж очень дождливое лето выдается, но не в моих правилах расстраиваться по пустякам, особенно, когда, не смотря на июль на календаре, в лесу пошли грибы.

Утро субботы, а также прогноз Гидрометцентра, обещали солнечную погоду в течение всего дня, хотя и достаточно прохладную, для самого жаркого летнего месяца. Зато никаких дождей, что не могло не радовать. Ещё вечером пятницы я сделал контрольный звонок своему тестю, дяде Саше, в ходе которого были обозначены планы на приближающиеся выходные. Едем на дачу, с утра пораньше грибы, потом обед из того, что удастся собрать, потом работа по хозяйству. Не спеша, без фанатизма и в удовольствие. Сказано-сделано.

И вот, мы на даче, солнце, птицы, воздух. Все как полагается. На часах и восьми нет. Дядя Саша выпить не дурак, заговорщицки мне подмигивает, мол, давай русский завтрак устроим. Чуток перекусим и по 30 грамм водочки, а там и грибы тебе веселее собирать будет. Что ж, меня долго упрашивать в то время не приходилось. Перекусил, махнул стопку и в путь. Так как гулять по лесу не планировал долго, надел наспех сапоги на полразмера больше, те, что поближе ко входу стояли. В рюкзак бросил банку пива (зачем-то) и... И все. Телефон с 10% зарядки меня нисколько не смутил, я ж тут, недалече. Все шло хорошо в первый час прогулки по лесу. Стопка водки помогала чувствовать природу ещё глубже, чистый кайф. Грибов было много, но они росли как-то неудобно что ли.

Идёшь себе, идёшь - полянка, на другом конце видишь место, вроде как грибное, деревца, свободненько так, любят грибочки такое, идёшь туда, и впрямь растут, потом снова в метрах 50, вроде, похоже, грибное место, идёшь, и снова угадал. И таким образом уводили они меня далеко, в неизвестном направлении. Я считал себя опытным грибником до того момента, кстати. Торба с грибами была полна, было решено идти назад, сориентировался, как учили, по солнцу, и пошёл.

Через час я понял, что все, так я долго не смогу. Грибы тянут вниз, тяжело. От утренней стопки не осталось и следа, зато пришла усталость какая-то, расслабленность. Решено было сделать привал, выпить уже тёплое пиво и посмотреть что же там в телефоне по картам показывают. Стоит также упомянуть, что во время так называемого контролируемого сбора грибов, когда я ещё и не подозревал, что уже блуждаю, мною делалось очень много фотографий природы. И это на почти мёртвом телефоне. Понятное дело, что как только я достал мобильное устройство, чтоб сориентироваться на местности, оно тут же приказал долго жить, как минимум до следующей зарядки. Привал был недолгим, дело уже к обеду идёт, пока выйду, пока приготовим, дядя Саша заждался небось. Нужно вставать и искать обратный путь. На время старта на часах было 10:30 утра. Следующий привал я сделал в 16.00. Мои ноги были убиты, когда я снял сапоги, серые носки были пропитаны кровью. Ноги под штанами были глубоко исцарапаны буреломом, который я пытался преодолеть напрямик.

Отчаяние. Усталость. И жажда. Грибы я выкинул уже давно, часа четыре назад, очень уж они затрудняли мне путь. Леса вокруг не было, я находился на болоте. Вокруг были поваленные деревья. Я лёг на большой ствол мёртвого дерева, судорожно перебирая дальнейшие варианты. Которых было, в общем-то, немного. Может быть, телефон ещё оживёт? Включил телефон, зарядки на один процент или два, мне этого было достаточно, чтоб скопировать геоданные и отправить по смс своей беременной, на 5 месяце, супруге. Все. Телефон окончательно сдох. Сколько я пролежал на этом стволе, не могу сказать точно. Часа два, не меньше. Я знал, что это все злая шутка. Я этот лес знаю очень хорошо. Четыре года я собираю тут грибы. Это кто-то играет со мной. Хозяин леса. Я слышал такое от бабушки. Надо его попросить выпустить. «Что я тут делаю, как я сюда попал?? Пожалуйста??? Покажи дорогу, выпустил меня!!! - кричал я. - Помоги мне!!!»

Я кричал со слезами, я был близок к истерике. Как назло, я находился в какой-то низине, вокруг были деревья, которые работали как звукоизоляция, словно со стороны я слышал свой крик, который был глухим, который застревал в стволах поваленных деревьев. Чтоб оно меня услышало, надо подняться выше. Я взобрался на самое высокое дерево, рискуя сорваться и сломать себе ноги, а то и что посерьёзнее. И только я открыл рот, чтоб молить о пощаде, как в метрах пятистах я заметил странное. Чёрная полоса леса. И тут очень ровно обрывается, а через небольшой промежуток снова лес. Будто в ровном ряду чёрных зубов, не хватает одного, выпал или выбили. Нет, это не зуба не хватает это же человеческих рук дело, там либо линия электропередач, либо дорога. Я поспешил к этому месту, к этой щели в стене леса, как сумасшедший. Да, кто-то или что-то сжалился надо мной. Это была старая дорога, по которой я, спустя ещё 5 часов, вышел к своей даче.
Жена тем временем вызвала мчс, которые, ко времени моего прихода, к полуночи ещё даже, и выдвинулись на поиски. Когда я зашёл в дом, дядя Саша сидел и смотрел телевизор, единственное, что он мне сказал за тот вечер, было: "Сходил, блин, за грибочками".

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:15 by TwiggyRПросмотров: 342Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Лес болото грибы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:18
0
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Комментариев: 11 869
Приходилось ли вам ходить по грибы в июле? - я всё лето практически в лесу нахожусь, по возможности.) Нынче грибов было очень много!!! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Человек Яви
Сегодня, 00:33
-1
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Комментариев: 56
Если "выпить не дурак" нефиг в подпитии в лес ломиться. Мразь, еще и банку по-любому выкинул пустую \ не говоря уж о грибах. Как говорят в определенной среде : зашквар ное поведение
Зарегистрирован: 16.03.2019
#3 написал: TwiggyR
Сегодня, 00:39
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Публикаций: 3
Комментариев: 1
Ошибаешься, не пью, от слова совсем и очень давно. Тогда по дурости, по молодости. Про банку тоже мимо, природу люблю. Про грибы объяснил, тяжело было.
Зашкварно писать такие комментарии. Зачем ты здесь, Аномальное?
Зарегистрирован: 21.10.2019
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