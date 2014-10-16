Домовой напугал?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 196 Комментарии: 2 +1 Вчера, 20:41 by

Долго не решалась посвятить вас в один из дней моей жизни, который надолго застрял в моей памяти. Я с самого детства трепещу от сверхъестественного, любопытство проявилось как раз в детском лагере. То вызов пиковой дамы, то гномика-матершинника. От колоды карт и конфетки, в которую была продета нитка, нас всех трясло, адреналин подскакивал, и вот уже что-то мерещится за окном палаты. Визг и писк на всю палату, особенно нас в этот момент любили попугать мальчики. Стучали, вламывались, тем самым развеяв пелену страха и, забросив свое колдовство, мы бежали мстить им.Думаю, в детстве я все же верила во все, что слышала о призраках, о том, что можно вызвать дух и говорить с ним. Но вот, став старше, я считала это лишь вымыслом и детским любопытством.Но то, что произошло со мной, я так и не могу понять. После такого случая, я еще долго боялась оставаться одна, казалось, что это вновь повторится. Вдруг меня опять захотят напугать, на каждый шорох меня пробивало изнутри, словно током били.Тогда я училась в шестом или седьмом классе, точно уже не вспомню. Родители с самого утра ушла на работу, а сестра в школу. Я же училась во вторую смену, мои уроки начинались в час дня. Этот день начинался так же обычно, как и остальные. Проснувшись с утра, я пару часов провалялась на диване, смотря телевизор. У нас на тот момент была однокомнатная квартира. Комната и кухня, проем был без двери.Ближе к одиннадцати, я думаю, было приблизительно это время, я решила поесть. Я точно помню, что накладывала себе борщ. Я помню многие мелочи в этот день, в этот момент.Немного опишу кухню, чтобы вы примерно представили, как все произошло. Итак, входная дверь у нас располагалась на кухне. Войдя в квартиру, справа от вас вы бы наблюдали старый шифоньер. Он был очень старым, при открытии дверцы, раздавался…(Ну вот, пишу я значит текст, а пакеты, которые сложены около стиральной машинки, начали падать. Сейчас поймете, почему меня это так напугало… Этот шорох, простой шорох пакетов, вновь возвращает меня в ту самою квартиру).Раздавался громкий скрип. На ручке шифоньера всегда висела пара пакетов. Напротив двери, около окна, стоял стол, справа от стола холодильник.Итак, я направилась на кухню, не думая ни о чем, на фоне работал телевизор. Открыв холодильник и взяв кастрюлю, начала накладывать суп в уже подготовленную тарелку. И вот тот самый момент. Позади я начинаю слышать глухое, хриплое и протяжное: «А-а-а-а». Словно взрослый мужчина, хрипло и вполголоса, тянул гласную. Меня так прошибло, вы не представляете. Я встала, как вкопанная. Одновременно с этим голосом я услышала шуршание пакета, именно это мотивировало меня повернуться в сторону издаваемого звука. В тот момент секунды длились как часы, я помню этот момент лишь в замедленном действии.Я медленно поворачиваюсь назад и вижу, как ручка пакета неестественно двигается в сторону, пакет медленно раскрывался. Голос не утихал. Еще секунда, и вот я бегу в комнату, запрыгиваю на кровать и начинаю плакать. Мне все казалось, что вот-вот кто-то выйдет из кухни. Я рыдала, меня пробирала дикая дрожь, что это было? Что, мать вашу, это было?Что немаловажно, я почему-то начала извиняться перед домовым! Я не знаю, почему и за что, я просто, ужасно напуганная девочка, в слезах просила прощения у домового. Тело горело, я ужасно боялась смотреть в сторону прохода. С ужасом понимая, что мне в любом случае надо кушать и собираться в школу. А значит, надо идти в кухню. Я долго собиралась духом, чуть позже старалась себя подбодрить злостью. Думая, какого черта кто-то в моей же квартире хочет меня пугать, как ему вздумается?Благо дальше ничего не происходило. Я очень долго отходила от этой истории, часто проводила время в гостях у соседки, играя с ее дочкой до прихода сестры или кого-то из родителей.Что же это было? Я не знаю. Но я абсолютно уверена в том, что слышала и видела.С этой квартирой у меня связанно много историй о паранормальном, чаще страдала сестра. Это в ее телефоне откуда-то появилась запись в пять секунд, где на фоне наших штор была длинноволосая девушка, это она слышала голоса родителей из кухни, когда была дома одна.Я лишь, будучи еще ребенком, в отражении шкафа наблюдала какого-то мужчину в кухне и вот случай с голосом. Думаю, осмелившись вновь окунуться в прошлое, я поведаю вам еще и эти истории.

Ключевые слова: Домовой страх голос необъяснимое и мистика авторская история

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