Ботики суконные. История от моей мамы о жертве неудачного приворота

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

not_quite_my_tempo Просмотров: 857 Комментарии: 10 +6 Вчера, 19:17 by

Моя мама родилась в середине 1950-х на северном Урале, в городке Карпинске. Как младший ребенок и единственная дочь в большой татарской семье (у мамы трое старших братьев), она была любимицей и отца, и матери. Несмотря на царившую в семье строгость – родители были людьми старого, деревенского воспитания, густо замешанного на традициях, труде и мусульманских, восточных представлениях о добродетели – маме иногда давались поблажки, например, ей разрешали присутствовать при «взрослых» разговорах на кухне, откуда обычно младшее поколение изгоняли.Так, однажды, она стала свидетелем тяжелого разговора между своей матерью и соседом – молодым, красивым парнем, к тому же недавно сыгравшим свадьбу. Разговор шел на татарском, за чашкой чаю с конфетами «камешки» - многие, возможно, вспомнят эти недорогие, доступные даже в глубокой провинции конфеты с изюмом или арахисом в сердцевине, облитые цветной сахарной глазурью. «Ах, Хатима-апа, что мне делать? Как быть?» - сосед плакал, закрывая лицо руками. «Она старая, мерзкая, я видеть ее не могу! А ноги сами к ней идут. Мне стыдно перед женой, перед людьми, стыдно перед собой, жить не хочется. Хатима-апа, скажи, что мне сделать?» Думаю, вы уже догадались и сами, что произошло. Молодой парень, к тому же при хорошей работе и зарплате (работал он, кажется, на «железке», и не на последней должности, что по тем временам было верным куском хлеба и гарантией безбедной жизни), приглянулся какой-то «умелице», вдвое или втрое старше себя, и жизнь человека пошла под откос, ведь такие манипуляции с чужой личностью ничем хорошим не заканчиваются. Насилие оно и есть насилие. Что могла ему подсказать простая женщина, моя бабушка? Лишь пожалеть – «ииии, балакай» - да налить чаю с «камешками» или вареньем из калины. Парень сгинул, кажется, спился через год.А при чем тут суконные ботики, спросите меня вы? Удивительно, но цепкая детская память выхватила эту деталь – стоявшие в тот день у порога ботики «прощай, молодость» соседа с блестящими калошами. Такие красивые, такие привлекательные – как весь он сам, в новеньком пальто и кепке.

Ключевые слова: Приворот зомби зомбирование манипуляции авторская история

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