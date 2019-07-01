Неразрывная связь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мама Nelly Просмотров: 1 333 Комментарии: 14 +37 Вчера, 21:56 by

Я вышла замуж "сдуру", как говорили многие знакомые. Познакомились мы с мужем 6 января, а уже в феврале расписались. В первый же миг знакомства между нами натянулась нить необъяснимого понимания. Именно понимания, не любви, не страсти или желания. Я просто почувствовала, что знаю его - о чем он думает, что хочет, вплоть до вкусов на еду или одежду. Как оказалось, с ним произошло то же самое. Молодые и горячие, мы приняли это за любовь. Видимо, именно так она нам и представлялась. Брак у нас получился странный. Мы никогда не ругались. Я видела, как муж подъезжает к парковке и уже знала в каком он настроении, голоден или нет, как надо встретить. Такая же ситуация и с его стороны. Только зашли в магазин - а я подумала, что вот это нам надо и то - он уже в тележку кинул. Но любовь - это не только умение читать мысли и эмоции друг друга. Это ещё и взаимное притяжение. Его-то у нас как раз и не было. Нам было спокойно и интересно проводить вместе время, с полуслова смеялись одним только нам понятным шуткам, предугадывали желания друг друга не напрягаясь. А секс... Какой-то вынужденный, обязательный. И мы оба без слов это понимали. В итоге приняли решение разойтись, т.к. не любовь. Решение было обоюдным, мирным. Расстались хорошими друзьями.Через полгода я встретила человека, которого действительно полюбила. С ним и огонь, и громкие ссоры, и страстные примирения, с ума сводящий запах, трясущиеся при встрече руки и пересыхание в горле. Все как положено.Валерка (бывший муж) - в глубокой френдзоне. Моему второму браку уже 13 лет, у нас растет сын, и я по-прежнему люблю своего нынешнего мужа. Сильно и страстно.Но необъяснимый обмен мыслями с бывшим никуда не делся.Вот я выхожу с работы, где случился скандал - телефонный звонок: "Что случилось? Я знаю, тебе плохо, давай поговорим". Вот я ссорюсь с любимым мужем и выбегаю в слезах поздно вечером из дома. Валера проезжает мимо, без слов открывает дверь, сигарету мне подкуривает - рассказывай.И наоборот, вдруг сильное волнение, что с Валеркой беда! Звоню - действительно, уснул за рулём, улетел в кювет, обошлось. Случаев масса, все не рассказать. Я даже сапоги сидела выбирала в магазине, и вдруг смс: «Я сапоги видел с синей вышивкой, тебе точно понравятся сходи в ТЦ, посмотри». А я уже тут! И именно их меряю!Вот такое общее энергетическое поле. Одно на двоих. Как объяснить эту связь? Странная дружба на космическом уровне.

Ключевые слова: Брак связь чтение мыслей авторская история

Другие, подобные истории: