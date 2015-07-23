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Истории из жизни

Кошка Шредингера

Название для истории, может, не вполне подходящее, просто ассоциация возникла - дом и запертая в нем кошка.

Привезли на дачу кошку. То ли сиамская, то ли тайская. Утверждают, что тайская, но для меня и тайская и сиамская на одно лицо. Подобрали год назад на улице котенком. Видимо, сильно ей там досталось - одно ухо обгрызано, боится каждого шороха, из людей признает только меня и маму. Из дома не выпускаем, так как может испугаться и убежать. Зато дом в полном ее распоряжении. Дом не очень большой - с улицы попадаешь в первую комнату, из которой вход во вторую и лестница на второй этаж, где еще одна комната.

Как-то пару месяцев назад возникла необходимость вернуться в город. Кошку заперли в доме, уехали. Вечером возвращаемся - кошки нет. Облазили весь дом, просмотрели все шкафы, кровати, кресла. Любые щели, куда могла кошка поместиться, по десять раз с фонарем просмотрели. Нету!
Была мысль, что когда входную дверь закрывали, кошка как-то мимо проскочила. Но тогда она бы обратно уже в закрытый дом не смогла бы проникнуть, а корм, что перед отъездом оставляли, съеден, лоток "использован".
На следующий день объявилась. Неизвестно откуда, просто утром обнаружили ее спящей в кресле. На улице дождь, а кошка сухая и чистая, то есть явно не с улицы пришла. Так и осталось загадкой, где она все это время пропадала.

История эта начала забываться, но буквально пару дней назад произошло новое исчезновение.

Я чинил перила в первой комнате (в которую вход с улицы). Входная дверь открыта, чтобы краской не воняло. Кошка закрыта во второй комнате. Вечером запираем входную дверь и тут обнаруживаем отсутствие кошки. Правда, в этот раз долго искать не пришлось - спустя несколько минут она обнаружилась в комнате на втором этаже. Вот как она туда попала? Из закрытой комнаты каким-то образом переместилась в комнату этажом выше, тоже закрытую? Окна все закрыты, дверные щели перекрыты внахлест досками с теплоизоляцией - там не то что кошка - таракан не пролезет.

И вот теперь думаю, либо кошка какая-то особенная, либо дом какой-то странный.

Кошка Шредингера

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:00 by ArhipПросмотров: 927Комментарии: 18
+27

Ключевые слова: Дом кошка комната авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 13:03
+5
Группа: Редакторы
Репутация: (1595|0)
Публикаций: 169
Комментариев: 2 095
Знаешь, мне кажется, что этим талантом наделены все коты. У меня в однушке, где из мебели был диван, под который не подлезть, стеллажи с книгами и шкаф, с компьютерным столом, четверо котов могли спрятаться ТАК, что пока они сами не вылезут, их не найдешь.
Ищи лазы. Еще они умеют разбирать стены))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Кровавый Мармелад
Вчера, 13:18
+5
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 186
Комментариев: 5 270
За котейку +. Кошки они такие, да, существуют в двух мирах - том и этом.
Зарегистрирован: 29.11.2011
               
#3 написал: Tigger power
Вчера, 13:31
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2251|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 743
А может и дом, и кошка вместе странноватые) кошку можно с номерами в цирк, типа исчезновение из ящика)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: DRUID
Вчера, 13:37
+5
Группа: Посетители
Репутация: (230|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 224
Ну, как за эти глазки не поставить плюс !
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#5 написал: Black Bagira
Вчера, 13:45
+4
Группа: Посетители
Репутация: (759|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 384
Сиамская кисанька! Большая благодарность тем людям, которые подбирают бездомных животных...Плюс.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#6 написал: Crow117
Вчера, 15:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 47
Кошечка прелестна и умна:) +++
Зарегистрирован: 3.08.2019
#7 написал: Летяга
Вчера, 16:50
+6
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 759
Комментариев: 8 600
Коты и кошки, они такие!
На кухне над разделочным столом висит шкафчик с посудой, с подпружиненной дверцей, которая сама закрывается, открывается довольно туго, муж никак не отрегулирует. Как-то ночью пошла на кухню воды попить. Свет не включала.
Открываю шкафчик. Мне оттуда, из кромешной тьмы: "Мррр!" И два зелёных глаза))
Загадочной кошке в загадочном доме +++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#8 написал: marzzz
Вчера, 16:50
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (526|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 6 832
Одновременно у нас жили котенок- подросток и щенок. На улицу не выходили, маловаты ещё были. Однажды на что- то отвлеклась, дверь сквозняком приоткрыло, и мои четвероногие гвардейцы слиняли в неизвестном направлении. Я выскочила на площадку и сиганула вниз, с 5-го на первый, заглядывая за каждый столб мусоропровода. Ору попутно: "Дэсси, Дымка!!!". В ответ - тишина. Добежала до первого, помчалась на девятый, оттуда опять до первого этажа. Задница, простите, в мыле. У лифта столкнулась с соседом. Говорю, черно- белого щенка спаниеля и серого кота не видел? Сосед заржал, отвечает: " Это те, которые уже полчаса сверху вниз в лифте катаются?". Дэсську обнаружила все-таки в подъезде, а вот Дымку сдуло. Сижу на диване, сопли пузырями. Уже пару часов как сижу. Мысленно прощаюсь с котом. Вдруг.... Из-под дивана, только не снизу, а откуда- то сбоку, между боковушкой, выдвижным ящиком и сиденьем, выползает ... серая лапка!!! Волосы дыбом с перепугу! Но лапка родная, когда пригляделась. Дымкина. Как оказался в выдвижном ящике под диваном - пёс его знает. Но теперь точно знаю, что если в доме есть такая мебель, коты обожают там сидеть, просто гнезда вьют!!! hang1
И кстати, мой девятикилограммовый дуралей Масяня с удовольствием спит на даче в.... КНИЖНОЙ полке со стеклами!! Ага, в обычной полупустой книжной полке, что висит над столом ребенка. Мать тоже его день искала, когда он в первый раз там затихорился. scream

