Этого тут раньше не было

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 22:45

Причина: Стилистика автора сохранена

Phantom666 Просмотров: 549 Комментарии: 5 +6 Вчера, 21:19 by

То, о чём сегодня пойдёт речь, случилось со мной много лет назад, в детстве. Наверно, моя история покажется странной, и вы в неё не поверите, но она произошла на самом деле.В те времена я жил в Томске вместе с отцом. Мать тогда работала в другом городе, уже намного позже переехала в Ярославск. На дворе стоял 2002, мне было 9 лет и я учился в 3-м классе. Впрочем, речь пойдёт не о моей давней жизни, а о событиях, которые происходили тогда со мной целый месяц.Была середина Октября. Я возвращался после школы на троллейбусе домой. Подойдя к подъезду, я заметил во дворе возле сорняков странный, овальный камень с узорами, которого раньше тут не было. Он был наполовину закопан в землю, поэтому я лишь мог только гадать, какого он был размера. Меня больше удивили узоры, словно выполненные нечеловеческой рукой. Честно говоря, спустя столько времени я уже позабыл, как они выглядели. Но, по моему, они походили на волнистые линии с сложными пересечениями и точками в пустых промежутках. Мне было тогда не очень комфортно стоять рядом с камнем - какая-то тяжёлая сила ощущалась в нём. Я был так заинтересован находкой, что попытался даже его выкопать, но безрезультатно. Почва вокруг него была такой плотной, что даже ногтями её было сложно зацепить. Тогда я прекратил это и решил пойти домой, надеясь завтра его откопать лопаткой для грунта.Ночью того дня я спал не очень хорошо - снились пейзажи в виде пустынь и гор, повсюду была тёмная ночь, даже звёзд не видно. Были странные скалы с теми самыми узорами. Скалы пронзали низко летящие облака. Казалось, это место было не Землёй, а чем-то иным...Из-за этих сновидений я тогда чуть не проспал урок. После школы снова решил вернуться к этому камню. Прихватив лопатку, я стал копать почву вокруг него. Как только край лопаты коснулся земли, меня внезапно прошиб сильный озноб и дикий страх. Не знаю почему, но тогда я со всех ног побежал домой, а удивлённому отцу нечего не сказал. Что это было, до сих пор не знаю. Возможно, сработал инстинкт самосохранения, словно камень нёс в себе угрозу моей жизни и нужно было не трогать его... Не знаю.Месяц я возился вокруг камня, но не трогал, а лишь пытался понять, что он тут делает. Странно, но тогда я даже не обращался ни к отцу, ни к соседям, которые могли бы мне с этим помочь. Я просто сам, в одиночестве изучал его. Вот, вроде всё понятно - камень, как камень. Но в нём ощущалось нечто такое, чего я не мог понять. Всё это могло бы продолжаться и дальше, если бы не случай, произошедший ночью.Той ночью мне спалось более-менее нормально. По крайней мере, кошмары не снились. Проснулся я в 2:37 от странного стука за окном. Я выглянул туда и остолбенел. Этот момент я помню не очень хорошо - настолько меня удивило и испугало то, что я увидел во дворе. Там стоял лишь один единственный фонарь, который освещал небольшую часть двора. В свете фонаря были видны и сорняки, и лавка, и камень, и... что-то похожее на человека. Оно было одето в странную фиолетовую ткань и блестящие чёрные штаны. Голова была большой, оранжево-серого оттенка. Лица я не видел, поскольку неведомый гость стоял спиной к моему окну и смотрел на камень. На спине у него ещё был странный прибор, как у космонавтов, но с неизвестными мне дополнительными деталями. Он стоял так несколько минут, которые для меня длились словно несколько часов. Затем, он нагнулся, и... просто вытащил камень без особых усилий. У меня тогда сердце в пятки ушло, и я даже не заметил, как громко скрипнул кроватью. И в этот момент, странный визитёр резко развернулся к моему окну лицом... Лица я не помню, но оно было точно нечеловеческим и ко рту была приставлена маска с трубкой, ведущей к тому прибору за его спиной. Я видел лицо незнакомца лишь секунду, затем фонарь во дворе неожиданно погас и стало очень темно... А когда он вновь зажёгся, больше там не было ни этого существа, ни камня. Даже следов на земле не было. Я тогда уснул быстро и без лишних кошмаров.Так что же это всё-таки было? Инопланетянин? Сущность из другого мира? Простой шутник? Я до сих пор не знаю. Такие камни я больше никогда не видел, даже после переезда в Москву. А кошмары? Они мне больше не снятся, но вместо них до сих пор всплывают те пейзажи, только как будто солнечным днём.Я помню, как до переезда я спрашивал у соседей про тот камень и существо, что видел той ночью. Большинство про это ничего не знали, но один мужик в годах как-то сказал, что несколько лет назад, ночью, над нашим двором было странное свечение в облаках. Его все почему-то восприняли как свет от прожекторов, а потому не придали особого значения.Вот такая история. Я не имею представления о том, кем является непонятное существо, но есть теория, что это всё-таки это пришелец. И если это действительно так, то похоже, что мы всё же не центр Вселенной...

Ключевые слова: инопланетянин пришелец НЛО камень авторская история

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