Кому сказать спасибо?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Городецкий Просмотров: 1 024 Комментарии: 10 +23 Вчера, 12:37 by

Решил, вот, поделиться тем немногим (слава Богу!) непонятным, что происходило со мной лично.1.Было мне тогда лет 12-13, жили мы с матерью, отцом и младшим братом в деревне. Сейчас-то в деревнях далеко не везде проведен газ, а тогда и вообще это редкостью было. Вот и мы пользовались для приготовления пищи, кипячения чайника (чайники электрические тогда тоже не очень распространены были) и т.д. газовой плитой с подключенным газовым баллоном. Мы в тот день всей семьей работали на собственной делянке неподалеку от деревни - предназначена она была под посадку картофеля, насколько помню, давалась во временное пользование за то, что отец в колхозе работал. Что там делали - не помню - пололи или жука колорадского собирали, или еще чего - неважно это. Но в какой-то момент почувствовал я себя нехорошо, может голову напекло - не знаю, но отправили меня родители домой, отлежаться. Пришел я домой, поставил кипятиться чайник на плиту, сам пошел в соседнюю комнату, прилег - голова жутко болела. Почти моментально уснул - про чайник позабыл совсем. Просыпаюсь от громкого такого скрежета из кухни - как будто табуретку к полу прижали и возят по полу. У нас всегда дома жили кошки. На тот момент их было две. Ну, думаю, пакостят чего-то, а встать, разогнать хулиганов и мысли не было - голова трещит, от одной мысли о том, что встать нужно, искры из глаз летят.Перевернулся, снова глаза закрыл, но они не унимаются - скрежет от табурета прямо очень громкий. Понимаю, что встать придется. С трудом поднимаюсь, выхожу на кухню. Животных не видно - разбежались, видимо, меня услышав. Зато чайник уже давно кипит, залил огонь, и на всю кухню ощущается запах газа - как я его из комнаты не почувствовал - ума не приложу. Понимаю, что очень вовремя животные меня разбудили, еще немного и не проснулся бы вовсе. Подхожу к плите, выключаю газ, дверь входная прямо рядом с плитой - ее открываю настежь, тут же с улицы в дом заходят оба наших кошака.Для понимания - других путей, по которым животные могли бы проникнуть в дом или выйти из него - не существует. Соответственно, никого кроме меня дома не было. Кто так усиленно скрежетал табуретом по полу? На удивление, я тогда даже не испугался, несмотря на то, что ситуация непонятна совершенно. Кстати, ни до, ни после этого никаких проявлений непонятного или необычного ни я, ни мои домашние не замечали... Но, кто бы это ни был - спасибо ему...2.Вторая, очень коротенькая история.Сейчас я уже взрослый - у меня жена, дочка, квартира, правда, ипотечная, но просторная, своя, родная, очень уютная и любимая.Никаких необычных явлений у нас не происходило, за исключением трех или четырех раз, когда я просыпался среди ночи, лежа на спине, и видел над собой непонятное очень темное пятно - похожее на сажу, но висело в воздухе, как бы трепетало, а когда я открывал глаза и замечал это, оно как будто уплывало куда-то в сторону и исчезало. При этом ни страха, ни каких-то отрицательных эмоций я не испытывал, думал, что просто показалось, и дальше ложился спать.А тут, как-то подружка к жене в гости заходила, что-то из своей жизни мистическое рассказала, и моя жена ей в ответ сказала, что несколько раз просыпалась и видела над собой какую-то черную субстанцию, причем описывала ее так же, как и мне она виделась - я в разговор вступил, и мы сравнили то, что видели - один в один. Что бы это могло быть? Правильно я понимаю, поскольку дискомфорта от этого нет - значит, ничего плохого от нее ждать не приходится?3.Еще одно вспомнилось, пока писал - тоже уже в нашей новой квартире произошло. У жены моей умер отец - умер от рака, очень скоротечно, толком не успели они попрощаться, сильно она по нему горевала... И как-то утром - знаете, такие сумерки, когда вроде бы уже светло, но все какое-то серое? Я просыпаюсь непонятно от чего, поворачиваю голову в сторону, с которой спит жена, и вижу, что рядом с ней сидит кто-то. Спиной ко мне, лысина только и видна - тоже серая, как и сумерки вокруг (у отца ее тоже лысина была). Поморгал - нет ничего, показалось. А жена, когда проснулась, рассказала, что прямо ощущала присутствие отца именно этой ночью, во сне...Вот вроде и все. Слава Богу, меня почему-то ни один из этих случаев не испугал, и еще больше я благодарен за то, что больше ничего подобного не видел.Если не затруднит, прошу поделиться своими соображениями по поводу того, что это было в первом и втором случаях.

Ключевые слова: Дом скрежет призрак темнота авторская история

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