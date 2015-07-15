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Истории из жизни

"Кладбища"

Это произошло давно, мне тогда было 9 или 10 лет. Летом меня отправили в деревню к бабушке и дедушке, чтобы я отдохнул от городской суеты и хотя бы на небольшой промежуток времени стал ближе к природе. Я приехал в деревню. На отдыхе не замечаешь, как быстро проходит время, поэтому дни шли быстро. В деревне нет особых занятий, кроме работы в огороде и по хозяйству, или, по крайней мере, у меня не было. Когда мне становилось скучно, я прибегал на детскую игровую площадку, где проводил все свободное время, играя с другими детьми. Когда мне это надоедало, я возвращался домой и пытался найти другие развлечения. Мои бабушка и дедушка старались развлекать меня, как могли.

Однажды дедушка предложил мне идею - создать два шуточных "кладбища". Он сделал две таблички, на которых были надписи "Кладбище инопланетян" и "Кладбище колдунов" и расположил их у нас во дворе, подрисовав забавные рожи на них. Сейчас подобные идеи кажутся жуткими, но тогда мне становилось смешно от таких сочетаний слов. Одна из табличек находилась возле узкой ямы с какой-то жидкостью внутри. Об этой яме мне до сих пор ничего неизвестно, но я и не интересовался. А другая табличка располагалась вблизи сарая, возле горы разных деталей техники и металла, которые дедушка использовал в своей работе. Таким образом был украшен наш двор. Мне было уже не так скучно находиться дома, но вскоре произошло то, из-за чего дедушка был вынужден убрать все таблички.

Наутро следующего дня у меня заболела голова. Сначала в этом не было ничего удивительного - возможно, я переутомился, играя с ребятами или помогая по хозяйству. Но боль не проходила целый день. Мы поехали в город к врачу. Врач предполагал, что у меня довольно опасное заболевание - менингит, но других симптомов, кроме ужасной головной боли, не было. Решили, что это просто непонятно откуда взявшаяся мигрень, и назначили таблетки. Но это помогало ненадолго - боль преследовала меня постоянно, и я даже засыпал от сильного напряжения. Тогда мы обратили внимание на эти таблички. Бабушка решила, что мигрень - это последствие создания "кладбищ", которые выплеснули на меня свою негативную энергию. Мы не суеверны, но в существование духов и различных существ верим. Поэтому было принято решение выбросить проклятые таблички на помойку.

На следующий день все прошло. Не знаю точно, была ли боль связана с появлением в нашем дворе "кладбищ", но больше подобными вещами мы не занимались.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26 by betrayal of fateПросмотров: 728Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Духи кладбище боль авторская история

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Комментарии

#1 написал: FromSiberia
Сегодня, 12:26
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Вот это дедушка затейник. Реально мороз по коже пробрал.
Плюс за мороз)))
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#2 написал: Anais
Сегодня, 14:42
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Комментариев: 363
Норм у вас там развлечения:) Как же скучно я живу:))
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#3 написал: Шерри
Сегодня, 16:20
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"Бабушка решила, что мигрень - это последствие создания "кладбищ", которые выплеснули на меня свою негативную энергию."
Откуда там взяться негативной энергии, если нет захоронения?
Ищут люди мистику, где ее нет и быть не может)
Я в детстве кладбище комаров устраивала с подругой на даче в песке.
Все как положено, ямки, убитые комары, крестики из спичек и цветочки))))
+ За наивность)
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#4 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 16:29
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Комментариев: 585
"Сейчас подобные идеи кажутся жуткими, но тогда мне становилось смешно от таких сочетаний слов"
Ну сочетания это одно, а идейка так себе. Ну ладно Шерри, пишет они сами до этого дотюнькали, но дед....я в шоке. Ничё он развлечение для внука нашел. А главное кого хоронить то собирались?
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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