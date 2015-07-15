"Кладбища"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:26

betrayal of fate Просмотров: 728 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 11:26 by

Это произошло давно, мне тогда было 9 или 10 лет. Летом меня отправили в деревню к бабушке и дедушке, чтобы я отдохнул от городской суеты и хотя бы на небольшой промежуток времени стал ближе к природе. Я приехал в деревню. На отдыхе не замечаешь, как быстро проходит время, поэтому дни шли быстро. В деревне нет особых занятий, кроме работы в огороде и по хозяйству, или, по крайней мере, у меня не было. Когда мне становилось скучно, я прибегал на детскую игровую площадку, где проводил все свободное время, играя с другими детьми. Когда мне это надоедало, я возвращался домой и пытался найти другие развлечения. Мои бабушка и дедушка старались развлекать меня, как могли.Однажды дедушка предложил мне идею - создать два шуточных "кладбища". Он сделал две таблички, на которых были надписи "Кладбище инопланетян" и "Кладбище колдунов" и расположил их у нас во дворе, подрисовав забавные рожи на них. Сейчас подобные идеи кажутся жуткими, но тогда мне становилось смешно от таких сочетаний слов. Одна из табличек находилась возле узкой ямы с какой-то жидкостью внутри. Об этой яме мне до сих пор ничего неизвестно, но я и не интересовался. А другая табличка располагалась вблизи сарая, возле горы разных деталей техники и металла, которые дедушка использовал в своей работе. Таким образом был украшен наш двор. Мне было уже не так скучно находиться дома, но вскоре произошло то, из-за чего дедушка был вынужден убрать все таблички.Наутро следующего дня у меня заболела голова. Сначала в этом не было ничего удивительного - возможно, я переутомился, играя с ребятами или помогая по хозяйству. Но боль не проходила целый день. Мы поехали в город к врачу. Врач предполагал, что у меня довольно опасное заболевание - менингит, но других симптомов, кроме ужасной головной боли, не было. Решили, что это просто непонятно откуда взявшаяся мигрень, и назначили таблетки. Но это помогало ненадолго - боль преследовала меня постоянно, и я даже засыпал от сильного напряжения. Тогда мы обратили внимание на эти таблички. Бабушка решила, что мигрень - это последствие создания "кладбищ", которые выплеснули на меня свою негативную энергию. Мы не суеверны, но в существование духов и различных существ верим. Поэтому было принято решение выбросить проклятые таблички на помойку.На следующий день все прошло. Не знаю точно, была ли боль связана с появлением в нашем дворе "кладбищ", но больше подобными вещами мы не занимались.

Ключевые слова: Духи кладбище боль авторская история

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