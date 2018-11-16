Необъяснимые случаи с чаем и тапочками

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:55

nadin1919 Просмотров: 464 Комментарии: 8 +12 Сегодня, 09:55 by

История первая.Чаёк.Произошло это в 90-е в моем родительском доме. Мне было лет шесть, может, в школу еще не ходила. Жили втроем: я, мама, папа. И вот в один вечер иду я на кухню и хочу попить чаю. Чтобы его попить (пакетиков не было еще), надо было насыпать заварку, налить кипяток... В общем, дело для меня маленькой сложное. Заварник стоит со старой заваркой, еще и мыть надо было. Я иду к родителям и прошу заварить чай. Ложусь с ними на диван, лежим втроем, в шутку спорим, кому чай заваривать, вроде как всем лень. Проходит какое-то время, никто из комнаты не выходит, да и забыли про чай, заговорились... Пошла я за чем-то на кухню, останавливаюсь у стола... понимаю, что что-то изменилось с тех пор, как я сюда заходила. Зову родителей.В общем, чаёк, ароматный и свежезаваренный, в заварнике стоит на столе! Я точно помню, как изменились лица у родителей, а я радовалась - для меня это маленькое чудо! Папа потом сказал, что это наш добрый домовой.Через много лет мы вспоминаем этот случай постоянно, объяснить никак не можем.История вторая.Про тапки.Приехала я как-то из отпуска. Дома никого, мои домашние на каникулах в деревне. Бросаю чемоданы, снимаю куртку, переодеваюсь. Пол холодный, хочу надеть свои домашние тапки. Начинаю искать. Тапки я ношу, то есть убрать их куда-то далеко не могла ни я, ни члены семьи. Перерываю всё, все шкафы, заглядываю под все кровати, диваны, кресла, столы - нет! Как сквозь землю провалились. Да и быть им больше негде. В полном недоумении и злясь на бабушку (ну точно она куда-то прибрала, она любит перекладывать!), захожу в комнату, сажусь за комп. Дверной проем и выход в зал у меня по правую руку, сижу боком к двери. И вдруг... в общем, мне сложно подобрать слова. Я вижу боковым зрением в дверном проеме что-то, чего там только что не было. Это не совсем движение было... как бы правильнее сказать, проявление. Вот боковым зрением пустой дверной проем, а вот в мгновение ока уже и не пустой. Поворачиваюсь. И теряю дар речи. Посреди прохода в двери прям на пороге стоят мои тапки, ровненько так, один к одному.В общем, у меня ступор, сижу в шоке. Потом подошла, громко поблагодарила, надела. До сих пор ношу.

Ключевые слова: Тапки чай родители домовой доброта авторская история

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