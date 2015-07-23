Кошка Шредингера

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 927 Комментарии: 18 +27 Вчера, 13:00 by

Название для истории, может, не вполне подходящее, просто ассоциация возникла - дом и запертая в нем кошка.Привезли на дачу кошку. То ли сиамская, то ли тайская. Утверждают, что тайская, но для меня и тайская и сиамская на одно лицо. Подобрали год назад на улице котенком. Видимо, сильно ей там досталось - одно ухо обгрызано, боится каждого шороха, из людей признает только меня и маму. Из дома не выпускаем, так как может испугаться и убежать. Зато дом в полном ее распоряжении. Дом не очень большой - с улицы попадаешь в первую комнату, из которой вход во вторую и лестница на второй этаж, где еще одна комната.Как-то пару месяцев назад возникла необходимость вернуться в город. Кошку заперли в доме, уехали. Вечером возвращаемся - кошки нет. Облазили весь дом, просмотрели все шкафы, кровати, кресла. Любые щели, куда могла кошка поместиться, по десять раз с фонарем просмотрели. Нету!Была мысль, что когда входную дверь закрывали, кошка как-то мимо проскочила. Но тогда она бы обратно уже в закрытый дом не смогла бы проникнуть, а корм, что перед отъездом оставляли, съеден, лоток "использован".На следующий день объявилась. Неизвестно откуда, просто утром обнаружили ее спящей в кресле. На улице дождь, а кошка сухая и чистая, то есть явно не с улицы пришла. Так и осталось загадкой, где она все это время пропадала.История эта начала забываться, но буквально пару дней назад произошло новое исчезновение.Я чинил перила в первой комнате (в которую вход с улицы). Входная дверь открыта, чтобы краской не воняло. Кошка закрыта во второй комнате. Вечером запираем входную дверь и тут обнаруживаем отсутствие кошки. Правда, в этот раз долго искать не пришлось - спустя несколько минут она обнаружилась в комнате на втором этаже. Вот как она туда попала? Из закрытой комнаты каким-то образом переместилась в комнату этажом выше, тоже закрытую? Окна все закрыты, дверные щели перекрыты внахлест досками с теплоизоляцией - там не то что кошка - таракан не пролезет.И вот теперь думаю, либо кошка какая-то особенная, либо дом какой-то странный.

Ключевые слова: Дом кошка комната авторская история

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