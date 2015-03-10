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Истории из жизни

Кому сказать спасибо?

Решил, вот, поделиться тем немногим (слава Богу!) непонятным, что происходило со мной лично.

1.
Было мне тогда лет 12-13, жили мы с матерью, отцом и младшим братом в деревне. Сейчас-то в деревнях далеко не везде проведен газ, а тогда и вообще это редкостью было. Вот и мы пользовались для приготовления пищи, кипячения чайника (чайники электрические тогда тоже не очень распространены были) и т.д. газовой плитой с подключенным газовым баллоном. Мы в тот день всей семьей работали на собственной делянке неподалеку от деревни - предназначена она была под посадку картофеля, насколько помню, давалась во временное пользование за то, что отец в колхозе работал. Что там делали - не помню - пололи или жука колорадского собирали, или еще чего - неважно это. Но в какой-то момент почувствовал я себя нехорошо, может голову напекло - не знаю, но отправили меня родители домой, отлежаться. Пришел я домой, поставил кипятиться чайник на плиту, сам пошел в соседнюю комнату, прилег - голова жутко болела. Почти моментально уснул - про чайник позабыл совсем. Просыпаюсь от громкого такого скрежета из кухни - как будто табуретку к полу прижали и возят по полу. У нас всегда дома жили кошки. На тот момент их было две. Ну, думаю, пакостят чего-то, а встать, разогнать хулиганов и мысли не было - голова трещит, от одной мысли о том, что встать нужно, искры из глаз летят.

Перевернулся, снова глаза закрыл, но они не унимаются - скрежет от табурета прямо очень громкий. Понимаю, что встать придется. С трудом поднимаюсь, выхожу на кухню. Животных не видно - разбежались, видимо, меня услышав. Зато чайник уже давно кипит, залил огонь, и на всю кухню ощущается запах газа - как я его из комнаты не почувствовал - ума не приложу. Понимаю, что очень вовремя животные меня разбудили, еще немного и не проснулся бы вовсе. Подхожу к плите, выключаю газ, дверь входная прямо рядом с плитой - ее открываю настежь, тут же с улицы в дом заходят оба наших кошака.

Для понимания - других путей, по которым животные могли бы проникнуть в дом или выйти из него - не существует. Соответственно, никого кроме меня дома не было. Кто так усиленно скрежетал табуретом по полу? На удивление, я тогда даже не испугался, несмотря на то, что ситуация непонятна совершенно. Кстати, ни до, ни после этого никаких проявлений непонятного или необычного ни я, ни мои домашние не замечали... Но, кто бы это ни был - спасибо ему...

2.
Вторая, очень коротенькая история.
Сейчас я уже взрослый - у меня жена, дочка, квартира, правда, ипотечная, но просторная, своя, родная, очень уютная и любимая.
Никаких необычных явлений у нас не происходило, за исключением трех или четырех раз, когда я просыпался среди ночи, лежа на спине, и видел над собой непонятное очень темное пятно - похожее на сажу, но висело в воздухе, как бы трепетало, а когда я открывал глаза и замечал это, оно как будто уплывало куда-то в сторону и исчезало. При этом ни страха, ни каких-то отрицательных эмоций я не испытывал, думал, что просто показалось, и дальше ложился спать.

А тут, как-то подружка к жене в гости заходила, что-то из своей жизни мистическое рассказала, и моя жена ей в ответ сказала, что несколько раз просыпалась и видела над собой какую-то черную субстанцию, причем описывала ее так же, как и мне она виделась - я в разговор вступил, и мы сравнили то, что видели - один в один. Что бы это могло быть? Правильно я понимаю, поскольку дискомфорта от этого нет - значит, ничего плохого от нее ждать не приходится?

