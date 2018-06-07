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Истории из жизни

Дом на заброшенной турбазе

Точный год не припомню, но мне было лет 15, соответственно, где-то 1997 либо 1998 год. Провел там все три партии подряд. Рядом находилась старая, еще советская турбаза, стояла на балансе какого-то предприятия, видимо, к тому моменту уже было признано банкротом, и турбаза была заброшенной. Находилась она сразу за забором лагеря, сделанном из сетки Рабица, в котором была сделана дыра. Через эту дырку работники лагеря ходили на колонку за водой, которая считалась очень чистой и хорошей. Также мы ходили в самоволку и через базу на пляж.

Один раз я с двумя товарищами тоже решили сходить на пляж и просто прогуляться. Когда мы вышли из лагеря, решили пойти не по той тропинке, что всегда ходили, а по более узенькой и заросшей. Погода была замечательной, птички поют, солнышко светит. Мы не спеша идем по тропинке. И тут выходим на большой деревянный дом со стеклянной верандой. Сразу созрела мысль попасть вовнутрь. Он был закрыт на щеколду изнутри, это показалось странным. И, если честно, то большого желания заходить в этот дом у меня не было. Но и трусом прослыть я тоже не хотел. Богдан, один из товарищей, рыжий, маленького роста, достал одно стеклышко с этой веранды и пролез вовнутрь, открыв засов.

Мы зашли туда. Была какая-то гнетущая обстановка на душе, что контрастировала с классной солнечной погодой за окном и пением птиц. Комнаты было три: влево идет одна за одной и направо - большая. Из мебели были старые стулья и железные кровати на металлических сетках. В большой комнате в центре почему-то стояла одна из этих кроватей с толстенным матрасом, на котором было большое пятно бурого цвета, и на потолке над ним - тоже.

Когда мы подошли к этой кровати, чтоб рассмотреть ее получше, раздался стук. Тук-тук. Мы притихли. Стук повторился. Причем стучали определенно в самой комнате. И тут стул от стены начал ползти в нашу сторону. Одновременно стук прекратился, словно кто-то боялся нас спугнуть. Но мы-то все втроем это увидели и выскочили оттуда за считанные секунды, забыв про пляж, забежали через дырку в заборе обратно. И после ужина был просмотр фильма в летнем кинотеатре, мы уселись на самых верхних скамеечках. В общем, никто нам не поверил, мы больше туда идти не захотели.

P.S.: Ездил в тот район спустя много лет, хотел посмотреть на этот дом, оказалось, что его снесли, а на его месте большая яма со сваями.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:17
Вчера, 16:17 by neststalinПросмотров: 834Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Лес жуть турбаза авторская история

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Вчера, 16:27
+4
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 194
Мне кажется, от заброшенных домов (особенно в нелюдных местах) всегда веет неприятным.
на котором было большое пятно бурого цвета, и на потолке над ним - тоже.

ну это вообще может все что угодно быть, мало ли что там протекло на чердаке через дырявую крышу)) Да и стук в общем-то могли издавать какие-то птицы/живущий там на постоянке бомж.
Короче, если честно, несильно мистически, но наверное, если б я там была, то удрала б оттуда вперед солнца))) [в момент написания коммента сижу в полутьме, и вдруг черепаха решила со всей дури скрябнуть когтем по фильтру аквариума, что придало истории дополнительного мистического шарма, а мне - кирпичей]
Зарегистрирован: 7.06.2018
#2 написал: Nlo
Вчера, 16:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 327
Спасибо за возвращение в детство! Живое ощущение, будто история рассказана в лагерной палате под одеялом с фанариком))) Особенно это "тук-тук" и ползущий стул. Пожалуй, расскажу её гостям в ближайшие выхи mm
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:19
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 376
Я в разделах запуталась. По моим ощущениям явное ТИ
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Гюльнара
Вчера, 17:36
+5
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 629
Ну ничего, нормальная история. Страшная. Вспомнилась своя в этом же роде: с детьми проводили субботник по очистке леса. Были "на выселках" - здесь раньше жили работники зверофермы, от поселка полкилометра, но в лесу. Там стояло несколько домиков и сараев. У нас сложилось впечатление, что там кто-то живет - вроде шум какой-то оттуда и дым из трубы. Поэтому, когда у нас случилась неприятность - разлили воду из фляги, решили сходить туда и попросить воды. Пошли вдвоем с одним мальчиком. Зашли, двери открыты. От порога крикнули, мол, хозяева, не дадите ли воды, мы тут лес чистим, хотим попить чаю. Вроде какой-то шум, а потом тишина. Никто не откликается. Мы прошли на кухню. Там стол накрытый, чашки с дымящимся чаем, бутерброды. Но никого нет. Мы в комнаты заглянули - тоже никого. Тогда набрали воды из-под крана на кухне и ушли. По дороге еще в одну сараюшку заглянули - там какое-то оборудование, вроде станков. Вроде мистика, но на самом деле, думаю, это было какое-то нелегальное производство. Тогда я особо не запарилась этим случаем, но прочитала эту историю и стало задним числом страшно.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#5 написал: az.ecmb
Вчера, 20:37
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 281
с толстенным матрасом, на котором было большое пятно бурого цвета, и на потолке над ним - тоже

Всё нормуль. Когда спящему режут сонную артерию, фонтан крови всегда до потолка.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#6 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:25
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (36|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 415
Страшно. Старые дома вообще хранят в себе много тайн.У нас в городе есть заброшенные деревянные дома: запах сырости оттуда, холод даже в жару, темнота внутри, а также заросшие сады за покосившемся забором вызывают желание,проходя мимо, ускорить шаг. Всегда в такие моменты посещает мысль - а ведь кто-то строил этот дом для своей семьи с любовью, когда - то там кипела жизнь и бегали дети, устраивались семейные ужины. А теперь, кроме неприятного чувства, ничего эти дома уже не вызывают.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#7 написал: Luminary
Вчера, 23:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 957
ну не знаю, может и правда, а может и выдумка... как то не очень верится, кровь на матрасе так и осталась на месте происшествия и дом даже не опечатали и не слыл он нигде как место преступления...

Цитата: Гюльнара
Ну ничего, нормальная история. Страшная. Вспомнилась своя в этом же роде: с детьми проводили субботник по очистке леса. Были "на выселках" - здесь раньше жили работники зверофермы, от поселка полкилометра, но в лесу. Там стояло несколько домиков и сараев. У нас сложилось впечатление, что там кто-то живет - вроде шум какой-то оттуда и дым из трубы. Поэтому, когда у нас случилась неприятность - разлили воду из фляги, решили сходить туда и попросить воды. Пошли вдвоем с одним мальчиком. Зашли, двери открыты. От порога крикнули, мол, хозяева, не дадите ли воды, мы тут лес чистим, хотим попить чаю. Вроде какой-то шум, а потом тишина. Никто не откликается. Мы прошли на кухню. Там стол накрытый, чашки с дымящимся чаем, бутерброды. Но никого нет. Мы в комнаты заглянули - тоже никого. Тогда набрали воды из-под крана на кухне и ушли. По дороге еще в одну сараюшку заглянули - там какое-то оборудование, вроде станков. Вроде мистика, но на самом деле, думаю, это было какое-то нелегальное производство. Тогда я особо не запарилась этим случаем, но прочитала эту историю и стало задним числом страшно.

А может это привидения по вашей просьбе вам чай приготовили?)
Зарегистрирован: 20.01.2014
  
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