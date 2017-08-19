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Истории из жизни

Этого тут раньше не было

То, о чём сегодня пойдёт речь, случилось со мной много лет назад, в детстве. Наверно, моя история покажется странной, и вы в неё не поверите, но она произошла на самом деле.
В те времена я жил в Томске вместе с отцом. Мать тогда работала в другом городе, уже намного позже переехала в Ярославск. На дворе стоял 2002, мне было 9 лет и я учился в 3-м классе. Впрочем, речь пойдёт не о моей давней жизни, а о событиях, которые происходили тогда со мной целый месяц.
Была середина Октября. Я возвращался после школы на троллейбусе домой. Подойдя к подъезду, я заметил во дворе возле сорняков странный, овальный камень с узорами, которого раньше тут не было. Он был наполовину закопан в землю, поэтому я лишь мог только гадать, какого он был размера. Меня больше удивили узоры, словно выполненные нечеловеческой рукой. Честно говоря, спустя столько времени я уже позабыл, как они выглядели. Но, по моему, они походили на волнистые линии с сложными пересечениями и точками в пустых промежутках. Мне было тогда не очень комфортно стоять рядом с камнем - какая-то тяжёлая сила ощущалась в нём. Я был так заинтересован находкой, что попытался даже его выкопать, но безрезультатно. Почва вокруг него была такой плотной, что даже ногтями её было сложно зацепить. Тогда я прекратил это и решил пойти домой, надеясь завтра его откопать лопаткой для грунта.
Ночью того дня я спал не очень хорошо - снились пейзажи в виде пустынь и гор, повсюду была тёмная ночь, даже звёзд не видно. Были странные скалы с теми самыми узорами. Скалы пронзали низко летящие облака. Казалось, это место было не Землёй, а чем-то иным...
Из-за этих сновидений я тогда чуть не проспал урок. После школы снова решил вернуться к этому камню. Прихватив лопатку, я стал копать почву вокруг него. Как только край лопаты коснулся земли, меня внезапно прошиб сильный озноб и дикий страх. Не знаю почему, но тогда я со всех ног побежал домой, а удивлённому отцу нечего не сказал. Что это было, до сих пор не знаю. Возможно, сработал инстинкт самосохранения, словно камень нёс в себе угрозу моей жизни и нужно было не трогать его... Не знаю.
Месяц я возился вокруг камня, но не трогал, а лишь пытался понять, что он тут делает. Странно, но тогда я даже не обращался ни к отцу, ни к соседям, которые могли бы мне с этим помочь. Я просто сам, в одиночестве изучал его. Вот, вроде всё понятно - камень, как камень. Но в нём ощущалось нечто такое, чего я не мог понять. Всё это могло бы продолжаться и дальше, если бы не случай, произошедший ночью.
Той ночью мне спалось более-менее нормально. По крайней мере, кошмары не снились. Проснулся я в 2:37 от странного стука за окном. Я выглянул туда и остолбенел. Этот момент я помню не очень хорошо - настолько меня удивило и испугало то, что я увидел во дворе. Там стоял лишь один единственный фонарь, который освещал небольшую часть двора. В свете фонаря были видны и сорняки, и лавка, и камень, и... что-то похожее на человека. Оно было одето в странную фиолетовую ткань и блестящие чёрные штаны. Голова была большой, оранжево-серого оттенка. Лица я не видел, поскольку неведомый гость стоял спиной к моему окну и смотрел на камень. На спине у него ещё был странный прибор, как у космонавтов, но с неизвестными мне дополнительными деталями. Он стоял так несколько минут, которые для меня длились словно несколько часов. Затем, он нагнулся, и... просто вытащил камень без особых усилий. У меня тогда сердце в пятки ушло, и я даже не заметил, как громко скрипнул кроватью. И в этот момент, странный визитёр резко развернулся к моему окну лицом... Лица я не помню, но оно было точно нечеловеческим и ко рту была приставлена маска с трубкой, ведущей к тому прибору за его спиной. Я видел лицо незнакомца лишь секунду, затем фонарь во дворе неожиданно погас и стало очень темно... А когда он вновь зажёгся, больше там не было ни этого существа, ни камня. Даже следов на земле не было. Я тогда уснул быстро и без лишних кошмаров.
Так что же это всё-таки было? Инопланетянин? Сущность из другого мира? Простой шутник? Я до сих пор не знаю. Такие камни я больше никогда не видел, даже после переезда в Москву. А кошмары? Они мне больше не снятся, но вместо них до сих пор всплывают те пейзажи, только как будто солнечным днём.
Я помню, как до переезда я спрашивал у соседей про тот камень и существо, что видел той ночью. Большинство про это ничего не знали, но один мужик в годах как-то сказал, что несколько лет назад, ночью, над нашим двором было странное свечение в облаках. Его все почему-то восприняли как свет от прожекторов, а потому не придали особого значения.
Вот такая история. Я не имею представления о том, кем является непонятное существо, но есть теория, что это всё-таки это пришелец. И если это действительно так, то похоже, что мы всё же не центр Вселенной...

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 22:45
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:19 by Phantom666Просмотров: 549Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: инопланетянин пришелец НЛО камень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:59
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2848|-1)
Публикаций: 1 742
Комментариев: 11 119
Если все будут копать на улицах и во дворах, понравившиеся глазу камни, то небо и земля будут напоминать яркое ослепительное свечение от инопланетных существ, прилетевших забрать своё добро, потерянное при перелётах между звёздами и галактиками. laughing
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 373
Странно однако. Камень вызывал не комфортные ощущения, страх, но вы упорно около него терлись и пытались выкопать. У соседей ничего не спрашивали, а когда он исчез, вы начали опрос. А гуманоида видели в 2:37, мне интересно много нас таких, которые в это время таращатся в окно. И да, мы не центр вселенной.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#3 написал: Шерри
Вчера, 22:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 198
Так я не поняла, вот это:
Такие камни я больше никогда не видел, даже после переезда в Москву.
Вы думаете в Москве есть все? Как в Греции 363
Что касается рассказа: все указывает на инопланетный камень и инопланетянина.
+
Зарегистрирован: 3.06.2019
#4 написал: Ju-Lia
Сегодня, 03:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 138
В момент когда вы почувствовали страх возле этого камня, я подумала, что это как в недавней здесь истории про то, как один мужчина с металлоискателем испытал тоже самое и удрапал обратно к машине. Там в комментах сказали, что эта могла сработать защита мага, на каком-либо предмете, чтобы его не трогали.

Но потом с появлением пришельца это как-то отпало само... smile

Интересно... И даже без понятия кто это и что это.
Зарегистрирован: 18.04.2016
#5 написал: DRUID
Сегодня, 05:12
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (212|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 143
Что-то я в последнее время вообще не верю в ИиЖ. Одна залихвастие другой. Я ещё от бомжа-ихтиандра не отошла, тут сущью первой категории под дых и контрольный в голову, гуманоидом с оранжевой башкой.


Хотя.....

Истина где-то рядом.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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