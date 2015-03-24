Саяны

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:59

Шерри Просмотров: 768 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 10:59 by

В середине сентября поехали с товарищем в столицу славной республики Тыва (1600 км в одну сторону), особо не торопились — места за Абаканом начинаются красивые, трасса пересекает Саянские горы — кто видел, тот знает. Короче, решили заночевать на берегу горной речки, свернув примерно на километр в сторону с пустынной трассы.Погода сырая, моросит дождик мерзкий, места абсолютно глухие, только речка шумит. Развели костерок, который, кстати, постоянно приходилось взбадривать соляркой, т.к. сырые палки гореть упорно не хотели. Сидим, точнее, стоим у огня — общаемся о разном. Зашёл разговор и о гиблых местах и голодных медведях, благо обстановочка располагает, вспомнили, что горные ручьи и речки имеют тяжёлую энергетику, что спать рядом с ними не очень хорошо — могут забрать душу во сне, и т.п. страшилки. Так вот, что запомнилось — решил отойти к речке, стою, смотрю на бурлящую воду, а она как будто притягивает, глаз не оторвать. Не знаю, сколько стоял так, короче разворачиваюсь и гляжу в сторону машины — до неё метров 20, вижу товарища стоящего у костра, решаю идти обратно, в это время буквально НА СЕКУНДУ опускаю глаза, поднимаю их — машина стоит, товарища нет.Немного удивился, ну, думаю, может за машину отошёл, хотя быстро как-то. Случайно бросаю взгляд направо — и вдруг вижу его, неподвижно стоящим в метре от меня на берегу речки, пристально смотрящим на воду так же, как и я, минуту назад. Честно говоря, стало не по себе — ведь мгновение назад я видел его за 20 метров от себя, и рядом со мной никого не было! Закралось подозрение — а он ли это вообще или чертовщина какая-то, пересилив себя, толкаю его кулаком в бок:— Это ты?Он вздрагивает:— Что?— Пойдём-ка, — говорю, — уху варить, дружище!Вот такая история. Сейчас, конечно, можно только улыбнуться, но в тех ночных «декорациях», когда на сотни вёрст вокруг нет ни души, было весьма жутковато. Для себя сделал вывод — в таких глухих местах нужно вести себя тихо и спокойно, и не тревожить древних духов разными байками...Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Река призрак вода друг

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