Наследство

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

kvmillv Просмотров: 583 Комментарии: 5 +11 Вчера, 20:31 by

Хочу поделиться историей, которую моей маме рассказала её подруга. Сын подруги, а по совместительству и мой друг детства, которому я могу верить, не так давно получил в наследство квартиру. Каким образом, я опишу чуть позже, так как это и есть самый настоящий ужас и разгадка истории. Квартира пустовала около года, и друг решил её сдавать. Нашлась молодая пара, они заплатили арендную плату и въехали в квартиру. Однако спустя три дня они созвонились с хозяином и заявили, что жить в этой квартире они не могут и просят вернуть деньги. Со слов пары, в квартире ощущается постоянное присутствие: слышатся отчётливые шаги, гремит посуда, звук воды, но самым страшным проявлением было то, что когда они почти засыпали, над ними будто кто-то наклонялся и кашлял, и так повторялось несколько раз за ночь, буквально не давая спать. Делать вид, что ничего не произошло, было невозможно, так как оба это слышали, и кашель раздавался над каждым. Недолго думая, решили съехать. Мой друг не стал возражать и вернул деньги, расспросив о причине отказа. Это были первые квартиранты и, на самом деле, подобная ситуация с отказом была ожидаема.А теперь о том, как друг получил квартиру. Владельцем квартиры был дед моего друга, однако на протяжении всей жизни они практически не общались, как не общался друг и со своим отцом (дед был по линии отца). Причины, по которым родственники не поддерживали связь, сугубо личные и как такового отношения к делу не имеют. Стоит сказать, что у деда был жуткий характер, он не признавал никого, поливал ругательствами родную сестру, свою жену, сноху и утверждал, что внук ему не родной. Увиделись родственники на похоронах отца моего друга. Организация и сами похороны не обошлись без брани со стороны деда, и выражений по типу: «х**н вы что получите!» Что имел дед, так это квартиру, в которой жил он один, один и умер, и пролежал там чуть больше месяца.Страшная находка обнаружилась после беспокойства соседей. На самом деле соседи так же описывали деда как склочного и противного человека, старались его избегать, однако стали замечать, что соседа по площадке совсем не видно и не слышно. Милиция вскрыла квартиру и обнаружила уже разлагающееся тело. Смерть была внезапной, возможно, был сердечный приступ, нашли его посередине кухни на полу, а точнее то, что от него осталось. Смерть произошла зимой, окна и двери были плотно закрыты, возможно, поэтому никто не чувствовал запах. Но сама квартира, и абсолютно всё, что там было, пропиталось едким запахом. Конечно, как единственному наследнику, квартира отошла моему другу, однако, что делать с таким «подарком» мнения были не однозначны. Всё, что было в квартире, отправилось на помойку, даже микроволновка, которую друг подумывал оставить (т.к. его сломалась) ведь запах был и внутри, срывались полы, обои, окна были открыты круглосуточно около года. Сам друг и его мать замечали неприятные ощущения, когда находились там, чувство, что тебе постоянно смотрят в спину, не покидало, а соседи неоднократно говорили, что слышат за стеной странные звуки, и высказывали предположение, что «он там так и живёт».Можно было бы сказать, что соседи и друг с матерью себя накрутили, т.к. знали репутацию этой квартирки, однако заехавшим квартирантам, разумеется, подобное не рассказывали и, тем не менее, спустя три дня они упаковали вещи и в ужасе съехали. И вот ведь как бывает, человек, который не давал жизни другим, продолжает это делать и после смерти и кажется, что его дух решил защищать своё жилище и сдержать слова, которые однажды выпалил: «х**н вы что получите!»

Ключевые слова: Наследство квартира покойник авторская история

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