Боярышник

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:34

ЛАТКА Просмотров: 529 Комментарии: 10 +11 Сегодня, 07:34 by

Тётушка выросла в этих местах, обычный смешанный лес - хоженый-перехоженый, грибов мало, местные через лес гоняют коров на луга, заблудиться сложно, но оказывается всё не так просто. День был пасмурный, моросил дождь, тётушка заехала в лес на велосипеде и пошла знакомой дорожкой к зарослям боярышника, нарвав ведерко ягоды, она решила возвращаться, но тут поняла, что не понимает, куда идти, о том, что она заблудилась, и речи не могло быть, она направилась назад по своим следам на траве.Не узнавая места, продолжала упрямо идти, вскоре навстречу ей вышел мужчина. "Одет не по погоде", - подумала она, а следом за ним шагали коровы, не наоборот. Спросив, как выйти к дороге, он махнул рукой.Пройдя еще немного, она вышла к поляне, на которой по кругу была скошена трава, было много шампиньонов, она пошла дальше, но никак не понимала, где же она, ей попадались ямы, канавы, наконец она вышла на открытое пространство. И снова ступор, решила ехать наугад, но почувствовала жуткий страх, остановилась, и тут же толчок в спину, она упала, велосипед каким-то образом оказался сверху. И такой тяжелый, что сбросить не может. Боярышник просыпался, но уже не до него, поехала дальше, но опять падает с велосипедом сверху, и тогда она стала вспоминать молитвы... Встала, страх пропал. И, о чудо, она поняла, где находится, но как она здесь оказалась?! Выслушав ее рассказ, я открыла спутниковую карту местности, и она показала, где рвала боярышник и где оказалась примерно через полчаса, это и вправду оказалось невозможно, ведь ей нужно было пересечь дорогу... да и расстояние примерно 5км. Одно скажу, что она уже не такая самоуверенная, как раньше, и в лес одна не ходит.

Ключевые слова: Лес трава тётя авторская история

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