Так что кошки - это кошки. Может твоя, Архип, нашла вход в портал где-то между первым и вторым этажом? Коли ее! Может, признается? smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:12
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1664|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 294
Я высказала уже мнение насчёт портала. Да чтоб она не на кошку действовала.
Наверное с домовым в сговоре киса.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#10 написал: conjure one
Вчера, 17:29
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (6646|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 653
Тут либо у кошки есть летучий порох, и она перемещается куда пожелает, либо у неё в роду были чеширские коты) +++
6
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#11 написал: Tigger power
Вчера, 17:32
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2251|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 743
Цитата: marzzz
КНИЖНОЙ полке со стеклами!!

Наш предпочитает: в хрустальной салатнице, ящике с носками, а иногда выныривает вообще непонятно откуда - как в истории.Трут где-то свои шкурки двойные агенты))) Такой как у Архипа был у нас, очень умная порода.
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#12 написал: AlphaOme
Вчера, 18:44
+2
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 181
Королевство Сиам было переименовано в Тайланд в 20 веке.Сиамские кошки -это подарок короля Сиама нашему русскому царю.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#13 написал: odinokiy putnik
Вчера, 19:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (65|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 261
Цитата: AlphaOme
Королевство Сиам было переименовано в Тайланд в 20 веке.Сиамские кошки -это подарок короля Сиама нашему русскому царю.

Вот об этом хотел сказать. Ну тогда просто плюс за стори.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#14 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:05
+1
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 621
Почитала коменты. Мдя...Страшные вещи творятся с котофеями.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#15 написал: FromSiberia
Вчера, 20:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 828
Вот современные сиамы, их с тайцами не спутаешь)))

Сиамская кошка

Сиамская кошка
Дело 100% в кошке, только она не особеннее остальных собратьев:) хотя и удивительная красавица:) У меня подобное происходит всю жизнь с разными кошками. Живем в двухкомнатной хрущевке, все места, где физически может находится животное, известны прекрасно; тем не менее, очень часто происходит так, что найти кошку не удается.Обшаришь всю квартиру, уже пугаешься, не выбежала ли киса в подъезд, а потом заходишь в комнату, которую минуту назад внимательно осмотрели, а оно идет тебе навстречу и чуть что не ухмыляется))))) Также исчезнувшие таинственным образом кошки у нас часто находятся не менее интересным образом - в коридоре слышится "прыг" мягких лапок, и она идет к тебе... прыжок звучит как с небольшой высоты, а в коридоре нет подходящих объектов для этого! Холодильник высокий, шкаф-прихожая тоже, и когда они прыгают оттуда, это звучит совсем иначе. Да и сколько раз такое было, что только что смотрели на холодильнике и прихожке, ни души там кошачьей не было... И вдруг этот прыг. Прежней моей кошке, которая жила вместе со своим сыном Кутей, если он так неизвестно куда пропадал, можно было сказать: "Иди позови Кутю", она уходила, а через минуту слышался все тот же прыг, и Кутя приходил в комнату.

А сын моей нынешней кошки, который живет у знакомых, каждый год весной убегает неизвестно куда, при том, что с малолетства кастрирован. Они живут на первом этаже и это не так уж удивительно, что он незаметно выскакивает. Удивительно другое. Мы живем в крошечном военном городке на 10 домов, а у этой знакомой с ней живут внук и внучка, на данный момент седьмой и третий класс, которые в поисках своего кота прочесывают весь абсолютно городок, и бабушка им в этом помогает. И всех знакомых оповещают, и мы помогаем искать, и в мессенджерах в наших группах пишем... но это всегда бесполезно, кот как в воду канувший. А примерно через 3-4 недели он сам объявляется в своем подъезде или рядом, даже не особо похудевший. Ему сейчас 4,5 года, и это происходит каждую весну, в мае или начале июня, а потом он весь год спокойно сидит дома. В прошлом году вообще был трэш, когда он на глазах у внука знакомой и его друзей юркнул в куст на улице, недалеко от дома... они немедленно полезли в куст за ним, пацаны же. Чуть не по веточкам куст распотрошили, а кота нет. Выскочить из куста незаметно он не мог, пацаны со всех сторон окружили объект)))) а со свободной стороны куста глухой забор без щелей, за ним стройка. Внук пошел домой и сказал бабушке, что видел на улице их кота, та даже ему не поверила сначала, обыскала всю квартиру, кота нет. А спустя обычное время он сам пришел.

