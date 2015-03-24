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Истории из жизни

Саяны

В середине сентября поехали с товарищем в столицу славной республики Тыва (1600 км в одну сторону), особо не торопились — места за Абаканом начинаются красивые, трасса пересекает Саянские горы — кто видел, тот знает. Короче, решили заночевать на берегу горной речки, свернув примерно на километр в сторону с пустынной трассы.
Погода сырая, моросит дождик мерзкий, места абсолютно глухие, только речка шумит. Развели костерок, который, кстати, постоянно приходилось взбадривать соляркой, т.к. сырые палки гореть упорно не хотели. Сидим, точнее, стоим у огня — общаемся о разном. Зашёл разговор и о гиблых местах и голодных медведях, благо обстановочка располагает, вспомнили, что горные ручьи и речки имеют тяжёлую энергетику, что спать рядом с ними не очень хорошо — могут забрать душу во сне, и т.п. страшилки. Так вот, что запомнилось — решил отойти к речке, стою, смотрю на бурлящую воду, а она как будто притягивает, глаз не оторвать. Не знаю, сколько стоял так, короче разворачиваюсь и гляжу в сторону машины — до неё метров 20, вижу товарища стоящего у костра, решаю идти обратно, в это время буквально НА СЕКУНДУ опускаю глаза, поднимаю их — машина стоит, товарища нет.
Немного удивился, ну, думаю, может за машину отошёл, хотя быстро как-то. Случайно бросаю взгляд направо — и вдруг вижу его, неподвижно стоящим в метре от меня на берегу речки, пристально смотрящим на воду так же, как и я, минуту назад. Честно говоря, стало не по себе — ведь мгновение назад я видел его за 20 метров от себя, и рядом со мной никого не было! Закралось подозрение — а он ли это вообще или чертовщина какая-то, пересилив себя, толкаю его кулаком в бок:
— Это ты?
Он вздрагивает:
— Что?
— Пойдём-ка, — говорю, — уху варить, дружище!
Вот такая история. Сейчас, конечно, можно только улыбнуться, но в тех ночных «декорациях», когда на сотни вёрст вокруг нет ни души, было весьма жутковато. Для себя сделал вывод — в таких глухих местах нужно вести себя тихо и спокойно, и не тревожить древних духов разными байками...

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59 by ШерриПросмотров: 768Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Река призрак вода друг

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Комментарии

#1 написал: Gatta_Black
Сегодня, 11:54
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 573
Возможно, на самом деле времени прошло больше, чем показалось. По себе знаю - глядя ночью на речку, частично теряешь связь с реальностью, текущая вода завораживает.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 12:30
0
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Репутация: (66|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 714
Да, Саяны такие Саяны... Коротко и жутенько.
++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Talisha
Сегодня, 16:48
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Выпадение из реальности произошло
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: Шерри
Сегодня, 16:58
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Цитата: Talisha
Выпадение из реальности произошло

Мне этот момент очень интересен. Можете пояснить, я в этой сфере ещё не разбираюсь)
Зарегистрирован: 3.06.2019
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:02
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Публикаций: 1 767
Комментариев: 11 201
Цитата: Gatta_Black
Возможно, на самом деле времени прошло больше, чем показалось. По себе знаю - глядя ночью на речку, частично теряешь связь с реальностью, текущая вода завораживает.

Это сопоставимо маятнику, когда врач держит на верёвочке перед глазами гипнотизируемого пациента к примеру часы или что-то другое. За историю +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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