3.
Еще одно вспомнилось, пока писал - тоже уже в нашей новой квартире произошло. У жены моей умер отец - умер от рака, очень скоротечно, толком не успели они попрощаться, сильно она по нему горевала... И как-то утром - знаете, такие сумерки, когда вроде бы уже светло, но все какое-то серое? Я просыпаюсь непонятно от чего, поворачиваю голову в сторону, с которой спит жена, и вижу, что рядом с ней сидит кто-то. Спиной ко мне, лысина только и видна - тоже серая, как и сумерки вокруг (у отца ее тоже лысина была). Поморгал - нет ничего, показалось. А жена, когда проснулась, рассказала, что прямо ощущала присутствие отца именно этой ночью, во сне...
Вот вроде и все. Слава Богу, меня почему-то ни один из этих случаев не испугал, и еще больше я благодарен за то, что больше ничего подобного не видел.
Если не затруднит, прошу поделиться своими соображениями по поводу того, что это было в первом и втором случаях.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:37 by ГородецкийПросмотров: 1 024Комментарии: 10
+23

Ключевые слова: Дом скрежет призрак темнота авторская история

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Комментарии

#1 написал: Calipso
Вчера, 12:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 55
Прикольно! Ставлю + Главное, что вы не напуганы всеми этими историями. Думаю, как и у меня в квартире, живет некая сущность (у меня она в определенном месте живет). Ничего плохого никому не делает, но иногда проявляет себя. Сущность из параллельного мира. Кто-то видит или чувствует, кто-то нет.
Насчет отца вашей жены - пришел навестить, наверное, верю в такие визиты, тем более, если ваша жена очень горевала по нему.
А про чайник... И такое бывает. Мой МЧ мне тоже рассказывал подобную историю. Приехал он в дом родителей в деревне, затопил печку, да и заночевал (родители умерли на тот момент). И приснился ему ночью его покойный отец, да во сне стал тормошить его, что-то говорил ему и все толкал, пока не растолкал наяву. Оказывается что-то там с печкой не так было, чуть не угорел мой МЧ, если бы не отец. Спас сына, так сказать. Вот так вот бывает...
Спасибо, автор за историю)
Зарегистрирован: 10.03.2015
#2 написал: FromSiberia
Вчера, 13:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 858
Это черное пятно, похожее на сажу, мне знакомо. С детства иногда вижу подобное, думала, может, это просто особенности нашего зрения так проявляются. Начиталась в свое время про слепое пятно, поэтому и думала, что это вот что-то оно. А может, и нет... Тоже никаких проблем от него, поэтому надеюсь, что волноваться не о чем.

Про табурет я же вот чего подумала. Может, это и домовой, но кошки тут каким-то боком замешаны... Они ведь под самой дверью сидели, получается. И вот либо они усилием мысли табурет двигали)))) либо домового попросили это сделать одним им известным способом. Так мне кажется.

++++++++++++++

Цитата: Calipso
Думаю, как и у меня в квартире, живет некая сущность (у меня она в определенном месте живет). Ничего плохого никому не делает, но иногда проявляет себя. Сущность из параллельного мира. Кто-то видит или чувствует, кто-то нет.

