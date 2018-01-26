Поход на природу

venus17 Просмотров: 1 052 Комментарии: 7 +17 Сегодня, 01:25 by

Эта история случилась со мной в детстве. Жили мы в то время в Приморском районе Хабаровского края, в одном из военных гарнизонов. Природа в тех краях очень красива, богата и разнообразна, включает в себя природные заповедники и парки, а так же исчезающие виды растений и животных.Великолепные пейзажи, сочетание красок и фактур: каменистые берега горных рек, берущих начало где-то в тайге и стремительно набравших скорость, водные потоки которых несутся вниз, в долину, образуя прозрачные заводи студеной воды, зеленые хвои с ароматными смолистыми шишками на фоне сопок, и все это дополняет чистейший воздух. Поэтому многие выбирались на природу, и это было чем-то обыденным.Вот, в один из солнечных дней мы с группой школьников, в том числе и старшеклассников, и двумя учителями отправились в поход на один день без ночевки. Когда вышли из гарнизона, шли все время вдоль реки, русло ее было широким и практически каменные берега были покрыты водой. Особенно запомнила почему-то одно место, где река с одной стороны вплотную подходила к обрывистому скалистому склону сопки. Где-то в начале реки от нее отходили ответвления, шириной русла не более трех метров, и наш путь проходил как раз через такое ответвление, которое было высохшим, и от него осталось только каменистое дно. Путь был недолгим, но, подойдя к ближе, мы обнаружили, что "ручей" возобновил свои поток, причем вода бежала с такой силой, что тяжело было переходить взрослым, не говоря уже про школьников (снесло бы). Чуть поодаль кто-то заботливый разместил бревно, достаточно широкое, чтобы не упасть в воду.Перейдя на ту сторону, стали размещать лагерь. Пока старшие ставили палатки и разводили костер, кто-то из старшеклассников предложил поиграть в прятки, и все с радостью согласились. Я помню, что отбежала буквально на два шага и спряталась за дерево. Стою, никто меня не находит, мало того - я не слышу голосов. Надоело, я вышла из-за дерева и пошла в сторону лагеря, прошла достаточно долго - никого, ни палаток, ни людей. Думая, что свернула в сторону, повернула обратно и вышла к руслу реки, высохшему... а напротив скалистый склон сопки. Тут потихоньку начал пробиваться страх, откуда-то снизу, холодок такой, сердце застучало. Начинаю анализировать, что заблудиться не могла, так как отошла от лагеря ненадолго и тут... из-за соседних кустов мелькнуло что-то темное и спряталось за ними. Тут уже чувство страха дошло до горла, сердце застучало, я резко развернулась и, полная решимости, что знаю куда иду (в стрессовых ситуациях быстро собираюсь), пошла в сторону лагеря.И, как ни странно, сразу вышла на наше место. Обрадовалась, руки предательски задрожали от перенапряжения. Почему-то, увидев меня, старшие стали тушить костры и собирать палатки, со мной принципиально не разговаривали, отворачивались, мои вещи так и лежали не распакованы. И тут только я поняла, что уже смеркалось. Оказывается, я отсутствовала несколько часов, меня искали по всему лесу, уже потеряли всякую надежду, отдых был безвозвратно испорчен. И тут, я выхожу из леса с улыбкой и счастливым лицом, и заявляю, почему меня не искали? Я тогда никому ничего не рассказала, так как толком не поняла, что случилось, а так же до мурашек не хотелось вспоминать что-то и кого-то за кустами, страх не проходил. До сих пор не могу понять, что же это было, ведь, по моим расчетам, я отсутствовала не более 15 мин.

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