Гадание, которого не было

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:43

Nik_dk Просмотров: 103 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:43 by

Я шёл домой, возвращаясь поздно вечером от своей девушки. Было довольно прохладно, осень уже давно вступила в свои права, и поэтому через заметно лысеющие деревья полновластно проглядывала она — огромная круглая луна. Стараясь немного согреться, я закурил, и чиркнувшая в этот момент спичка, на мгновение осветила мои лицо и руки. И тут же я услышал за своей спиной приятный женский голос: «Красавчик! Дай прикурить!» Оглянувшись назад, я увидел одинокий женский силуэт, быстро приближающийся ко мне. Когда она подошла поближе, я увидел молодое кареглазое лицо, пёстрый платок на голове, увесистую золотую цепочку с монетками на шее и длинную цветастую юбку, метущую своим подолом асфальт той маленькой площади, на которой разворачивались эти события.Ну, всё понятно, пронеслось у меня в голове — она цыганка. Но что она здесь делает одна, да ещё в столь поздний час? Вот вопрос. Ну, цыганка, так цыганка, но молодая, симпатичная, а я молодой и ничего себе так мужчина (таким я уже себя считал в свои тогдашние 18 лет). Так что же мне не дать прикурить этой молоденькой цыганочке? От меня не убудет. Я остановился под единственным фонарем на площади, который, мерцая из последних сил, освещал круглое пятно под собой, в этом месте поделился сигареткой и помог девушке прикурить.Перебросились парой слов. Она спросила: «Откуда идёшь, куда путь держишь?» Я ответил и потом она, улыбаясь задорными ямочками на щеках, сказала: «Ну, за твою доброту погадаю я тебе, хочешь?» Я сказал, что у меня и денег-то нет, так что даже заплатить не смогу. «А ничего, и так расскажу тебе, что тебя ждёт», — ответила она и попросила мою ладонь показать. Я дал ей послушно свою руку, она взглянула на мою ладонь, и я увидел, даже в том полусумраке, как внезапно она побледнела. Можно сказать, испугалась даже. Быстро закрыв мою ладонь в кулак, и не смотря мне в глаза, цыганка буркнула: «Мне надо идти, некогда мне». «А как же гадание твое?», — спросил я. Она повторила свои слова и почти что бегом побежала от меня в темноту. А я стоял в полном недоумении, смотря на её удаляющуюся фигуру и не знал, что вообще думать, и что же такого страшного она увидела на моей ладони, от чего так сильно испугалась, что даже передумала мне гадать?С тех пор прошло много лет, но я так до сих пор и не знаю, что всё это было. Но каждый раз, когда я встречаю цыганок на своём пути, в каждой из них я ищу ту девушку, которую я встретил тем далёким, поздним вечером. Давно это было и события того вечера, уже поистёрлись в моей памяти, но мне до сих пор интересно, что же такого могла прочесть на моей ладони эта цыганка? А может это и не цыганка была вовсе? Но тогда кто?Автор: Kilenc.

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