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Истории из жизни

Голубок на окне

Как-то во время школьных каникул, после шестого или седьмого класса, отправили родители нас с братом на Алтай. В организованную поездку через турагентство. Наша туристическая группа состояла из таких же, как мы, школяров, с пятого по девятый класс. За три недели мы объездили весь Алтай, побывав на нескольких турбазах.
Условия проживания на советских турбазах, естественно, спартанские. Ночевали в щитовых домиках посреди леса. Спали на железных койках-односпалках с растянутыми панцирными сетками, в комнатах на несколько человек.
Конечно, перед сном в такой уютной обстановке не обходилось без страшных историй. По очереди рассказывали, кто что знал. В основном, это были обычные детские страшилки про «жёлтое пятно», «синий ноготь», «гроб на колёсиках» и прочую «жуть».
Когда очередь дошла до одного мальчишки (имени сейчас уже не помню, пусть будет Слава), он не стал продолжать серию однотипных детсадовских баек, а как-то не по-детски серьёзно спросил:

- А хотите, расскажу, что взаправду с моим другом Лёшей Попошкиным произошло?

(Имя-фамилию этого неизвестного мне Лёши Попошкина я почему-то запомнил. Наверное, потому что немного необычно звучит).

Все согласились с энтузиазмом, ибо сказки, хоть и страшные, уже поднадоели.
Славик начал рассказывать…

С Лёшей Попошкиным были они одноклассниками. Когда закончился учебный год, отрабатывать летние трудодни им обоим досталось в городском тепличном хозяйстве. По большому счёту, это можно было считать удачей. Чем драить, белить и красить школу, лучше среди цветов, огурчиков да помидорчиков убивать драгоценные каникулы. Так что, две недели пацаны, на пару, к восьми утра мчались в теплицы, поднимать с колен цветочно-овощное хозяйство города.
Путь их до места трудовой практики лежал мимо заросшего кустарником и травой парка, на территории которого располагалось два или три корпуса заброшенной детской больницы. Персонал больницы с пациентами перекочевал уже много лет назад в новое современное здание, а старые корпуса остались разрушаться среди лопухов и полыни тенистого парка.
Тропинка, по которой пацаны бегали на отработку, укорачивая путь, пролегала в непосредственной близости от этих мрачноватых больничных корпусов. Место - то ещё было: безлюдное, на городской окраине. Но мальчишки же утром, по светлу бегали. Да и возвращались днём после обеда. Притом всегда вдвоём. Так что, никакого страха в дороге не испытывали. Проходя мимо осыпающихся строений, конечно, посматривали в их сторону. Даже пару раз пытались подойти ближе и заглянуть в тёмные окна на первых этажах. Но затея оказалась практически невыполнимая. Все подходы к старой больнице поросли густой крапивой в человеческий рост да колючей акацией.

Однажды, оттарабанив уже половину трудового срока, бежали Славик с Лёшкой, как обычно, в теплицы. Погода с утра не задалась. Было пасмурно, и накрапывал противный холодный дождь. Поэтому пацаны, не глазея по сторонам, поспешали. Когда уже проскочили тёмные от дождевой влаги больничные корпуса, Лёшка вдруг остановился.

- Славка, стой!

- Чо такое, Лёха?

- Что-то не так… Ты ничего странного не заметил?

- Нет… А где?

- Да в больнице что-то… Сам не понял. Но как-то не так, как всегда. Пошли, быстренько глянем!

- Может, нафиг? Дождь ведь поливает…

- Да мы всего на минуту вернёмся и вперёд! Давай, погнали!

И мальчишки метнулись обратно, благо отошли от развалин всего на несколько десятков метров.
Когда вернулись к двухэтажному корпусу, глядящему на узкую тропку почерневшими от времени фрамугами окон, всё стало ясно. В крайнем угловом окне второго этажа, к мутному стеклу изнутри приклеился белый силуэт порхающего голубя. Фигурка птички размером с четверть тетрадного листа была вырезана из бумаги.

- Славка, что это?

- Не знаю, Лёха. Но его же здесь раньше не было?
- Вот и я говорю, не было… А откуда он тогда там взялся? Может, кто специально внутрь залез и приклеил?

- Да как туда залезешь? Мы же видели – окна все закрыты, а двери сваркой заварены. И крапива кругом. Какой дурак полезет, чтобы просто бумажку налепить?

