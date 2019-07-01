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Истории из жизни

Неразрывная связь

Я вышла замуж "сдуру", как говорили многие знакомые. Познакомились мы с мужем 6 января, а уже в феврале расписались. В первый же миг знакомства между нами натянулась нить необъяснимого понимания. Именно понимания, не любви, не страсти или желания. Я просто почувствовала, что знаю его - о чем он думает, что хочет, вплоть до вкусов на еду или одежду. Как оказалось, с ним произошло то же самое. Молодые и горячие, мы приняли это за любовь. Видимо, именно так она нам и представлялась. Брак у нас получился странный. Мы никогда не ругались. Я видела, как муж подъезжает к парковке и уже знала в каком он настроении, голоден или нет, как надо встретить. Такая же ситуация и с его стороны. Только зашли в магазин - а я подумала, что вот это нам надо и то - он уже в тележку кинул. Но любовь - это не только умение читать мысли и эмоции друг друга. Это ещё и взаимное притяжение. Его-то у нас как раз и не было. Нам было спокойно и интересно проводить вместе время, с полуслова смеялись одним только нам понятным шуткам, предугадывали желания друг друга не напрягаясь. А секс... Какой-то вынужденный, обязательный. И мы оба без слов это понимали. В итоге приняли решение разойтись, т.к. не любовь. Решение было обоюдным, мирным. Расстались хорошими друзьями.

Через полгода я встретила человека, которого действительно полюбила. С ним и огонь, и громкие ссоры, и страстные примирения, с ума сводящий запах, трясущиеся при встрече руки и пересыхание в горле. Все как положено.
Валерка (бывший муж) - в глубокой френдзоне. Моему второму браку уже 13 лет, у нас растет сын, и я по-прежнему люблю своего нынешнего мужа. Сильно и страстно.
Но необъяснимый обмен мыслями с бывшим никуда не делся.
Вот я выхожу с работы, где случился скандал - телефонный звонок: "Что случилось? Я знаю, тебе плохо, давай поговорим". Вот я ссорюсь с любимым мужем и выбегаю в слезах поздно вечером из дома. Валера проезжает мимо, без слов открывает дверь, сигарету мне подкуривает - рассказывай.

И наоборот, вдруг сильное волнение, что с Валеркой беда! Звоню - действительно, уснул за рулём, улетел в кювет, обошлось. Случаев масса, все не рассказать. Я даже сапоги сидела выбирала в магазине, и вдруг смс: «Я сапоги видел с синей вышивкой, тебе точно понравятся сходи в ТЦ, посмотри». А я уже тут! И именно их меряю!
Вот такое общее энергетическое поле. Одно на двоих. Как объяснить эту связь? Странная дружба на космическом уровне.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:56 by Мама NellyПросмотров: 1 333Комментарии: 14
+37

Ключевые слова: Брак связь чтение мыслей авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sisi
Вчера, 22:02
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 37
Как обидно! Такая связь и абсолютный холод в постели... ... Се ля ви
Зарегистрирован: 1.07.2019
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:16
+5
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 387
Валера то нашел свою половину? Судя по тому, что он всегда к вам спешит на помощь, то нет. Другая бы женщина не потерпела такой близкой связи. А уж помощь в выборе сапог - это вообще за предательство сойдет. smile
Как ваш муж относится к такой крепкой дружбе? Не ревнует?
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: Baldassarri
Вчера, 23:29
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Крутая история +++ !
Действительно чудо какое то!
Зарегистрирован: 24.08.2019
#4 написал: ponchik
Сегодня, 00:45
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
Цитата: Sisi
Как обидно! Такая связь и абсолютный холод в постели... ... Се ля ви

Вот уж, действительно обидно. Эх, Вам бы в индию, там говорят, многомужество разрешено... За историю+.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#5 написал: marzzz
Сегодня, 00:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (531|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 6 870
Это называется, любить душой и телом. Только в данном примере эти две любоффи направлены на разные объекты. Вот как бы эту сладкую парочку (мужчин имею в виду) увязать в одного человечка, склеить, слепить, срастить, чтобы было два в одном флаконе. Да, незадача.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#6 написал: Julia2727
Сегодня, 07:49
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 116
Читала, что когда наша душа приходит на землю может раздвоится (попасть в 2-х или даже в нескольких человек) и мы встречая подобных "половинок" неосознанно тянемся к ним, чувствуя что-то родное, близкое.... .Понимая их порой с полувзгляда... . А вот физического притяжения , увы, нет. Наверняка данному автору посчастливилось встретить свою собственную душу, в теле мужчины. Не каждому так везет... Такие отношения нужно беречь.
Зарегистрирован: 26.09.2012
 
