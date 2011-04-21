Странный человечек

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 286 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:57 by

Историю сегодня рассказала сотрудница с работы. Сама она из Олекминска, из частного сектора. История происходила в 70-80е годы.Будучи детьми? они с сестрами играли во дворе. Внимание их привлек шорох в кустах. Пошли, посмотрели, увидели странного человечка, покрытого вроде бы светлыми перьями. За давностью лет она конкретики не помнит. Этот странный человечек не привык, видимо, к большому вниманию к себе, попытался удалиться из поля зрения детей и смешно заковылял в сторону. Девочки им заинтересовались, решили его поймать(?), Сотрудница сейчас сама не помнит, для чего они его преследовали, да только они схватили палки и бросились его догонять. Он понял, что ему может достаться, остановился и начал шипеть, и произносить звуки, похожие на собачье рычание с присвистом «рр-нга-нга-нга», сорвал с веточки листик и даже швырнул его в преследователей. Листик, конечно же, не долетел, но девочек это остановило, они бросились от него наутек. Странный человечек все-таки убежал в кусты. По воспоминаниям сотрудницы, лицо у него было человеческое, только чуть сморщенное(?) и оттенок кожи был, как у молочного поросенка, с ее слов. Рост — сантиметров 50. И это было не животное. Больше они его не видели.Но интересный факт заключается в том, что у северных народов есть легенда о народе Сиртя. Может быть, это он и был.Автор – Юля.

Ключевые слова: История из жизни странный человек рассказ из детства дети

Другие, подобные истории: