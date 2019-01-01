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Истории из жизни

Девочка

Навеяло историей про вечную странницу. Вспомнилась девочка-инвалид. Она с родителями жила по соседству с моей прабабушкой, в частном секторе. Я ее помню лишь мельком, мне тогда лет 5 было. Это был поздний ребенок, и насчет диагноза ее родители сильно не распространялись. Соня совсем не говорила, но слышала и понимала, что ей говорят, хоть и вела себя странно. Поговаривали, что у нее умственная отсталость, но видимо в плане болезней там было еще что-то т.к. до 18 она не дожила.

Сплетен про нее много ходило. Кто-то говорил, что это наказание ее матери за колдовство, мол, видели дома у нее книги черной магии, за ритуалами в огороде ее заставали. Хотя по началу все в церковь ходила - ребенка вымаливала т.к. врачи бесплодие диагностировали. Рождение Сони было чудом.
Девочка была со странностями, малообщительная, но очень любила животных и к людям была добра, хоть и шпыняли ее местные ребята частенько. Подбирала на улице животных больных и всегда вылечивала каким-то чудом, причем без лекарств, а травами и прикладыванием рук. Откуда девочка в совершенстве знала свойства трав - не понятно, возможно, мать научила, хоть сама никогда травницей не слыла.

У нас тогда собак отстреливали, так Соня искала раненых и лечила. Спасла практически разорванного собаками котенка. Местные, приметив это, стали просить ее полечить домашних питомцев - кошек, собак, ну и скот. Говорят, многим помогла. Ветеринара в то время у нас не было. Потом стали говорить, что и людей она тоже лечить может. Мальчишка один, пока орал ей, что она дурочка, голову завернул и шлепнулся с велика, коленку разбил и об руль бестолковкой ударился, ревел очень, так Соня подошла, к коленкам траву приложила, а руку над головой подержала - ни шишки на голове, и на коленках к вечеру пара царапинок.
Когда стали к ней обращаться с человеческими болезнями, ей уже лет 16 было. Лечила по возможности. Пригласили ее однажды к старушке лежачей, так Соне с порога плохо стало, истерика началась, к больной так и не подошла. Умерла старушка к вечеру, видимо, не спасти уже было.

Когда не стало самой Сони, ее родители переехали в город. Сильно горевали, не могли в этом доме жить. В дом въехали новые жильцы - семья с маленьким ребенком. Мальчишка астматик. Рассказали они потом, как сыну плохо стало, задыхаться начал, ингалятор посеяли куда-то, в панике искали. Потом зашли в комнату, а возле кровати сына девочка стоит лет 16 и руки над ним держит, а парнишка лежит спокойно и дышит сам, приступ прекратился. Девочка отошла от кровати и пропала, будто скрывшись в стене.
Больше про Соню никакой информации найти не удалось.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 18:42 by Юлия РысьПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: Девочка ребенок целительство авторская история

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