- Ладно, побежали, а то опаздываем уже…

Мальчуганы продолжили свой путь, так и не найдя объяснений странной бумажной фигурке, нежданно-негаданно объявившейся на стекле заброшенной больницы.
Но после работы, возвращаясь обратно и проходя мимо больничного корпуса, убедились – утром им не померещилось. Белый голубок всё так же прижимался к пыльному стеклу, призывно расправив крылья. Погода к тому времени немного наладилась, и друзья решили осмотреть здание поближе. Уже более пристально. Продираясь сквозь траву, несколько раз обогнули неприступный корпус, но так и не нашли видимых следов проникновения в него посторонних. Не удовлетворившись таким результатом, упрямые исследователи вознамерились во что бы то ни стало пробраться внутрь. Скосив палками крапиву, смогли всё-таки подойти к самой стене здания. Следом теми же палками разбили стекло в окне первого этажа. Окно располагалось не слишком высоко. Потому Славик подсадил дружка, и Лёшка, стараясь не пораниться торчащими из фрамуги осколками, осторожно пролез в зияющее отверстие. Стоя внутри, на широком подоконнике с облупившейся краской, описывал другу открывшуюся взору обстановку:

- Славка, тут пол весь проваленный, я прыгать вниз не буду. А лестница ко второму этажу на полу лежит, наверх не подняться. Да и пола у второго этажа нет – тоже обвалился. И вообще тут точно давно никого не было. Всё в пыли и паутине…

- Ладно, Лёшка, вылезай обратно. А то какая-нибудь больничная бабайка тебя утащит!

Потоптавшись ещё немного на подоконнике, Лёша Попошкин полез обратно. Но на этот раз неудачно – зацепился за торчащий из рамы осколок стекла, порвал рубашку и порезался.

- Ну, вот, «молодец»! Больно?

- Не-е. Царапина… А рубашку мамка зашьёт… Пошли домой.

После того дня Славка простудился. Наверное, из-за дождя и сырой погоды. Остался дома болеть. А Лёшка продолжал ходить по утрам работать в теплицы.
Когда навещал болевшего друга, рассказывал какие-то небылицы. Будто в окне больницы, где приклеен бумажный голубок, видел несколько раз девчонку. Худющую-прехудющую и бледную. Но довольно симпатичную. Мол, она ему даже рукой махала.
Славка в ответ только весело потешался над впечатлительным товарищем. Какая девчонка? Ведь сам говорил, что там пола нет на втором этаже, обрушился. Что она, в воздухе парила что ли? Как тот голубок?

Потом Славка выздоровел и отправился к бабушке в деревню на целый месяц. Когда же, загоревший и окрепший, вернулся в город, узнал, что его закадычный дружок Лёша Попошкин лежит в больнице. К нему даже не пускали никого. А вскоре пришла и вовсе страшная весть – Лёша умер. Как объяснили потом взрослые – что-то с почками…

Славка здорово переживал тогда. Ведь это был первый в его жизни потерянный близкий человек.

Но жизнь продолжалась. А вместе с ней и обязанности, которые никто не отменял. Пока не закончились каникулы, Славику надо было отработать пропущенную из-за болезни неделю в тепличном хозяйстве.
Вот он и отправился поутру знакомой тропкой, которой бегали ещё полтора месяца назад вместе с Лёшкой…
Проходя мимо заросшего крапивой и дикой акацией старого больничного корпуса, невольно глянул в его сторону и… замер, как вкопанный.

На стекле знакомого углового окна второго этажа красовались фигурки двух белых голубков, словно летящих навстречу друг другу…


11.08.2019

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:26
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:26 by V.V.PukinПросмотров: 540Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Потустороннее другой мир детство советская школа больница детская темнота страшное дух авторская история

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Комментарии

#1 написал: ponchik
Сегодня, 13:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
У автора этого рассказа хороший стиль и слог. Читается легко, на одном дыхании. Но, не похоже на правду. Может мальчик Леша и раньше страдал таким тяжелым недугом, а потом наступил кризис, и как его последствие -летальный исход. Гемодиализ и в Москве доступен не каждому. Про голубков и духа девочки в окне как-то притянуто "за уши". Леша мог быть уже в плохом состоянии, но ещё продолжал ходить на практику, и ему все могло просто показаться. А духи, вряд ли могут вырезать и развешивать на окнах голубков. Но, все равно, мне рассказ понравился, автору, конечно же +, только в другой раздел надо.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#2 написал: abgel1985
Сегодня, 14:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 79
Как мило! Но похоже на сказочку.
Зарегистрирован: 29.01.2015
#3 написал: Sniff
Сегодня, 14:15
+4
Группа: Авторы
Репутация: (179|-2)
Публикаций: 74
Комментариев: 1 407
Ув Пукин, ну вы врите, но знайте меру. Эта история даже в творческих варьировалась неоднократно.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Минди
Сегодня, 15:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (171|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1 097
Расказ понравился. Жаль мальчика. +++
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 17:34
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1167|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 264
Цитата: Sniff
Ув Пукин, ну вы врите, но знайте меру. Эта история даже в творческих варьировалась неоднократно.

наверняка г-н Пукин данную историю пересказал от себя, поверив в то, что она из жизни, случайно попавшая в творческие
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#6 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 19:15
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 376
Что то уважаемый Пукин нынче плодовит и потянуло его на печальную романтическо-мистическую прозу. Осенняя хандра видимо накрыла.
Поставила бы плюс, если б не два голубка в конце. Без оценочки 41
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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