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Истории из жизни

Ботики суконные. История от моей мамы о жертве неудачного приворота

Моя мама родилась в середине 1950-х на северном Урале, в городке Карпинске. Как младший ребенок и единственная дочь в большой татарской семье (у мамы трое старших братьев), она была любимицей и отца, и матери. Несмотря на царившую в семье строгость – родители были людьми старого, деревенского воспитания, густо замешанного на традициях, труде и мусульманских, восточных представлениях о добродетели – маме иногда давались поблажки, например, ей разрешали присутствовать при «взрослых» разговорах на кухне, откуда обычно младшее поколение изгоняли.

Так, однажды, она стала свидетелем тяжелого разговора между своей матерью и соседом – молодым, красивым парнем, к тому же недавно сыгравшим свадьбу. Разговор шел на татарском, за чашкой чаю с конфетами «камешки» - многие, возможно, вспомнят эти недорогие, доступные даже в глубокой провинции конфеты с изюмом или арахисом в сердцевине, облитые цветной сахарной глазурью. «Ах, Хатима-апа, что мне делать? Как быть?» - сосед плакал, закрывая лицо руками. «Она старая, мерзкая, я видеть ее не могу! А ноги сами к ней идут. Мне стыдно перед женой, перед людьми, стыдно перед собой, жить не хочется. Хатима-апа, скажи, что мне сделать?» Думаю, вы уже догадались и сами, что произошло. Молодой парень, к тому же при хорошей работе и зарплате (работал он, кажется, на «железке», и не на последней должности, что по тем временам было верным куском хлеба и гарантией безбедной жизни), приглянулся какой-то «умелице», вдвое или втрое старше себя, и жизнь человека пошла под откос, ведь такие манипуляции с чужой личностью ничем хорошим не заканчиваются. Насилие оно и есть насилие. Что могла ему подсказать простая женщина, моя бабушка? Лишь пожалеть – «ииии, балакай» - да налить чаю с «камешками» или вареньем из калины. Парень сгинул, кажется, спился через год.
А при чем тут суконные ботики, спросите меня вы? Удивительно, но цепкая детская память выхватила эту деталь – стоявшие в тот день у порога ботики «прощай, молодость» соседа с блестящими калошами. Такие красивые, такие привлекательные – как весь он сам, в новеньком пальто и кепке.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:17 by not_quite_my_tempoПросмотров: 857Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Приворот зомби зомбирование манипуляции авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 19:34
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (33|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 390
Сколько читала таких историй , привороженные так четко не осознают, что им не нравится в приворожившем. У них сознание отключено, а тут парень прям по полочкам все разложил. И непонятно, почему никто ничего не сделал ему в помощь. Даже он сам себе, если так хорошо понимал, что его дело -дрянь. Скорее всего, его просто потянуло налево. Видимо хоть "старая и мерзкая" женщина, а парнишу завлекла.
Ну а что спился немудрено, такие то думы и страдания не каждый выдержит.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 19:36
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2271|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 770
Жаль парнягу, так хорошо жизнь начиналась. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Летяга
Вчера, 20:11
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 761
Комментариев: 8 640
Цитата: Фиолетовая Дымка
У них сознание отключено, а тут парень прям по полочкам все разложил.

Некачественный приворот получился. И "бабушки" знающей рядом не случилось. Жаль парня.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#4 написал: not_quite_my_tempo
Вчера, 20:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 4
Цитата: Фиолетовая Дымка
Сколько читала таких историй , привороженные так четко не осознают, что им не нравится в приворожившем. У них сознание отключено, а тут парень прям по полочкам все разложил. И непонятно, почему никто ничего не сделал ему в помощь. Даже он сам себе, если так хорошо понимал, что его дело -дрянь. Скорее всего, его просто потянуло налево. Видимо хоть "старая и мерзкая" женщина, а парнишу завлекла.
Ну а что спился немудрено, такие то думы и страдания не каждый выдержит.


Да, я тоже склоняюсь к тому, что так он мог оправдывать свое влечение, которого стыдился.

Цитата: Tigger power
Жаль парнягу, так хорошо жизнь начиналась. +


Да, мама особенно отмечала, что запомнила его из-за невероятной красоты и какой-то глянцевости. Он был весь как новенький, с иголочки.
Зарегистрирован: 1.09.2019
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 691
Ну хорошо, стыдно парню, что на лево бегал . И что, он вот так по всей деревне ходил и соседям каялся. Или у него с вашей бабушкой особые отношения были.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#6 написал: not_quite_my_tempo
Вчера, 20:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 4
Цитата: Мария Сайгина
Ну хорошо, стыдно парню, что на лево бегал . И что, он вот так по всей деревне ходил и соседям каялся. Или у него с вашей бабушкой особые отношения были.

Думаю, причина, почему он шел жаловаться именно к моей бабушке, проста: она была добрым и неболтливым человеком.
Зарегистрирован: 1.09.2019
#7 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 21:18
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (33|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 390
Цитата: Летяга
Цитата: Фиолетовая Дымка
У них сознание отключено, а тут парень прям по полочкам все разложил.

Некачественный приворот получился. И "бабушки" знающей рядом не случилось. Жаль парня.


Вот интересно,каково той женщине. Наверняка,если это приворот, не такого результата она хотела. Ведь сто процентов, он все что думал ей в глаза говорил, про то как она ему противна.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:54
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2932|-1)
Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 489
Дурной какой то парень, хоть и с иголочки одет.) Как телок на привязи, не мудрено что приворожила старушка на любовь.)) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#9 написал: ponchik
Сегодня, 01:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 52
Действительно, похоже на приворот, т.к. не нравилась парню женщина, а ноги сами к ней несли. Да и, поверье есть, что привороженный человек недолго проживет. Так оно по рассказу и вышло. Немного непонятно, что в самом названии рассказа присутствуют "суконные ботинки". Сначала думала, что именно на них и был сделан приворот, ан нет, ботинки, вообще в этой истории оказались ни при чем, но читать было интересно. Автору спасибо. За историю +.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#10 написал: NinaEE
Сегодня, 06:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Кратко и ясно. Плюс. Только вот думаю, та "старая и противная" должна была видеть, как парень на нее смотрит. С отвращением. Мне так кажется. Вот не понимаю, что таких людей заставляет привораживать?
Зарегистрирован: 15.07.2019
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