Мне кажется, кошки умеют уходить на другие слои реальности и по ним перемещаться. Это для них обычное дело, а нам остается только пожелать, чтобы они всегда возвращались)))

Кстати, если вы увидите сиамскую кошку современного типа, вы ее легко отличите от тайской. Тайские - это те, что раньше назывались сиамскими, и под этим названием они нам привычны. Как вот ваша красавица с надкушенным ушком. А современная сиамская кошка - это такое долговязое существо с носом-рубильником,, длинным хвостом и большими ушами. Их не перепутаешь, хотя у современных сиамов такие же темные отметины на хвосте, голове и лапках.

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Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#16 написал: Estellan
Вчера, 21:28
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (1595|0)
Публикаций: 169
Комментариев: 2 095
Есть у нас дома кошка по кличке Химера. Как и все кошки, Хима обладает своеобразным мерзким характером и любовью к прогулкам по перилам балкона, от которых у нас каждый раз, когда мы застаём её за этим занятием, случается небольшой инфаркт.
Квартира, в которой случай произошёл, состояла из крохотного коридора, в который выходило четыре двери. Туалет, кухня, комната и, собственно, входная дверь – все встречались в этом коридорчике. Балкон… скорее лоджия, так как охватывал и кухню, и комнату, по перилам которой, собственно, и любила гулять кошка.
Дело было летом. Для создания хоть какой-то прохлады в комнате и кухне открывались окна и балконная дверь. Чтобы избавить кошку от падения с четвёртого этажа, а нас от полноценного инфаркта, кошка закрывалась в коридоре. В её ведении оставались туалет (там же стоял и её лоток) и сам коридор.
В. тогда работал в ночную смену и, придя домой утром, когда остальные были на работе, запер кошку, открыл балконную дверь и лёг спать. Для галочки - кошке двери не открыть. Закрывались они плотно и с усилием, пара ручек из комнатной двери была всё же вырвана богатырской силушкой в попытках из комнаты выбраться. В разное время.
Так вот. Лёг, значит, В. себе спать. И даже успел заснуть, но в какой-то момент проснулся от ощущения на себе тяжёлого взгляда. Кошка сидела на спинке дивана и смотрела на него ненавидящим взглядом. Не моргая. «Я же её запер», - подумал В., просыпаясь. Списав это на усталость, он поднялся, поймал кошку и, выселив её обратно по месту прописки в коридор, лёг спать снова. Как и в первый раз, проснулся он от ощущения чьего-то недоброго взгляда. Хима снова сидела на спинке дивана и не слишком добродушно таращилась на спящего. «Точно перетрудился», - решил В., снова поймал кошку и, проверив плотно ли заперта дверь в кухню, закрыл кошку в коридоре. В третий раз он не успел даже толком заснуть, как услышал шуршание на балконе, и скоро в дверях появилась чёрная бестия, которая тут же прыгнула на диван. А вот это уже не было похоже на помешательство. Кошку он выгонял, такое присниться не может. Но как она попала на балкон? Даже очень стройная кошка не сможет просочиться в щель под дверью. Хима, конечно, обладала фигурой спортивного велосипеда, но до сих пор в опытах с телепортацией не участвовала. И вообще, в склонности к прохождениям сквозь стены замечена не была.
Не долгое, но обстоятельное расследование привело В. в туалет, где на полу обнаружилась одна из плиток, аккуратно отковырянная от стены и выбивающаяся из общей привычной картины ванной комнаты. Оказалось, что животное не только сумело отодрать одну из плиток, но и проделать себе небольшой лаз в тонкой стене между туалетом и кухней, который и стал её тропой к свободе и балкону.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#17 написал: marzzz
Вчера, 23:49
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (526|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 6 832
Цитата: Estellan
Закрывались они плотно и с усилием,

Моя прохиндейка Нелька взрослая кошка, но самая мелкая из троих. Всего-то два кило с хвостиком. Кот Масяня под десять, Муся для кошки тоже крупная, около пяти. Но! Никто не умеет так открывать двери, как это делает мелкая. Чудеса тяжелой атлетики, если сравнить вес кошки и двери, особенно, двери на даче, которая для нас, людей, достаточно тяжёлая. Кошка ложится на бок, и орудует всеми четырьмя лапами,толкая дверь наружу. Как? Ничего не понимаю, но несколько раз беглецов ловили, потому что два здоровенных лба запускают мелкую за паровоз, чтобы она открыла им дверь. Та с ловкостью заправского взломщика открывает и выпускает сородичей. И ищи-свищи всю троицу ночью с фонарями! tired_face
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#18 написал: Sniff
Сегодня, 00:08
0
Группа: Авторы
Репутация: (179|-2)
Публикаций: 74
Комментариев: 1 408
Умница- красавица и прячется прекрасно.
Но не исключаю наличие портала в доме)
+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
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