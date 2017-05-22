Ведьмин подарок

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:15

Шерри Просмотров: 338 Комментарии: 3 +2 Вчера, 22:15 by

В тот год в семье Марины и Алексея случилась беда - умерла Маринина мама, которая каждое лето проводила с любимыми внучками на даче. С наступлением лета супруги уговорили маму Алексея забрать девочек на каникулы к себе в деревню.Так десятилетняя Лиза и восьмилетняя Соня попали в Поповку к бабушке Люсе, которая оказалась строгой и сразу перечислила правила, которым внучкам предстояло следовать у нее в гостях. Среди обычных «есть что дают» и «помогать по хозяйству» было странное правило: ни в коем случае не общаться и не ходить на двор к Грибихе - так звали местную деревенскую колдунью. Девочки набросились на бабушку с расспросами, но та только сказала: «Ведьма она!» - и трижды плюнула через левое плечо.Тогда сестры попытались сами что-то разведать. Но в деревне о Грибихе говорили мало. Ее откровенно боялись даже здоровые мужики. Ходили слухи, что ведьма сжила со свету соседа, который отказался починить ей крышу, что она портит скотину и птицу, что беременным женщинам и маленьким детям лучше не встречаться с ней взглядом - непременно заболеют, и что, когда Грибиха метет свою дорожку и что-то бормочет, опасно для жизни стоять с подветренной стороны... Из всего этого Лиза и Сонечка поняли мало, но испугались и старались держаться подальше от злой колдуньи.А в конце августа папа с мамой приехали за дочками. Вещи были уложены в машину, семья уселась на террасе пить прощальный чай с яблочным пирогом. И тут обнаружилось, что у бабы Люси закончился сахар. Лиза вызвалась бежать в магазин. Она так торопилась, что едва не сбила с ног старуху, выходившую из дверей деревенской лавки.- Извините! - пробормотала Лиза и оцепенела.Это была Грибиха.Старуха поджала губы: - Коли ты такая шустрая, помоги мне сумки донести.Лизу учили помогать старушкам и, превозмогая страх, она потащила сумки Грибихи на другой конец деревни. Поднявшись на крыльцо, ведьма пригласила девочку в дом, но Лиза сказала, что ей нужно вернуться в магазин, ведь она так и не купила бабушке Люсе сахар. Тогда Грибиха вынесла ей из избы пачку сахара и чудесную тряпочную куколку.- Возьми гостинцы, доча, для тебя и Люси!«Не такая уж она и страшная!» - подумала девочка, убегая.Вернувшись, Лиза успела только бросить сахар на стол, как ее посадили в машину и вместе с Соней увезли домой. Кукла отправилась вместе с ней в кармашке платья.А на следующий день Лизе стало плохо, поднялась температура, и сильно болело в груди. Родители решили, что дочка подхватила инфекцию и позвонили в деревню, чтобы узнать, не заболел ли там кто-то еще. Мама Алексея едва смогла ответить на звонок - у нее распухли суставы, болело сердце, и кружилась голова. Узнав, что и Лиза нездорова, она по телефону учинила внучке допрос. Когда открылось, что та взяла у Грибихи куклу, а бабушке принесла ведьмин сахар, Люся позвала к телефону сына и срывающимся голосом попросила найти кого-то, кто снимет с них порчу - иначе Алексей лишится и мамы, и дочки.Марина с Алексеем стали срочно искать специалиста и, по рекомендации знакомых, попали ко мне на прием. Лизу пришлось оставить дома - девочке было очень плохо, но куклу они принесли с собой. Диагностика показала наличие сильной порчи на девочке и на ее бабушке. Мне потребовалось три сеанса для уничтожения вредоносных программ. Куклу нейтрализовал я сам, а мама Алексея, следуя моим указаниям, избавилась от испорченного сахара. Над восстановлением энергетики обеих пациенток я работал еще два месяца. И к концу осени проблема была полностью решена.Важно помнить о том, как легковерны и простодушны наши дети. Мы, взрослые, обязаны научить их не вступать в разговоры с незнакомыми людьми, никуда с ними не ходить и ничего у них не брать. Эта привычка сможет спасти ребенку жизнь, уберечь от криминальной ситуации или магической атаки.Автор - Ващенко. А. Н. Целитель, биоэнергет, парапсихолог.

Ключевые слова: Ведьма колдунья дети кукла

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