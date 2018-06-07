Дом на заброшенной турбазе

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:17

neststalin Просмотров: 834 Комментарии: 7 +11 Вчера, 16:17 by

Точный год не припомню, но мне было лет 15, соответственно, где-то 1997 либо 1998 год. Провел там все три партии подряд. Рядом находилась старая, еще советская турбаза, стояла на балансе какого-то предприятия, видимо, к тому моменту уже было признано банкротом, и турбаза была заброшенной. Находилась она сразу за забором лагеря, сделанном из сетки Рабица, в котором была сделана дыра. Через эту дырку работники лагеря ходили на колонку за водой, которая считалась очень чистой и хорошей. Также мы ходили в самоволку и через базу на пляж.Один раз я с двумя товарищами тоже решили сходить на пляж и просто прогуляться. Когда мы вышли из лагеря, решили пойти не по той тропинке, что всегда ходили, а по более узенькой и заросшей. Погода была замечательной, птички поют, солнышко светит. Мы не спеша идем по тропинке. И тут выходим на большой деревянный дом со стеклянной верандой. Сразу созрела мысль попасть вовнутрь. Он был закрыт на щеколду изнутри, это показалось странным. И, если честно, то большого желания заходить в этот дом у меня не было. Но и трусом прослыть я тоже не хотел. Богдан, один из товарищей, рыжий, маленького роста, достал одно стеклышко с этой веранды и пролез вовнутрь, открыв засов.Мы зашли туда. Была какая-то гнетущая обстановка на душе, что контрастировала с классной солнечной погодой за окном и пением птиц. Комнаты было три: влево идет одна за одной и направо - большая. Из мебели были старые стулья и железные кровати на металлических сетках. В большой комнате в центре почему-то стояла одна из этих кроватей с толстенным матрасом, на котором было большое пятно бурого цвета, и на потолке над ним - тоже.Когда мы подошли к этой кровати, чтоб рассмотреть ее получше, раздался стук. Тук-тук. Мы притихли. Стук повторился. Причем стучали определенно в самой комнате. И тут стул от стены начал ползти в нашу сторону. Одновременно стук прекратился, словно кто-то боялся нас спугнуть. Но мы-то все втроем это увидели и выскочили оттуда за считанные секунды, забыв про пляж, забежали через дырку в заборе обратно. И после ужина был просмотр фильма в летнем кинотеатре, мы уселись на самых верхних скамеечках. В общем, никто нам не поверил, мы больше туда идти не захотели.P.S.: Ездил в тот район спустя много лет, хотел посмотреть на этот дом, оказалось, что его снесли, а на его месте большая яма со сваями.

Ключевые слова: Лес жуть турбаза авторская история

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