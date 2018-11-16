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Истории из жизни

Необъяснимые случаи с чаем и тапочками

История первая.

Чаёк.

Произошло это в 90-е в моем родительском доме. Мне было лет шесть, может, в школу еще не ходила. Жили втроем: я, мама, папа. И вот в один вечер иду я на кухню и хочу попить чаю. Чтобы его попить (пакетиков не было еще), надо было насыпать заварку, налить кипяток... В общем, дело для меня маленькой сложное. Заварник стоит со старой заваркой, еще и мыть надо было. Я иду к родителям и прошу заварить чай. Ложусь с ними на диван, лежим втроем, в шутку спорим, кому чай заваривать, вроде как всем лень. Проходит какое-то время, никто из комнаты не выходит, да и забыли про чай, заговорились... Пошла я за чем-то на кухню, останавливаюсь у стола... понимаю, что что-то изменилось с тех пор, как я сюда заходила. Зову родителей.

В общем, чаёк, ароматный и свежезаваренный, в заварнике стоит на столе! Я точно помню, как изменились лица у родителей, а я радовалась - для меня это маленькое чудо! Папа потом сказал, что это наш добрый домовой.

Через много лет мы вспоминаем этот случай постоянно, объяснить никак не можем.

История вторая.

Про тапки.

Приехала я как-то из отпуска. Дома никого, мои домашние на каникулах в деревне. Бросаю чемоданы, снимаю куртку, переодеваюсь. Пол холодный, хочу надеть свои домашние тапки. Начинаю искать. Тапки я ношу, то есть убрать их куда-то далеко не могла ни я, ни члены семьи. Перерываю всё, все шкафы, заглядываю под все кровати, диваны, кресла, столы - нет! Как сквозь землю провалились. Да и быть им больше негде. В полном недоумении и злясь на бабушку (ну точно она куда-то прибрала, она любит перекладывать!), захожу в комнату, сажусь за комп. Дверной проем и выход в зал у меня по правую руку, сижу боком к двери. И вдруг... в общем, мне сложно подобрать слова. Я вижу боковым зрением в дверном проеме что-то, чего там только что не было. Это не совсем движение было... как бы правильнее сказать, проявление. Вот боковым зрением пустой дверной проем, а вот в мгновение ока уже и не пустой. Поворачиваюсь. И теряю дар речи. Посреди прохода в двери прям на пороге стоят мои тапки, ровненько так, один к одному.

В общем, у меня ступор, сижу в шоке. Потом подошла, громко поблагодарила, надела. До сих пор ношу.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55 by nadin1919Просмотров: 464Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Тапки чай родители домовой доброта авторская история

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Комментарии

#1 написал: supik
Сегодня, 10:58
+5
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 496
Боковым зрением можно мнооооооого чего увидеть!! crazy
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 11:57
+4
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 854
Какая прелесть! ++++++++++++++++++++

У нас подобное во время ремонта происходило. Ремонт идет в одной комнате, а все необходимые в обиходе вещи тупо свалены в кучу в другой. Казалось бы, быстро найти в этом хаосе что-то нужное невозможно, но. Постоянно было так, что идешь за чем-то конкретным, предчувствуя долгие поиски, а это конкретное лежит как раз на самом верху кучи)))))
Мы тогда решили, что домовому очень уж по нраву пришелся сам факт ремонта, который вообще-то надо было делать уже давно. Вот он и помогал как мог))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:41
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (961|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 737
Ну вы уж извините, но в самозаваривающийся чай я никак не могу поверить). В любом случае, кто-то из людей это сделал. С тапками более похоже на реальность, у меня тоже подобные случаи бывали, за это плюс.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#4 написал: byssinkka
Сегодня, 14:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 6
История очень добрая и интересная! Домовой у вас любит помогать! Хорошо, что не как у некоторых...с чувством юмора:) Хотя я на своего не жалуюсь, даже рада, что иногда шалит!)

Подкармливайте его, не забывайте! Они это дело любят)))
Зарегистрирован: 16.07.2019
#5 написал: Летяга
Сегодня, 14:34
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 774
Комментариев: 8 664
Про чай более чем странно. Может, всё же кто-то из взрослых? Сомнения - наше всё. Но кто знает?
А потерянную вещь на самом видном месте много раз находила. Правда, процесса материализации не наблюдала. Зато два раза наблюдала, как мозом перерисовывается видимая картина при "поступлении новых данных". Так что глазам своим я верю теперь избирательно.
За истории +++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#6 написал: Nlo
Сегодня, 16:20
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 284
Первая история класс! Это уже не домовой, а потусторонний дворецкий какой-то bowtie ++++
Зарегистрирован: 19.12.2018
#7 написал: ponchik
Сегодня, 16:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 61
Цитата: Летяга
Про чай более чем странно. Может, всё же кто-то из взрослых?

Но автор рассказа же написала, что: (цитирую из текста)"Ложусь с ними на диван, лежим втроем, в шутку спорим, кому чай заваривать, вроде как всем лень. Проходит какое-то время, никто из комнаты не выходит, да и забыли про чай, заговорились... " Это, все же, у автора рассказа такой заботливый домовой, и чаем напоил хозяев, и тапки нашел. Кстати, чтобы найти случайно потерявшуюся вещь, вовсе не обязательно привязывать к ножке стула красную ленточку и звать на помощь всякую нечисть. Можно, да и должно, призывать на помощь светлые силы, для этого надо читать молитвы: "Символ веры" и "Псалом 50- покаянный", и как правило, вещи находится. Рассказ очень понравился своей теплотой и душевностью. Автору +.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#8 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 16:50
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (961|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 737
Цитата: ponchik
Цитата: Летяга
Про чай более чем странно. Может, всё же кто-то из взрослых?

Но автор рассказа же написала, что: (цитирую из текста)"Ложусь с ними на диван, лежим втроем, в шутку спорим, кому чай заваривать, вроде как всем лень. Проходит какое-то время, никто из комнаты не выходит, да и забыли про чай, заговорились... " Это, все же, у автора рассказа такой заботливый домовой, и чаем напоил хозяев, и тапки нашел. Кстати, чтобы найти случайно потерявшуюся вещь, вовсе не обязательно привязывать к ножке стула красную ленточку и звать на помощь всякую нечисть. Можно, да и должно, призывать на помощь светлые силы, для этого надо читать молитвы: "Символ веры" и "Псалом 50- покаянный", и как правило, вещи находится. Рассказ очень понравился своей теплотой и душевностью. Автору +.


Реальность такова, увы, что как бы нам не хотелось, а чай сам по себе не заваривается ну никак! Вы только вдумайтесь в процесс: набрать воды в чайник, поставить на плиту, включить/поджечь газ, выключить, засыпать в заварник заварку, влить кипяток. Не сложновато ли для домового?) И уж наверняка шум бы точно был бы услышан от сего процесса. Мне истории тоже понравились, наивные по-детски и теплые, но как бы там ни было, с чаем тут точно сказка, да и только).
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
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