А где она у вас живет? И как себя проявляет? Очень интересно!
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Прохожий
Вчера, 14:18
+7
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 949
Не помню, рассказывал ли здесь эту историю.
Пришёл как-то после работы вымотанный, на дворе уже не вечер, а практически ночь. Уставший, голодный, в квартире никого. Поставил на плиту сковороду, бросил на неё замороженные магазинные котлетки. Огонь сделал самый слабый, чтобы не вышло так: снаружи корочка, а внутри сырой фарш. Накрыл крышкой, ушёл в комнату, сел на диван. Ну, как сел: сначала полулёжа, потом лёжа, а затем глаза закрыл. Разумеется, отрубился. Проснулся оттого, что сестра меня в ухо по имени окликнула. И резко так, тревожно. Я аж сел. С чего бы она так? Тут начинаю понимать, что сестры в квартире нет. Ее и в городе нет, далеко она от меня. А после доходит до меня, что дышать нечем. В воздухе белая взвесь. Добрался до кухни, зажимая лицо. Котлетки на малом огне мумифицировались и наполнили квартиру угаром. Голова болит, легкие разрываются. Вонь приторная, сладко-гаревая. Перекрыл газ, окно распахнул. Еле отдышался. Не проснись я, ушёл бы в страну вечной охоты. Но точно помню: сон мой прервало не удушье, не дискомфорт, а резкий окрик.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#4 написал: Nlo
Вчера, 16:41
+4
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 297
++
А версия из Сибири про гипнотических кошаков мне больше всего понравилась)))
Зарегистрирован: 19.12.2018
#5 написал: Летяга
Вчера, 18:13
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 775
Комментариев: 8 682
Главное, что вы не пугаетесь странного и слабообъяснимого.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#6 написал: Tigger power
Вчера, 18:50
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2277|-8)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 797
В первом случае домовой конечно, я однажды так же яйца варила. Но мне почудился звук падающего шкафа. В той квартире домовой именно таким звуком меня предупреждал. Чуть что - звук падающего шкафа, очень громкий, не захочешь - вскочишь как миленький. Во втором случае не знаю кто или что это, темные штуки не есть хорошо все же.
Истории супер. Удачи вам. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#7 написал: Gatta_Black
Вчера, 20:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 590
Цитата: Прохожий
Не помню, рассказывал ли здесь эту историю.
Пришёл как-то после работы вымотанный, на дворе уже не вечер, а практически ночь. Уставший, голодный, в квартире никого. Поставил на плиту сковороду, бросил на неё замороженные магазинные котлетки. Огонь сделал самый слабый, чтобы не вышло так: снаружи корочка, а внутри сырой фарш. Накрыл крышкой, ушёл в комнату, сел на диван. Ну, как сел: сначала полулёжа, потом лёжа, а затем глаза закрыл. Разумеется, отрубился. Проснулся оттого, что сестра меня в ухо по имени окликнула. И резко так, тревожно. Я аж сел. С чего бы она так? Тут начинаю понимать, что сестры в квартире нет. Ее и в городе нет, далеко она от меня. А после доходит до меня, что дышать нечем. В воздухе белая взвесь. Добрался до кухни, зажимая лицо. Котлетки на малом огне мумифицировались и наполнили квартиру угаром. Голова болит, легкие разрываются. Вонь приторная, сладко-гаревая. Перекрыл газ, окно распахнул. Еле отдышался. Не проснись я, ушёл бы в страну вечной охоты. Но точно помню: сон мой прервало не удушье, не дискомфорт, а резкий окрик.

Периодически просыпаюсь от голоса мамы, хотя она уже несколько лет живёт в другом городе и к нам вообще не приезжает, только я к ней езжу.

Насчёт этих сущностей темных - уже пару недель просыпаюсь в 4-5 часов утра, перед глазами что-то темное, но на протяжении доли секунды. Заснуть потом не могу до 6 утра, а когда засыпаю, то снятся осознанные сны - то есть, я полностью контролирую слова и действия, иногда даже сюжет "подправляю".
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#8 написал: Прохожий
Вчера, 21:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 949
[quote=Gatta_Black][quote=Прохожий]
Периодически просыпаюсь от голоса мамы, хотя она уже несколько лет живёт в другом городе и к нам вообще не приезжает.[/quote]

Искренне надеюсь, что мамин голос будит вас не из-за грозящей опасности.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#9 написал: Gatta_Black
Вчера, 21:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 590
[quote=Прохожий][quote=Gatta_Black][quote=Прохожий]
Периодически просыпаюсь от голоса мамы, хотя она уже несколько лет живёт в другом городе и к нам вообще не приезжает.[/quote]

Искренне надеюсь, что мамин голос будит вас не из-за грозящей опасности.[/quote]
Нет, ни разу из-за опасности, просто ни с того, ни с сего. Но громко так, резко, что я аж подпрыгиваю. Было такое и тогда, когда она со мной жила, просто спала в соседней комнате, так что это не напоминалка "позвони маме".
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#10 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 23:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 117
Автор, истории очень интересные, плюс однозначно. Ждём ещё!
Зарегистрирован: 11.02.2016
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