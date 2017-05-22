Непонятная могила

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бабушка Лукерья Просмотров: 617 Комментарии: 6 +11 Сегодня, 10:25 by

Гостила я как-то у подружки в деревне, там и услышала эту историю от непосредственной участницы событий. Привожу её рассказ здесь.Деревня наша небольшая, даже магазинов в ней нет, а за всеми благами цивилизации приходится каждый раз отправляться в соседний посёлок. Пути в него два: тот, что длиннее - через поле, а тот, что короче - мимо старого кладбища. И вот, как-то раз задержалась я в посёлке со своими делами: и на почту надо было, и в магазин очередь отстояла, так и не заметила, как время прошло. Я, конечно, с соседом нашим договаривалась, чтобы он меня на своей машине захватил, но он уже давно уехал - не дождался. Так что возвращаться мне пришлось пешком, да ещё и тяжёлые сумки тащить. Ну да ничего, в целом мы привыкшие, не впервой. Прикинула я, каким путём лучше идти, да и решила, что мимо кладбища складнее будет. Страха перед покойниками у меня никакого не было, а дорога всяко короче. Тем более что светло ещё было, и я надеялась добраться домой до темноты.Однако пока я шла, стало довольно быстро смеркаться, небо заволокло тучами, а с поля пополз туман. Я постаралась ускорить шаг, но тяжесть сумок серьёзно этому мешала. Уже через несколько минут туман стал настолько плотным, что я толком не видела ничего не только перед собой, но даже под ногами. Сумерки сгущались всё быстрей, в ближайшее время я рисковала оказаться уже в полной темноте. В такой ситуации, как правило, обостряются все чувства. И вот, в какой-то момент мне показалось, что позади меня в тумане кто-то есть, что я даже слышу его хриплое дыхание, похожее на одышку запыхавшейся от бега или жары собаки. А то и волка. Практически переходя на бег и постоянно озираясь, я заметила в пелене тумана оградки могил и надгробия. Несмотря на их мрачный вид, я была рада их видеть. Значит, до дома оставалось уже совсем недалеко, каких-нибудь минут десять. Петляя по едва заметной тропке среди могил, я старалась оторваться от увязавшегося за мной зверя, прикидывая, что в случае чего воспользуюсь мясными полуфабрикатами, которыми была набита одна из моих сумок. И тут мой взгляд случайно упал на ближайший памятник за невысокой оградкой, выплывший из тумана прямо рядом со мной. Фотографии на нём не было, но на чёрном камне чётко выделялись, хорошо различимые даже в сумерках, белые выгравированные буквы. Я приостановилась и начала читать, а по шее и затылку непроизвольно побежали противные мурашки. Фамилия, имя и отчество полностью совпадали с моими. Подавшись чуть вперёд через ограду, я разглядела и дату рождения, точно такую же, как и у меня! “Надо же, какое совпадение”, - подумала я, чтоб хоть как-то рационально объяснить увиденное. Дату смерти моей тёзки целиком рассмотреть я не смогла, увидела только часть даты - 19.05.20... Остальное было скрыто высокой травой, затянувшей могилу. Меня передёрнуло от такого совпадения, но лезть за ограду ради любопытства в данной ситуации мне показалось некстати. Тем более что, затихшее было, собачье дыхание, перешедшее уже в отчётливое рычание, внезапно послышалось практически рядом со мной, перепугав до ужаса. Я подхватила свои баулы и помчалась к деревне. Не прошло и пятнадцати минут, как я ввалилась домой, уже практически в полной темноте.Но любопытство и ощущение какой-то необъяснимой связи с этой неожиданной могилой не давали мне покоя. На следующий день, уже при свете солнца, я отправилась искать это захоронение. И не нашла. Я обошла всё кладбище несколько раз, но этой могилы не было. Потом я сообразила задним числом, что на этом кладбище перестали захоранивать ещё в начале 90-х, потому современная могила не могла там оказаться! Так и не знаю, что мне тогда померещилось, а что и вправду было, но с той поры каждый год 19 мая я провожу в нервном напряжении - а вдруг я, таким образом, отчасти узнала дату собственной смерти?

Ключевые слова: Могила непонятное туман рычание дата смерти авторская история

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