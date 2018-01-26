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Истории из жизни

Поход на природу

Эта история случилась со мной в детстве. Жили мы в то время в Приморском районе Хабаровского края, в одном из военных гарнизонов. Природа в тех краях очень красива, богата и разнообразна, включает в себя природные заповедники и парки, а так же исчезающие виды растений и животных.

Великолепные пейзажи, сочетание красок и фактур: каменистые берега горных рек, берущих начало где-то в тайге и стремительно набравших скорость, водные потоки которых несутся вниз, в долину, образуя прозрачные заводи студеной воды, зеленые хвои с ароматными смолистыми шишками на фоне сопок, и все это дополняет чистейший воздух. Поэтому многие выбирались на природу, и это было чем-то обыденным.

Вот, в один из солнечных дней мы с группой школьников, в том числе и старшеклассников, и двумя учителями отправились в поход на один день без ночевки. Когда вышли из гарнизона, шли все время вдоль реки, русло ее было широким и практически каменные берега были покрыты водой. Особенно запомнила почему-то одно место, где река с одной стороны вплотную подходила к обрывистому скалистому склону сопки. Где-то в начале реки от нее отходили ответвления, шириной русла не более трех метров, и наш путь проходил как раз через такое ответвление, которое было высохшим, и от него осталось только каменистое дно. Путь был недолгим, но, подойдя к ближе, мы обнаружили, что "ручей" возобновил свои поток, причем вода бежала с такой силой, что тяжело было переходить взрослым, не говоря уже про школьников (снесло бы). Чуть поодаль кто-то заботливый разместил бревно, достаточно широкое, чтобы не упасть в воду.

Перейдя на ту сторону, стали размещать лагерь. Пока старшие ставили палатки и разводили костер, кто-то из старшеклассников предложил поиграть в прятки, и все с радостью согласились. Я помню, что отбежала буквально на два шага и спряталась за дерево. Стою, никто меня не находит, мало того - я не слышу голосов. Надоело, я вышла из-за дерева и пошла в сторону лагеря, прошла достаточно долго - никого, ни палаток, ни людей. Думая, что свернула в сторону, повернула обратно и вышла к руслу реки, высохшему... а напротив скалистый склон сопки. Тут потихоньку начал пробиваться страх, откуда-то снизу, холодок такой, сердце застучало. Начинаю анализировать, что заблудиться не могла, так как отошла от лагеря ненадолго и тут... из-за соседних кустов мелькнуло что-то темное и спряталось за ними. Тут уже чувство страха дошло до горла, сердце застучало, я резко развернулась и, полная решимости, что знаю куда иду (в стрессовых ситуациях быстро собираюсь), пошла в сторону лагеря.

И, как ни странно, сразу вышла на наше место. Обрадовалась, руки предательски задрожали от перенапряжения. Почему-то, увидев меня, старшие стали тушить костры и собирать палатки, со мной принципиально не разговаривали, отворачивались, мои вещи так и лежали не распакованы. И тут только я поняла, что уже смеркалось. Оказывается, я отсутствовала несколько часов, меня искали по всему лесу, уже потеряли всякую надежду, отдых был безвозвратно испорчен. И тут, я выхожу из леса с улыбкой и счастливым лицом, и заявляю, почему меня не искали? Я тогда никому ничего не рассказала, так как толком не поняла, что случилось, а так же до мурашек не хотелось вспоминать что-то и кого-то за кустами, страх не проходил. До сих пор не могу понять, что же это было, ведь, по моим расчетам, я отсутствовала не более 15 мин.
Сегодня, 01:25 by venus17Просмотров: 1 052Комментарии: 7
+17

Ключевые слова: Поход лес перемещение во времени перемещение в пространстве аномалия авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 05:11
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (249|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 243
Поиграть в прятки в такой местности, идея конечно гениальная. У дочки в садике мальчик спрятался, найти не могли, хотели уже в полицию звонить. А он в кабинке сидел , его звали , он молчал, когда ищут нельзя же отзываться. А тут лес , горы , холмы , бурные реки. Ещё и не разговаривали с ребёнком, когда она вышла , обиделись, идиоты.

Так вы вкусно описали природу, я немедленно захотела туда.

История +++
Петля времени.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 06:51
+3
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 312
А надо было рассказать. Да и вообще- прятки на природе в малознакомом месте.

С участием детей неприемлемы. Живу в приморье, представляю ту природу весьма ярко.
Зарегистрирован: 19.03.2018
 
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:16
+2
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Публикаций: 85
Комментариев: 5 388
Цитата: DRUID
Ещё и не разговаривали с ребёнком, когда она вышла , обиделись, идиоты.

Вот, вот.
Страшно представить. Попала в какую-то червоточину пространства
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 11:52
+1
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Хорошо выбраться смогли +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#5 написал: Летяга
Сегодня, 13:37
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Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 795
Комментариев: 8 730
Всё хорошо, что хорошо заканчивается. А то так вот и пропадают люди на ровном месте.
Описание природы вкусное очень. Я прямо запах хвои и воды почувствовала.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#6 написал: FromSiberia
Сегодня, 14:34
+1
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Репутация: (83|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 913
Случается подобное... очень неприятно, хорошо, что вы вернулись. ++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#7 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 19:09
0
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 417
Надо было рассказать о том, что с вами случилось. Согласна с Друид насчет выбранной игры в лесу. Учителя сглупили,поддержав старшеклассников насчет пряток. Удивительная безответственность, ведь в случае чего отвечать бы пришлось им.
Хорошо, что выбрались.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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