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Истории из жизни

Боярышник

Тётушка выросла в этих местах, обычный смешанный лес - хоженый-перехоженый, грибов мало, местные через лес гоняют коров на луга, заблудиться сложно, но оказывается всё не так просто. День был пасмурный, моросил дождь, тётушка заехала в лес на велосипеде и пошла знакомой дорожкой к зарослям боярышника, нарвав ведерко ягоды, она решила возвращаться, но тут поняла, что не понимает, куда идти, о том, что она заблудилась, и речи не могло быть, она направилась назад по своим следам на траве.

Не узнавая места, продолжала упрямо идти, вскоре навстречу ей вышел мужчина. "Одет не по погоде", - подумала она, а следом за ним шагали коровы, не наоборот. Спросив, как выйти к дороге, он махнул рукой.

Пройдя еще немного, она вышла к поляне, на которой по кругу была скошена трава, было много шампиньонов, она пошла дальше, но никак не понимала, где же она, ей попадались ямы, канавы, наконец она вышла на открытое пространство. И снова ступор, решила ехать наугад, но почувствовала жуткий страх, остановилась, и тут же толчок в спину, она упала, велосипед каким-то образом оказался сверху. И такой тяжелый, что сбросить не может. Боярышник просыпался, но уже не до него, поехала дальше, но опять падает с велосипедом сверху, и тогда она стала вспоминать молитвы... Встала, страх пропал. И, о чудо, она поняла, где находится, но как она здесь оказалась?! Выслушав ее рассказ, я открыла спутниковую карту местности, и она показала, где рвала боярышник и где оказалась примерно через полчаса, это и вправду оказалось невозможно, ведь ей нужно было пересечь дорогу... да и расстояние примерно 5км. Одно скажу, что она уже не такая самоуверенная, как раньше, и в лес одна не ходит.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:34
Сегодня, 07:34 by ЛАТКАПросмотров: 529Комментарии: 10
+11

Ключевые слова: Лес трава тётя авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:06
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 759
Комментариев: 8 582
Учитывая, что во многих традициях боярышник так или иначе используют для защиты от колдовства - вдвойне странно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: DRUID
Сегодня, 11:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (228|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 218
Ой в прошлом году подруга моей бабули, пошла по грибочки и заплутала, да так, что с МЧС искали. Зашла бабусяка в лесок с одной стороны нашего городка, а вышла с противоположной, причём часа так за три ( хотя должна была по лесам и весям суток двое минимум идти, в годах все таки).
Пришла домой и легла отдыхать горемычная, а в это время сын и МЧС продолжали прочесывать лес.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:42
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2247|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 727
Страшное дело, это что же получается леший так издевался над ней или другая нечистая сила? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: marzzz
Сегодня, 12:22
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (525|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 6 806
Сочетание "велосипед - лес - ягоды" воистину роковое!
Свёкор по молодости отправился по грибы на велике. Грибов не оказалось, но напал на малинник. Набрал корзину. На обратном пути на пригорочке, состоящем почему- то из отборного мелкого жёлтого, почти пляжного песка, забуксовал. Упал, велик сверху, малина - по всей песчаной кучке. Ну, наковырял обратно в корзину, что сумел. До сих пор помню вкус малинового варенья! И хруст песка на зубах! smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#5 написал: FromSiberia
Сегодня, 12:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 818
Цитата: DRUID
Ой в прошлом году подруга моей бабули, пошла по грибочки и заплутала, да так, что с МЧС искали. Зашла бабусяка в лесок с одной стороны нашего городка, а вышла с противоположной, причём часа так за три ( хотя должна была по лесам и весям суток двое минимум идти, в годах все таки).
Пришла домой и легла отдыхать горемычная, а в это время сын и МЧС продолжали прочесывать лес.


Ай да бабуська, ну молодец!!!)))))))))))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 12:39
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1167|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 249
Зачем ехать в дождь за боярышником? Что за срочная надобность?
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#7 написал: Фингал
Сегодня, 13:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
где рвала боярышник и где оказалась примерно через полчаса, это и вправду оказалось невозможно, ведь ей нужно было пересечь дорогу... да и расстояние примерно 5км.//


за полчаса невозможно проехать 5 километров на велосипеде??

а что дорогу не заметила - так день пасмурный, дождь
я однажды на заброшенном аэродроме заблудилась в тумане, отойдя от палатки не дальше пяти минут
Зарегистрирован: 11.08.2019
#8 написал: Black Bagira
Сегодня, 13:20
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Репутация: (759|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 383
Цитата: Фингал
за полчаса невозможно проехать 5 километров на велосипеде??

Да запросто...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#9 написал: FromSiberia
Сегодня, 13:31
0
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Репутация: (72|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 818
Цитата: Pmariam
Зачем ехать в дождь за боярышником? Что за срочная надобность?


Было дело, у меня мама в дождь за грибами ходила. А что, лето дождливое, а за грибами хочется... резиновые сапоги на ноги, дождевик надела и вперед))))))))) Охота же пуще неволи.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#10 написал: Фингал
Сегодня, 13:43
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Публикаций: 0
Комментариев: 7
Цитата: Black Bagira
Да запросто...


средняя скорость человека пешком 5 километров в час
поэтому непонятно удивление автора - что тетка могла проехать на велосипеде 5 километров за полчаса, пусть даже и по лесу

Цитата: FromSiberia
А что, лето дождливое, а за грибами хочется.


Разыгрались в небе тучи.
Скоро хлынет дождь летучий:
Тёплый, лёгкий и живой —
Называется «грибной».
Мы возьмём с тобой лукошко,
Соберём в лесу немножко
Сыроежек и маслят,
Семь лисичек, пять опят.

:-)
Зарегистрирован: 11.08.2019
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