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 08:59
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 300
Какая замечательная история!!! Про сапоги вообще улёт
Плюс
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#8 написал: supik
Сегодня, 10:00
+4
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 492
Я порой и сама замечаю, как с мужем одно и тоже думаем вслух произносим, или руку на прилавок тянем за одним и тем же.. Но я почему то думала, что это уже привычка или муж и жена одна сатана..
Но не как про связь какую-то...
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#9 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (948|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 708
Очень интересно... Предположить можно всякое. Подобное не такая редкость, как кажется. У меня лично похожие отношения были. И прабабушка мои с прадедушкой рассказывали, как они поженились на третий день знакомства, дело то после войны было, тоже думали всяко, мол, может рано, может поспешили, и тем не менее, прожили вместе всю жизнь, двое детей, не скажу, что они были недовольны жизнью или несчастны, возможно, эта духовная связь куда сильнее и лучше, нежели физическая. Но это выбор каждого личный, конечно.
От меня плюс!
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#10 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:37
+2
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 688
Цитата: ARTEMIDA
Очень интересно... Предположить можно всякое. Подобное не такая редкость, как кажется. У меня лично похожие отношения были. И прабабушка мои с прадедушкой рассказывали, как они поженились на третий день знакомства, дело то после войны было, тоже думали всяко, мол, может рано, может поспешили, и тем не менее, прожили вместе всю жизнь, двое детей, не скажу, что они были недовольны жизнью или несчастны, возможно, эта духовная связь куда сильнее и лучше, нежели физическая. Но это выбор каждого личный, конечно.
От меня плюс!

Наверно наши бабушки и дедушки ценили в отношениях нечто иное, чем секс. Именно духовная близость была важна, и наверно от физической несовместимости никому бы в голову не пришло развестись. Да и с кем сравнивать? Зачастую у девушек того поколения до свадьбы не было сексуального опыта.
По истории печально как-то, очень жаль, что эти два человека не вместе. Наверно единение душ дорогого стоит.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#11 написал: Фингал
Сегодня, 13:46
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
это были брат и сестра в прошлой жизни :-)
Зарегистрирован: 11.08.2019
#12 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 16:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (948|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 708
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: ARTEMIDA
Очень интересно... Предположить можно всякое. Подобное не такая редкость, как кажется. У меня лично похожие отношения были. И прабабушка мои с прадедушкой рассказывали, как они поженились на третий день знакомства, дело то после войны было, тоже думали всяко, мол, может рано, может поспешили, и тем не менее, прожили вместе всю жизнь, двое детей, не скажу, что они были недовольны жизнью или несчастны, возможно, эта духовная связь куда сильнее и лучше, нежели физическая. Но это выбор каждого личный, конечно.
От меня плюс!

Наверно наши бабушки и дедушки ценили в отношениях нечто иное, чем секс. Именно духовная близость была важна, и наверно от физической несовместимости никому бы в голову не пришло развестись. Да и с кем сравнивать? Зачастую у девушек того поколения до свадьбы не было сексуального опыта.
По истории печально как-то, очень жаль, что эти два человека не вместе. Наверно единение душ дорогого стоит.


Я тоже так думаю. И счастливчик тот, у кого была именно духовная близость, ибо если её нет, - секс не спасает отношения, зачастую, там уже все зависит от умения и желания притворяться и терпеть. У каждого свои приоритеты.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#13 написал: Talisha
Сегодня, 19:13
+3
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Комментариев: 3 867
Очень близкая душа. И необязательно быть при этом мужем и женой, какие-то странные стереотипы...
Зарегистрирован: 18.05.2015
          
#14 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:21
+1
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Комментариев: 688
Цитата: ARTEMIDA
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: ARTEMIDA
Очень интересно... Предположить можно всякое. Подобное не такая редкость, как кажется. У меня лично похожие отношения были. И прабабушка мои с прадедушкой рассказывали, как они поженились на третий день знакомства, дело то после войны было, тоже думали всяко, мол, может рано, может поспешили, и тем не менее, прожили вместе всю жизнь, двое детей, не скажу, что они были недовольны жизнью или несчастны, возможно, эта духовная связь куда сильнее и лучше, нежели физическая. Но это выбор каждого личный, конечно.
От меня плюс!

Наверно наши бабушки и дедушки ценили в отношениях нечто иное, чем секс. Именно духовная близость была важна, и наверно от физической несовместимости никому бы в голову не пришло развестись. Да и с кем сравнивать? Зачастую у девушек того поколения до свадьбы не было сексуального опыта.
По истории печально как-то, очень жаль, что эти два человека не вместе. Наверно единение душ дорогого стоит.


Я тоже так думаю. И счастливчик тот, у кого была именно духовная близость, ибо если её нет, - секс не спасает отношения, зачастую, там уже все зависит от умения и желания притворяться и терпеть. У каждого свои приоритеты.

Вот именно, и куча пар разведенных, у которых море претензий друг к другу, но как сами утверждают секс хороший был. Т.е по факту секс не спасает брак.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
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