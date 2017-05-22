Силуэт

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:34

Nik_dk Просмотров: 27 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:34 by

Вспомнила, как лежала со своим сыном в патологии новорожденных с родовой травмой. Прогноз давали неутешительный, я в психозе жутчайшем, полная депрессия и панический страх за ребенка, плюс состояние здоровья после затяжных родов. Кто прошел это - поймет, какое состояние пограничное у меня было в тот момент. Через 4 дня после родов перевели меня в отделение к сыну.Отделение представляет собой несколько боксов, в каждом из которых 4 палаты, стены между ними стеклянные. Палаты выходят в один коридор, где стоит чайник, смесь для детей, холодильник. Из "нашего" коридора есть выход в общий коридор, при этом стены в палате, где находятся входные двери, тоже стеклянные. Видимо, чтобы медсестрам можно было, не заходя в палату, видеть, что там творится. Про удобство только что родивших женщин жить в таких аквариумах умолчим. Так подробно описываю, чтобы было понятно, как и что видно из палаты с учетом прозрачной стены, выходящей в маленький коридор.Ночами я ставила себе будильник, чтобы не проспать кормление сына - сам он не просыпался, находился в искусственной коме. А сил нет совсем, и крови потеряно много, и спать охота - хоть умри. И в очередной раз я кормление проспала. То ли не услышала будильник, то ли выключила его автоматически и снова уснула. Вдруг меня будто кто толкнул. Я просыпаюсь, а полчаса назад надо было сына кормить. Бегом стала готовить молокоотсос, сцеживаться и тут вижу, как мимо моей палаты плывет фигура в капюшоне. Не идет, так как нет характерных движений, как при ходьбе, а просто плывет - в сумраке майской ночи заметны её очертания.Я к сыну - дышит, но температура упала до критической отметки - 34 градуса, организм у него сам не мог поддерживать нормальный уровень температуры. Срочно вызвали дежурного врача, сына уложили в кювез. Я весь остаток ночи молилась, чтобы он выжил. Плакала, кучу обещаний давала, лишь бы он выжил и мы, наконец, вернулись домой из всех этих больниц.С того дня сын пошел на поправку, и недели через 3 нас выписали наконец-то домой. Думаю, или у меня на фоне сильнейшего стресса и депрессии галлюцинации начались, или действительно кто-то ходил у нас по коридору, ведь не все выживали в этой больнице. Там ночами очень страшно было. Я поговорила с другими девочками, многие даже в туалет боялись сходить ночью. Вот и не верь после этого в потустороннее.Автор: TRIGRAMMA.

Ключевые слова: Роддом роженица силуэт страх сын

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